Közel 1500 település mondott igent a békepárti határozatra

Szalánta 1200 lakosú falu Baranya vármegyében. A háború rendkívüli kihívások elé állította az önkormányzatot. Intézményeiket kénytelenek voltak fával fűteni, azért hogy ne menjenek csődbe. Elsők között csatlakoztak a békepárti nyilatkozathoz

A siklósiak a határ közelsége miatt pontosan tudják milyen az, amikor a közelükben háború dúl. A 90-es években a délszláv konfliktus miatt sok menekültet fogadtak be, egy részük azóta is a városban él. A határozatot ők is elfogadták

Valamivel több, mint egy hónap alatt a települések közel fele eleget tett Szita Károly kérésének és elfogadta az országgyűlés békepárti nyilatkozatát.

Kivétel Salgótarján, ahol elfogadták a támogató határozatot – tette hozzá a Megyei jogú Városok Szövetségének elnöke, aki reményét fejezte ki, a következő hónapokban még többen utasítják el a háborút és béke pártjára állnak.