Következmények nélkül maradnak a Jobbik botrányai

„Beszólt, hogy náci bűz van. Én meg leütöttem, hogy büdös zsidó! Pakk! Egy igazi ilyen kampós orrú rohadék volt. ... Ja. A heftijét elferdítettem egy kicsit”– ezek a gondolatok Szávay Istvántól, a Jobbik képviselőjétől származnak.

A HírTV hozta nyilvánosságra ezt a hangfelvételt, amelyen Szávay István büszkélkedik azzal, hogy megütött egy zsidó nőt. Az eset miatt ugyan ígértet tett országgyűlési mandátumának visszaadására, de ezt még mindig nem tette meg.

Én úgy gondolom, hogy a világon egy embert is, bőrszíne, vallása vagy bár mi olyan dolog – ártatlan emberekről beszélünk – atrocitás ér akkor én azt bűnnek tartom – ezt már a Jobbik szóvivője, Szilágyi György mondta a rágalominfón. Amit azért hoztak létre, hogy a jobboldali média kérdéseire válaszoljanak. A sajtónak itt lehetősége van szembesíteni a Jobbikot többek között a párt és képviselőik múltjával.

Soha nem szimpatizáltam egyébként azokkal az emberekkel, akik mondjuk a náci Németországot éltették. Hiszen mindig azt mondtam – fiatal koromban is egyébként nem csak most, hogy kicsit ismerni kellene a történelmet és meg kellene nézni, hogy mondjuk adott esetben a Hitleri birodalom milyen szerepet szánt volna Magyarországnak és vajon Magyarország az hol tartana jelen pillanatban. És én mindig is úgy gondoltam, hogy nekünk egy olyan szerepet szántak volna, amit magyarként soha nem is lehetne elviselni – tette hozzá. Szilágyi György bűnnek tartja, ha valaki a náci Németországot élteti. Híradónk viszont szembesítette egy évekkel, ezelőtti e-maillel, amiben a párt egyik képviselője Kulcsár Gergely kívánt boldog újévet vezetőinek: a levél egy horogkeresztet szimbolizált, ami a náci Németország egyik jelképe volt.

Most én láttam egy e-mailt Önnél, amit én azt mondom, hogy ezt az e-mailt akár még hamisítani is lehetne, de nem mondom azt, hogy ez hamis e-mail. De azt mondom akár még hamisítani is lehetne. Hogyha valóban volt ilyen e-mail, akkor én ezzel az e-mail-el egyáltalán nem értek egyet és nem gondolom azt, hogy ez normális lenne, hogy ilyen e-maileket küldözgessünk .– reagált a Jobbik szóvivője. Kulcsár Gergelynek nem ez volt az egyetlen antiszemita botránya.

Ma délután egy kis feltöltődésre vágytam, ezért meglátogattam a Duna-parton, a képen látható vidám helyet. A kép a cipőbe köpés után készült – így kommentálta a jobbikos politikus azt az „akcióját”, amikor a vészkorszak áldozatainak emlékére állított Duna-parti emlékmű mellett beleköpött a zsidók Dunába ölését szimbolizáló cipőkbe.

A történtek után szóba sem került a pártból való kizárása, sőt a történtek után azonnal emelkedni kezdett a pályája. Kulcsár tavaly nyáron középvezetői beosztást kapott, a Mi Hazánk Mozgalomba távozó Jámbor Márk regionális igazgatói helyét vette át.