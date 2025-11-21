Kövér László: Napjainkban gyakorlatilag két nagy értékrend ütközik egymással, a normalitásé és az abnormalitásé

Megosztás itt:

Kövér László úgy fogalmazott, nyugati kultúránk és civilizációnk egésze a józan észen nyugszik, a nyugati világban azonban "egyre kíméletlenebb tudatipari támadás folyik a józan ész túszul ejtése és átértelmezése céljából". A házelnök rámutatott, hogy a nyugati politikában egyre inkább értelmüket veszítik a politikai ideológiákra vonatkozó olyan meghatározó jelzők, mint jobboldali, baloldali vagy liberális; használhatatlanná válnak a politikai álláspontok beazonosítására szolgáló jobbközép, balközép, mérsékelt vagy radikális szavaink. Napjainkban gyakorlatilag két nagy értékrend, két nagy ideológia ütközik egymással: a normalitásé és az abnormalitásé - tette hozzá, kiemelve: az európai politikában az abnormalitás egyre inkább teret követel magának, és egyre inkább dominánssá akar válni, "immár elvitatva a normalitás létezéshez való jogát is".

Kövér László a fiatalokhoz szólva hangsúlyozta: ha azt akarják, hogy a szabadság és a demokrácia, amelybe beleszülettek, "érvényesíthető jog" maradjon, akkor a józan eszükre támaszkodva kell megtalálniuk a jó válaszokat az európai jövőt meghatározó fontos kérdésekre. A házelnök a jelenlegi európai politikát meghatározó "égető ügyek" között említette a háború, az illegális migráció, a klímavédelem, a genderelmélet vagy a demokrácia értelmezésének kérdéseit. Azt is javasolta a fiataloknak, hogy a kérdésekre adandó válaszokat ne a virtuális világban keressék, hanem a hús-vér közösségekben. Megjegyezte: a személyes tapasztalati tudás közelebb visz a valósághoz, mint minden egyéb információ, különös tekintettel a sokféle érdekek és az algoritmusok által manipulált médiaközlésekre.

Az Országgyűlés elnöke felidézte: a második világháború után a működő demokrácia valósága emelte magasba Németország nyugati felét, és a demokrácia eszménye tartotta a lelket Németország keleti felében és Magyarországon is. "Tragikus lenne, ha a XXI. században Európát - benne Németországot és Magyarországot -, bármilyen erő képes lenne letéríteni a demokrácia és a józan ész útjáról" - állapította meg. "Önökön és európai kortársaikon múlik, hogy a jövőben meg tudják-e védeni mindazt, amiben a szüleik és nagyszüleik hittek, és amiért megdolgoztak" - mondta a jelenlévőknek.

Knut Abraham, a Német Szövetségi Parlament tagja, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének alelnöke, a "Deutsch-Ungarisches Jugendwerk e.V." elnökségi tagja nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy részt vehet az ifjúsági fórumon, ami szavai szerint nagyon fontos a német-magyar kapcsolatok szempontjából, új dimenziót adva hozzá ehhez a partnerséghez.

A demokrácia a demokratáktól működik igazán, mégpedig azoktól, akik hajlandóak felelősséget vállalni - hangsúlyozta, hozzátéve: fontos eszmét cserélni és vitázni az Európai Unió szerepéről, a migrációról, a szociális kérdésekről és "arról a kérdésről, amely árnyékként vetül Európára: a háború és béke kérdéséről Oroszország Ukrajna elleni agressziója nyomán." Knut Abraham elmondta, ő maga sok szállal kötődik Magyarországhoz, már a nyolcvanas évek vége óta dolgozik különböző pozíciókban a létfontosságú kétoldalú kapcsolatokon. A jelen lévő fiataloknak azt mondta: parlamenti képviselőnek lenni nagyszerű dolog, de egyben rengeteg munka is. A kompromisszumért folytatott, elkötelezett és szenvedélyes küzdelmet mindig annak tudatában kell végezni, hogy azokat képviseljük, akik megválasztottak minket - húzta alá.

