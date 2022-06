Kowalsky meg a Vega és Ákos koncert is lesz ezen a hétvégén a Plázson

Megosztás itt:

Csütörtökön Dr BRS rendel a Plázs Music teraszán, aki innentől minden héten ugyanebben az időpontban jelentkezik majd hiphop, R&B, reggaeton és magyar zenékből álló szérumával a Szerelem csütörtökön. Pénteken a szeretet forradalmárjai, azaz a Kowalsky meg a Vega lépnek fel a Balaton nagyszínpadára, hogy mindenkit feltöltsenek pozitív dalaikkal és jól megtáncoltassák a közönséget a csillagos ég alatt. A koncert után három helyszínen is folytatódik a buli: az Arénában Metzker Viktória T. Danny és Koósz Milán társaságában pörgeti a lemezeket, a Clubban ismét lecsapnak a techno polip csápjai Tamás Szabó és Dual Destress képében, a teraszon pedig habparty veszi kezdetét.

Szombaton az ország legnépszerűbb pop-rock ikonja, Ákos hozza el slágereit a Plázs nagyszínpadára. A látványos koncertshow után pedig a Lights Off Megaday érkezik Siófok tengerpartjára: Nonameleft, Steve Judge, Justme Daniel Nike, Delta Sigma, Elektra, Jackwell, KKevin, Purebeat, Stephanie, Strong R. és The Unicorns kapcsolják ránk a lámpát és fel a hangerőt. A múlt páratlan hangulatát pedig ezúttal is a Wannabe Beach idézi meg a Plázs Music teraszán.

A fesztiválhét levezetéséért a House Piknik dj-i felelnek majd vasárnap. Az ingyenes bulin Antique, B&E, Cordeiro és T:Maniak segédletével átmozgathatod megfáradt partyszerveidet a Balaton partján.