Kövér László az emléknapról: egyre fontosabb lesz az iskola szerepe

A kormány március 15-ig változatlan formában fenntartja a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A baloldal oltásellenes, különösen Gyurcsány Ferenc és pártja, a Demokratikus Koalíció - jelentette ki Gulyás Gergely, hozzátéve: ezzel nemcsak az ország érdekével ellentétesen cselekszenek, de az emberek életével is játszanak. 4385 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 414 514-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 120 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 672-re emelkedett. A koronavírus-járvány harmadik hullámában, amikor egyre több a beteg, Gyurcsányék továbbra is a védőoltás, meg a kínai és az orosz vakcina ellen hergelnek. Az se érdekli őket, hogy ezzel az idős emberek életét veszélyeztetik - közölte a Fidesz. A baloldal aljas politikai számításból azon dolgozik, hogy elhúzódjon a járvány - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Jó lenne, ha a baloldal végre belátná, hogy emberéletekről van szó - mondta Dömötör Csaba a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Országszerte tartanak valamilyen formában megemlékezéseket. A koronavírus-járvány miatt jellemzően online programok lesznek. A kommunizmus által okozott szenvedés és a diktatúrával szembeni hősies helytállás is nemzeti identitásunk része, a hősiesség nemzeti emlékezetbe vésett mementója - mondta Gulyás Gergely a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Emberek millióinak vette el az életét a kommunista diktatúra, amelynek vezetői a félelemre és gyűlöletre építették rendszerüket - írta a főpolgármester Facebook-oldalán. Mindent meg kell tenni a kommunizmus és a hasonló ideológiák terjedése ellen - írta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-oldalán. „A letűnt ideológiák utódai” visszatérésének megakadályozására szólított fel a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Gyurcsány Ferencék hataloméhsége nagyban hasonlít Rákosiékéhoz - nyilatkozta Boross Péter a Magyar Nemzetnek. A volt miniszterelnök a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából adott interjúban azt mondta: az elvtelen és alkalmatlan baloldal ma úgy támaszkodik a Nyugat támogatására, ahogy elődei hetvenöt évvel ezelőtt Sztálinéra. Már nyár előtt lezárulhat Kovács Béla pere, a volt jobbikos politikus távollétében kerülhet pont az ügy végére - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, első fokon kimondták: Kovács nem kémkedett, bár kiképezte és beszervezte egy orosz katonai hírszerző. Szabálytalan és tisztességtelen a Demokratikus Koalíció nyugdíjasok helyzetéről szóló online konzultációjának az adatkezelése - mondta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Kossuth rádióban. Jókai Mórnak a magyar irodalomban helye van, ez nem lehet vita tárgya - szögezte le az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a Kossuth rádióban. Magyaroroszágon 96 hónapja folyamatosan emelkednek a bérek - mondta az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a KSH közlésére reagálva az M1-en. Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke ismét a magyar demokráciát becsmérelte, megsértve ezzel Magyarországot és a magyar embereket - írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Twitter-oldalán. Megtartotta első ülését a bővített hatáskörű magyar-ukrán oktatási munkacsoport Kijevben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi tárgyalásainak eredményeképpen. A román legfelsőbb bíróság határozata értelmében a Hargita Megyei Törvényszék tárgyalhatja első fokon Hargita és Bákó megye határperét, mely Úzvölgye település területének a hovatartozásáról is dönt. A világon több mint 112,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma csaknem 2,5 millió, a gyógyultaké 63,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Nem érkezett kérelem az Európai Gyógyszerügynökséghez az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett orosz oltószer, a Szputnyik V európai uniós használatának engedélyezésére - jelentette a honlapján a Wirtschaftswoche című német lap. A bolgár egészségügyi miniszter arra szólította fel az AstraZeneca gyógyszergyártó céget, hogy tartsa be a vállalásait, de ha erre nem képes, akkor legalább 52 800 adag oltóanyagot azonnal szállítson le, ne halassza azt március 1-jére. Meghaladta a 15 ezret a Covid-19 betegség halálos áldozatainak száma az együttvéve 14,5 millió lakosú nyugat-balkáni országokban. Az eddigi legszigorúbb korlátozások bevezetését tervezi a cseh kormány. A helyi sajtóban megjelent értesülések szerint az élelmiszerboltokon, drogériákon és gyógyszertárakon kívül bezárnák az összes üzletet, a szolgáltatásokat, az iskolákat, és jelentősen korlátoznák a lakosság szabad mozgását. Szombattól csak negatív vírusteszttel vagy beoltva lehet átlépni a cseh-lengyel és a szlovák-lengyel határt - a másként érkezőket házi karanténba irányítják. Romlanak a koronavírus-járvány mutatói Franciaországban, ezért az újabb variánsok fokozódó terjedésének megfékezése érdekében a hétvégén az északi Dunkerque-ben is karantén lép életbe - jelezte a francia kormány. Meghaladta a 18 milliót a koronavírus ellen beadott első oltási dózisok száma Nagy-Britanniában. Honduras 70 ezer adagot rendel a koronavírus elleni Szputnyik V orosz védőoltásból - közölte a hondurasi külügyminiszter. Donald Trump volt amerikai elnök harmadszor is a republikánusok elnökjelöltje lesz, ha elindul a 2024-es választáson - mondta Mitt Romney, Utah állam republikánus szenátora. Nikol Pasinján örmény kormányfő bejelentette, hogy a hadsereg lemondásra szólította őt fel, és ezt puccskísérletnek tekinti. Az örmény kormányfő eltávolította tisztségéből a hadsereg vezérkari főnökét, Onik Gaszparjánt, aki előzőleg 40 magasrangú tiszttel együtt lemondásra szólította fel őt. A Mianmart irányító junta és a hadsereghez köthető vállalatok összes oldalát törölte a Facebook és az Instagram. A közösségi hálózatokat üzemeltető cég a február 1-i katonai puccsal és az azt követő erőszakhullámmal és jogsértésekkel indokolta a döntést. Legkevesebb öt ember meghalt, hetven eltűnt egy aranybányában történt földcsuszamlásban az indonéziai Sulawesi szigetén - közölte egy helyi tisztségviselő. Tényleges életfogytiglani büntetést indítványoz az elsőfokú ítélet elleni fellebbezésében az ügyészség Hassan F. szír férfi, az Iszlám Állam egykori katonája ellen - közölte a fellebbviteli főügyész. Nőket prostituáltként dolgoztató szervezet 16 tagja ellen emeltek vádat emberkereskedelem miatt - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Több ember sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 26 éves zámolyi férfival szemben a rendőrség. Mintegy 44 kilogramm, több mint 100 millió forint feketepiaci értékű marihuánagyanús anyagot találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy röszkei ellenőrzésen. Súlyos jogsértések miatt azonnali hatállyal fel kellett függeszteni Pest megyében egy sertésvágóhíd működését - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Folytatódott az ár levonulása a Tiszán és mellékfolyóin, az árhullám a hét közepén Szolnok térségében tetőzik - közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Már tíz településen veszélyes a levegőminőség a magas szállópor-tartalom miatt. Labdarúgó Magyar Kupa: Paks - Budafok 2:4; Tállya - MTK Budapest 1:4; ZTE - Budapest Honvéd 2:1; Puskás Akadémia - Újpest 1:2; Debreceni VSC - Siófok 2:1; Szombathelyi Haladás - Kisvárda 0:1; Ferencvárosi TC - MOL Fehérvár FC 1:2 Női kosárlabda Magyar Kupa, negyeddöntő: PEAC-Pécs - VBW CEKK Cegléd 53:52; Aluinvent DVTK - UNI Győr-MÉLY-ÚT 74:71; Atomerőmű KSC Szekszárd - TFSE-MTK 85:79; Sopron Basket - Ludovika-FCSM Csata 88:53 Férfi vízilabda ob I: Metalcom Szentes - Szolnoki Dózsa 4:15 Jégkorong Erste Liga: Corona Brasov Wolves - Gyergyói Hoki Klub 4:3; Titánok - Opten Vasas HC 2:5