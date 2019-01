Közel félmilliárdból segíti a cserkészmozgalom működését a kormány

A cserkész életforma leggyakoribb ismérvei a gyerekzsivaj, a túrák és az eskütétel.

„Mi az, amit a legelőször megtanulhatunk a cserkészektől? Hát, a köszöntésük. Az egyik ilyen köszöntés nem hangzik máshogy, mint hogy légy résen! És amikor ezt mondják, akkor mihez is kell résen lennünk és hogyan is értelmezhetjük ezt? Ha belegondolunk abba, hogy a nagy mintás ifjúságkutatások során a kétezres években azt láttuk, hogy tíz fiatalból mindössze egy nyilatkozik úgy, hogy a saját otthonában, a közvetlen számítógépén keresztül el tudja érni a világhálót és az internetet. Most, 2016-ban viszont azt láttuk, hogy 10-ből kilenc fiatal folyamatosan online van és hozzá tud férni a virtuális világhoz” – mondta Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára.

Az államtitkár szerint a cserkészet épp azért dolgozik, hogy a való életben valódi barátságok alakuljanak ki. Ezt segíti elő egy felújítási támogatással a kormány. Az EMMI parlamenti államtitkára bejelentette, hogy Miskolcon, Kecskeméten, illetve Nagykovácsiban rekonstruálják a Magyar Cserkészszövetség ingatlanjait a következő években.

„Egyrészről tovább növeli a vezetőképzés lehetőségeit, hiszen a cserkészet bővülésének alapvető feltétele, hogy minél többen legyenek az őrsvezetők, a raj-, csapatparancsnokok, akik toborozni tudnak újabb fiatalokat” – mondta Rétvári Bence.

A felújítást több mint 440 millió forinttal támogatja a kormány, ezzel a segítséggel megfelelő háttér és infrastruktúra jöhet létre a mozgalom működéséhez.