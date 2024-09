Megosztás itt:

Az elmúlt napokban Vácon és a környező településeken is megfeszített árvízvédelmi munka folyt. Már a 2-es és a a 12-es utat is le kellett zárni. Budapesten várhatóan szombaton este tetőzik a Duna, így a fővárosban is több, az autós és tömegközlekedést korlátozó intézkedést kellett bevezetni. Csütörtökön a Margitszigetet is lezárták.

Az előrejelzések szerint az árhullám a jövő hét közepén hagyja el az ország területét. Így már a folyó alsó szakaszain is zajlik a védekezés.