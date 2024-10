Közeleg az idő: ekkor kell visszatekerni az óra mutatóját

Megosztás itt:

Október 27-én vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára állítjuk át az órát, vagyis 60 perccel többet fogunk tudni aludni az éjszaka folyamán.

A Hajdú-Bihar vármegyei hírportál emlékeztetett, az elmúlt években egyre több ellenzője akadt az óraátállításnak, sőt, igencsak sokszor felmerült, hogy végre örökre búcsút mondjunk neki. Ennek ellenére a mai napig a hétköznapjaink részét képezi az óraátállítás, amely sokak szervezetét megviseli.

Kozák Norbert, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ neurológusa a Haonnak kiemelte, hogy a szervezetnek van egy „belső órája”, mely szabályozza a bioritmus működését. Ennek már egy egyórás változás is problémát tud okozni, de ha valaki repülővel utazik, akkor még intenzívebben lehet érzékelni az időeltolódást.

Aláhúzta: a keringési és hormonális rendszernek is van napszaki szabályozása, és ha ez felborul, akkor fáradtabbak és ingerlékenyebbek lehetünk. Továbbá elmondta, hogy néhány napig a vérnyomás is ingadozhat, illetve statisztikai kimutatások alapján komolyabb keringési betegségekre is hajlamos lehet a szervezet.