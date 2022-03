Kövér László: minden józan megfontolás a Fidesz mellett szól

Megosztás itt:

Kövér László hangsúlyozta: minden alkalmat megragad arra, hogy felhívja pártja szimpatizánsainak figyelmét: ne csak a voksolásra, de a kampány célegyenesére is hozzanak magukkal még egy embert. Minél több ember vesz részt a kampányban, a mozgósításban, annál nagyobb lesz a siker április 3-án - tette hozzá. Erre nem csupán és nem is elsősorban a Fidesznek és a KDNP-nek van szüksége, a mostani zavaros világban sokkal inkább magának Magyarországnak - szögezte le Kövér László. Újságírói kérdésre válaszolva kifejtette: "normális körülmények között egy választás tétje az, hogy értékközösségtől függően a politikai paletta különböző oldalán álló felek milyen jövőképet kínálnak a választóknak". Az alapvető irányokat azonban "jobb esetben egy demokráciában" nem szokták másként meghatározni, és 180 fokos eltéréssel irányokat kijelölni - fogalmazott. Ez Magyarországon sajnos 32 éve nincs így, de ha lehetett a rendszerváltozáskori ellentéteket, feszültségeket még tovább élezni, növelni, az mára sikerült - értékelt a házelnök. Így ma valóban az a kérdés, hogy előre menjünk-e, vagy hátra - tette hozzá. Rámutatott: ha összevetjük, hogy 2010 előtt milyen állapotban volt az ország, és kik azok, akik akkor hazánk történelmének egyik legsúlyosabb, legmélyebb és legösszetettebb válságát okozták, valamint azt, hogy az elmúlt 12 évben mit ért el 11 millió magyar állampolgárral együtt a jelenlegi kabinet, akkor kirajzolódik, hogy "van vesztenivalónk, és van mit megvédenünk". Nem csupán a családpolitika, az önkormányzati politika, az agrárium teljesítőképességének növelése, vagy éppen a közbiztonság tekintetében - jegyezte meg. Szavai szerint minden kormányzásnál lehet jobbat elképzelni, és a jelenlegi kabinet sem gondolja, hogy hibátlan lett volna akár csak az elmúlt négy évben, azt pedig főleg nem, hogy befejezettnek tekintheti a munkát, mert minden rendben és a helyén van. Szó sincs erről, de 2010 előtt talán egyetlen kormánynak sem sikerült olyan eredményeket elérnie, mint amelyeket az elmúlt négy évben a Fidesz-KDNP pártszövetség fel tud mutatni - emelte ki Kövér László. A tét azonban sajnos most még ennél is nagyobb - húzta alá, hiszen a Kárpátokon túl háború zajlik. Csak bízni és imádkozni lehet, hogy ne terjedjen át Kárpátaljára és az uniós, illetve NATO-tagországok bármelyikére, mert annak beláthatatlan következményei lennének - jelentette ki. Amennyiben ezt a helyzetet komolyan vesszük, úgy április 3-án arról kell döntenünk: azokra bízzuk-e a következő négy évet, akik eddig is képesek voltak válságok egész sorát jól kezelni a gazdaságitól a világjárványon át a vörösiszap-katasztrófáig - hívta fel a figyelmet. Azokra-e, akik békés, higgadt, a magyarok biztonságára törekvő politikát ígérnek, vagy azok kezébe adjuk sorsunkat, akik össze-vissza beszélve "gyakorlatilag a háborús uszítók sorába állnak", és nem képesek felmérni szavaik súlyát - fogalmazott az Országgyűlés elnöke.

MTI