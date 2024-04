Kövér László: meg kell fékezni a jelenlegi uniós politikai elitet

Kövér László - a szászországi parlament által életre hívott eseményen - úgy fogalmazott, "bennünket, közép-európaiakat, sokkal gyakrabban oktatnak ki arról, hogy az Európai Uniónak milyen elvárásai vannak velünk szemben, mintsem arról kérdeznének, hogy nekünk, közép-európaiaknak, milyen elvárásunk van az Európai Unióval szemben".

- emelte ki a házelnök.

Kövér László rámutatott, az unió elsősorban az önként szövetségre lépett, szuverén és egyenrangú tagállamokat jelenti, ezért minden olyan törekvés, amely a szerződések hatásköri szabályainak kijátszásával, átértelmezésével vagy megváltoztatásuk elfogadtatását célzó nyomásgyakorlással, a tagállamok belügyeibe való agresszív beavatkozással a tagállamok szuverenitásának csorbítására irányul, nemcsak illegitim, hanem az unió működésképtelenségével és szétesésével fenyeget.

A házelnök beszédében ismertette a magyar elképzelést "egy jobb Európai Unióról". Magyarország szerint a szerződésekből törölni kell az "egyre szorosabb egység" célkitűzését, az integrációnak ugyanis a nemzeti szabadság kiteljesedését kell szolgálnia. A szerződésben meg kell jelennie annak az alapvetésnek, miszerint Európa keresztény gyökerei és kultúrája jelentik az európai integráció alapját, rendelkezni kell a további uniós adósságfelvétel tilalmáról, rögzíteni kell az Európai Bizottság politikai és ideológiai semlegességét, valamint a demográfiai kihívás kezelésének és a családok támogatásának fontosságát. Felül kell vizsgálni és rögzíteni kell az Európai Unió intézményei útján gyakorolható hatásköröket, az Európai Parlament képviselőit a nemzeti parlamenteknek kell delegálni, így biztosítva a valódi politikai legitimitást, valamint lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti parlamentek megakadályozhassák a nem kívánt uniós jogalkotást, ahogyan azt is, hogy a tagállami kormányok és a nemzeti parlamentek is kezdeményezhessenek uniós jogalkotási eljárást.

- ismertette a magyar álláspontot a házelnök.

Kiemelte, az elmúlt évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy csak erős és cselekvőképes tagállamok képesek megvédeni polgáraikat, ezért az Európai Unió feladata, hogy támogassa tagállamait a hatékony válságkezelésben. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az EU minden problémája ellenére még mindig a magyar nemzeti érdekek érvényesítésének és védelmének legkedvezőbb nemzetközi kerete, és szeretné, ha az is maradhatna.

Matthias Rössler, Szászország tartományi parlamentjének elnöke elmondta, hogy 2011-ben a kezdeményezésére összegyűlt cseh, lengyel, szlovák, magyar, osztrák és német diplomaták, politikusok, értelmiségiek és tudósok által alapított Közép-Európa Fórum célja a kezdetektől a szomszédos régiók közötti párbeszéd alakítása és az Európával kapcsolatos kérdésekre adandó közép-európai válaszok megtalálása, valamint a civil társadalmak közötti szolidaritás erősítése.

Kövér László a Közép-európai elvárások az Európai Unióval szemben című panelbeszélgetésen azt mondta, a magyarok azt a következtetést vonták le a történelemből, hogy a magyaroknak ott kell élniük, ahol vannak, Oroszország pedig nem fog eltűnni és soha nem lesz liberális demokrácia, tehát Oroszországgal együtt kell élni akkor is, ha különbözik tőlünk. Úgy vélekedett, hogy a második világháború folytatása zajlik most, azt ugyanis nem zárták le rendesen, és most ennek a következményeit viseljük.