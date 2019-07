Kövér László nyugtatót kért Kunhalmi Ágnesnek

Életbe léptek a Családvédelmi Akcióterv egyes intézkedései: felvehető a babaváró támogatás, a nagycsaládosok kedvezményt kaphatnak autóvásárlásaikhoz, és a csok is kiegészült egy a használt ingatlanokhoz igényelhető kölcsönnel. Július elsejével bővült a családtámogatási rendszer, soha nem látott lehetőséget kapnak a családalapítás előtt állók és a már gyereket nevelő családok - mondta Novák Katalin államtitkár. Novák Katalin szólt az ingatlanfedezetű jelzáloghitelek elengedésének bővüléséről is: a második gyereknél egymillió, a harmadiknál négymillió, további gyerekek születésekor pedig egy-egy millió forint elengedését lehet kérni. Kásler Miklós Semmelweis Ignác munkásságát méltatva azt mondta, egy olyan emberre emlékezünk, akit az emberiség jótevőjeként, az anyák megmentőjeként tartanak számon. Mától Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a bevándorlási hivatal neve. A kormánypártok ismételten és határozottan felszólítják az ellenzéket, hogy támogassa a köztörvényes bűnözők kimentését megakadályozó „lex Czeglédy” elfogadását az Országgyűlésben - közölte Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője. Tarthatatlan, hogy Karácsony Gergely és az őt támogató pártok nem akarnak válaszolni a kampányígéreteikkel és zuglói viselt dolgaikkal kapcsolatos kérdésekre - nyilatkozta Tarlós István a Magyar Nemzetnek. A Fidesz budapesti szóvivője arra szólította fel Karácsony Gergely zuglói polgármestert, hogy engedje el a parkolási bírságot azoknak a zuglóiaknak, akiket az elmúlt két hétben megbírságoltak a kerületben. Zsigmond Barna Pál közölte: a képviselő-testület májusban döntött a botrányos parkolási szerződések felmondásáról, és arról, hogy június 13-ától a zuglóiak ingyenesen parkolhassanak a kerületben, de Karácsony nem hajtotta végre ezeket a határozatokat. Az első év mérlege szerint olyan jól teljesít az online számla, hogy jövőre akár 10 százalék alatt lehet az adóelkerülés mértéke - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Több belföldi és nemzetközi csomagtermék díjszabását módosította és súlytól függő díjakat vezetett be a csomagautomatáknál a Magyar Posta. A Magyar Állampapír Plusz állománya átlépte az 1000 milliárd forintot - közölte Varga Mihály. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: az új lakossági állampapír egyszerű, átlátható termék és kiemelkedően magas hozamot nyújt. Fel kell lépni a köznevelési törvény módosítása által az ellen, hogy a tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő diákokat kiszorítsák a közoktatásból - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Az Óbudai Önkormányzat ígérete szerint 2020-ra állandó szabadstrandot alakítanak ki a Római-parton. A Fővárosi Önkormányzat 400 millió forintot különített el a sétány rendbetételére. Mozzarellakészítő üzemet épít a Komáromi Mezőgazdasági Zrt. A dél-koreai Inzi Controls 14,8 milliárd forintból akkumulátorgyártó üzemet épít Komáromban - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter. Parlagfűmentesítési hetet hirdet az Agrárminisztérium július 1-7 között, a parlagfű elleni védekezés hatékonyságának növelése érdekében. Az erősödő magyarellenesség a Romániát érintő magyar álláspontot és döntéseket is befolyásolhatja - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke felfüggesztette az európai uniós csúcstalálkozót, a megbeszélések kedden 11 órakor folytatódnak. Nincs egyezség az uniós tagállamok vezetői között az uniós intézmények vezető tisztségeinek jelöltjeiről, ehhez egyebek mellett túl kell lépni a csúcsjelölti rendszer kötöttségein - jelentette ki Giuseppe Conte olasz miniszterelnök Brüsszelben. Soros emberéből akarnak bizottsági elnököt csinálni - nyilatkozta Orbán Viktor a megszakított csúcstalálkozó után a V4NA hírügynökségnek. A magyar miniszterelnök rámutatott: a V4-ek azért sem támogatják Frans Timmermanst jelölését, mert szerintük harcot folytat mindenki ellen, aki nem úgy gondolkodik, ahogy ő. Az Európai Néppárt szembement Angela Merkellel, nem választották meg Soros emberét, Frans Timmermanst, akin keresztül a Soros NGO-kat támogatták volna - közölték az európai uniós csúcstalálkozóról név nélkül nyilatkozó magyar és V4-es delegációtagok. Magyarország kormánya elvárja Ukrajnától a kárpátaljai magyarok biztonságának garantálását, jogaik biztosítását és a magyar nyelv használatának lehetőségét – mondta Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár Beregszászon. Feljelentette az ügyészségen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét Mircia Chelaru nyugalmazott tábornok, aki a június 6-i úzvögyi incidensről tett kijelentései miatt háborús propagandával vádolja Kelemen Hunort. A brit külügyminiszter szerint átfogó tervet kell készíteni arra az esetre, ha az Európai Unió nem hajlandó újratárgyalni a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodást, és emiatt Nagy-Britannia rendezetlen módon lép ki az EU-ból. Háborús bűnösnek nevezte a Sea-Watch 3 civilhajó kapitányát, és letartóztatását szorgalmazta Matteo Salvini olasz belügyminiszter, a kormányon lévő jobboldali Liga párt vezetője. Erőszakossá vált a tüntetés Hongkongban - a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet ellen tiltakozók összecsaptak a rendőrökkel. A hongkongi tüntetők egy csoportja behatolt a helyi törvényhozás épületébe. Legalább 34 ember meghalt az afgán fővárosban, Kabulban elkövetett pokolgépes merényletben - közölte egy helyi televízió. Izraeli harci repülőgépek rakétatámadást intéztek néhány szíriai katonai célpont ellen Damaszkusz külterületén és Homsz városában - jelentette a szíriai állami média. Legalább 23 ember meghalt és 300 eltűnt a fulani népcsoport tagjai által lakott falu elleni támadásban Mali középső részén. Svédország új légvédelmi rakétarendszert telepített balti-tengeri Gotland szigetére az Oroszország és a nyugati szövetségesek közötti feszültség növekedése miatt. Bezárták az összes élelmiszerüzletet, pékséget, boltot és trafikot Észak-Koszovóban, a helyi szerbek így tiltakoznak amiatt, hogy a koszovói kormány novemberben százszázalékos vámot vetett ki a Szerbiából érkező árukra. Lezuhant egy katonai helikopter a németországi Hannovertől délnyugatra - az egyik pilóta halt meg, és egy ember súlyosan megsérült. Földrengés okozott omlást a lengyelországi Katowice területén működő Murcki-Staszic bánya mélyén - három bányász életét veszítette, hat megsérült. Másfél méternyi jég hullott a mexikói Guadalajarában és környékén - a jégeső házakban, járművekben és üzletekben tett kárt. Csaknem 800 kilogramm kokaint foglaltak le szenegáli vámtisztviselők a főváros, Dakar kikötőjében egy hajón. Vádat emeltek életveszélyt okozó testi sértés, rablás, magánlaksértés és kifosztás miatt két fiatalkorú ellen, akik felnőtt társaikkal rettegésben tartották a Kalocsa környéki falvak idős lakóit. Súlyos testi sértés miatt vádat emelt a Monori Járási Ügyészség egy helyi férfi ellen, aki még 2017 szeptemberében arcon lőtte az édesanyját, mert az asszony nem költözött el a családi házukból. Farkasok végezhettek egy másfél mázsás szarvasmarha borjúval a Zempléni-hegységben lévő Füzéren. A hőség veszélye miatt az egész országban első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki mára az Országos Meteorológiai Szolgálat. Pályakarbantartás miatt pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Puskás Ferenc Stadion és a Népliget között vasárnapig. Fucsovics Márton egy helyet rontott, és így 51. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján. Babos Tímea egy helyet rontva a 125. egyesben a női teniszezők világranglistáján. Javier Tebas, a spanyol labdarúgó La Liga elnöke nem szeretné, hogy Neymar visszatérjen az FC Barcelonához.