Kövér: Tudatos kultúrharc folyik a magyarság ellen

2018. OKTÓBER 6., SZOMBAT KATONAI TISZTELETADÁS MELLETT ÜNNEPÉLYESEN FELVONTÁK A NEMZETI LOBOGÓT AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJÁN AZ ORSZÁGHÁZ ELÕTT. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK: A SZABADSÁG PÓTOLHATATLAN ÉRTÉK, RAGASZKODNUNK KELL HOZZÁ. AZ ÖRÖK MAGYAR SZABADSÁGIGÉNYRÕL BESZÉLTEK AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJÁN ARADON A SZABADSÁG-SZOBORCSOPORTNÁL TARTOTT MEGEMLÉKEZÉS SZÓNOKAI. PALKOVICS LÁSZLÓ: A CORVINUS EGYETEM ÚJ MÛKÖDÉSI MODELLJÉHEZ VEZETÕ FOLYAMATOT AZ EGÉSZ MAGYARORSZÁGI FELSÕOKTATÁSRA SZÜKSÉGES KITERJESZTENI. KIZÁRTÁK A JOBBIK KÉPVISELÕCSOPORTJÁBÓL VOLNER JÁNOST, A PÁRT ALELNÖKÉT, A KIZÁRÁST 17 IGEN, 4 NEM, ÉS 3 ÉRVÉNYTELEN VOKSSAL SZAVAZTÁK MEG. A DÖNTÉST KÖVETÕEN KÉT MÁSIK JOBBIKOS KÉPVISELÕ, FÜLÖP ERIK ÉS APÁTI ISTVÁN IS ÚGY DÖNTÖTT, HOGY KILÉP A FRAKCIÓBÓL. JOBBIK: VOLNER JÁNOSÉK NEM ADJÁK VISSZA MANDÁTUMUKAT. DÖMÖTÖR CSABA: KÉT HÉTEN BELÜL SZAVAZHAT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A SARGENTINI-JELENTÉST ELÍTÉLÕ JAVASLATRÓL MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. TRÓCSÁNYI: HAMAROSAN AZ ORSZÁGGYÛLÉS ELÉ KERÜLHET A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYAR IDÕK. GULYÁS GERGELY: A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁG FELÁLLTÁVAL A BÍRÓI FIZETÉSEKET IS EMELNI KELL. ÖSSZESEN FÉLMILLIÁRD FORINT JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZHATNAK IDÉN A MANGALICATARTÓK AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS MIATT. AZ ELMÚLT ÉVEKBEN JELENTÕSEN NÕTT A NÕK MUNKAERÕPIACI JELENLÉTE - KÖZÖLTE NOVÁK KATALIN A CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER: MAGYARORSZÁG SOHA NEM FOGJA CSERBENHAGYNI A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁGOT MONDTA NAGYSZÕLÕSÖN. A MAGYARSÁG ELLENI FEGYVERES HARCOT 1849. OKTÓBER 6. UTÁN FELVÁLTOTTA A MAGYARSÁG ELLEN FOLYTATOTT KULTÚRHARC MONDTA KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK. ELTÛNT MENG HUNG-VEJ, AZ INTERPOL IGAZGATÓJA, A FRANCIA RENDÕRSÉG NYOMOZÁST INDÍTOTT. ÉVTIZEDES MÉLYPONTRA SÜLLYEDT A BAJORORSZÁGOT EGYEDÜL KORMÁNYZÓ CSU TÁMOGATOTTSÁGA AZ OKTÓBER 14-I TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOK ELÕTT SÜDDEUTSCHE ZEITUNG. MINTEGY 50 EZER EMBER VETT RÉSZT NÉMET KÖRNYEZETVÉDÕ CSOPORTOK EGY SZÉNBÁNYÁSZAT ELLENI TÜNTETÉSÉN A HAMBACHI ERDÕNÉL AZ ERDÕ ÁTMENETILEG MEGMENEKÜLT ATTÓL, HOGY EGY ENERGETIKAI CÉG ÉRDEKÉBEN KIVÁGJÁK. VÉGLEG TÁVOZIK A POLITIKÁBÓL CHRISTIAN KERN SZOCIÁLDEMOKRATA VOLT OSZTRÁK KANCELLÁR, ÉS AZ ÜZLETI ÉLETBEN FOLYTATJA PÁLYÁJÁT. MEGKEZDÕDÖTT A VOKSOLÁS A FÉRFI ÉS NÕ HÁZASSÁGÁN ALAPULÓ CSALÁDFOGALOM ALKOTMÁNYBA IKTATÁSÁRÓL ROMÁNIÁBAN. A ROMÁNIAI NÉPSZAVAZÁSON VALÓ RÉSZVÉTELRE BUZDÍTOTT KELEMEN HUNOR, A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG ELNÖKE. A ROMÁN KÖZPONTI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG SZERINT 19:00-IG ORSZÁGSZERTE A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBEN SZEREPLÕK 5,1%-A SZAVAZOTT. AZ ELÕREJELZÉSEK SZERINT AZ ELLENZÉKI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT NYERHETI A LETTORSZÁGI VOKSOLÁST. KISEBB FÖLDRENGÉS RÁZTA MEG SZICÍLIA KELETI RÉSZÉT, DE AZ ELSÕ JELENTÉSEK SZERINT NEM OKOZOTT NAGYOBB KÁROKAT. MEGKÖZELÍTETTE A 34%-OT A MATTEO SALVINI VEZETTE LIGA TÁMOGATOTTSÁGA, AMELY ÍGY MEGELÕZTE A MÁSIK KORMÁNYPÁRTOT, AZ ÖT CSILLAG MOZGALMAT (28%). MIGRÁCIÓS RENDÕRSÉGET HOZ LÉTRE VENEZUELA - JELENTETTE BE DELCY RODRÍGUEZ VENEZUELAI ALELNÖK. A NOB BUENOS AIRESBEN, AZ IFJÚSÁGI OLIMPIA HELYSZÍNÉN ÁTADTA FÁBIÁNNÉ ROZSNYÓI KATALIN KAJAK-KENU MESTEREDZÕ EDZÕI ÉLETMÛDÍJÁT. BEHATÓ VIZSGÁLATOT RENDELT EL FERENC PÁPA A SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSEKKEL VÁDOLT VOLT WASHINGTONI ÉRSEK ÜGYÉBEN. LEGKEVESEBB 50-EN MEGHALTAK A KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN EGY TARTÁLYKOCSI ÉS EGY MÁSIK TEHERAUTÓ ÜTKÖZÉSEKOR KELETKEZETT TÛZBEN. BKK: DELEGÁCIÓ ÉRKEZÉSE MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL KÉSZÜLNI A FÕVÁROSBAN HÉTFÕN ÉS KEDDEN. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE SZILVÁSVÁRAD ÉS NAGYVISNYÓ KÖZÖTT, EGY EMBERT A TÛZOLTÓK EMELTEK KI AZ EGYIK KOCSIBÓL. NAV: TÖBB MINT HÉT KILOGRAMM MARIHUÁNÁT TALÁLTAK EGY SZERB FÉRFINÉL RÖSZKÉN. KIGYULLADT EGY 1100 NÉGYZETMÉTERES KACSAÓL ÜLLÉSEN, AZ ÁRPÁD DÛLÕN, A TÛZBEN HÚSZEZER KISKACSA ELPUSZTULT. HÉTFÕ REGGEL 6-TÓL KEDDEN DÉLUTÁN 6-IG LEZÁRJÁK A LÁNCHIDAT ÉS A SZÉCHENYI TERET A FÕVÁROSBAN, AZ ERDOGAN-DELEGÁCIÓ LÁTOGATÁSA MIATT. GVH: VERSENYFELÜGYELETI ELJÁRÁS INDULT AZ ÉKSZER TV CÍMÛ MÛSOR MIATT.