Kövér László: A világórát Európában egyre többen a magyar időhöz igazítják

A határvédelemről és a kétoldalú együttműködésről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Hans Peter Doskozil, az ausztriai Burgenland tartományfőnöke Budapesten, a Karmelita kolostorban. Az értékteremtő munka elismeréseként, nem pedig kampánycéllal nyújt a kormány a havibéren felül nettó 54 ezer forintos egyszeri juttatást a közfoglalkoztatottaknak - hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Kontrát Károly. A kormánynak és az önkormányzatoknak is egy irányba kell húzniuk a szekeret - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az október 13-i választásokkal kapcsolatban. Megzavarta Tarlós István rendezvényét Tordai Bence. A Párbeszéd képviselője egy papír átnyújtása mellett vitázva igyekezett megakadályozni, hogy a főpolgármester elkezdje a beszédét. „Védjük meg a megtámadott Pikó Andrást és csapatát!” címmel tartottak demonstrációt a budapesti Práter utcában az ellenzéki jelölt szimpatizánsai. Egy újabb sikertelen akciónak nevezte az Emmi parlamenti államtitkára a diákok iskolabojkottját, amelyben a tiltakozók a köznevelési törvény visszavonását szorgalmazták. Rétvári Bence a Hír TV Magyarország élőben című műsorában úgy vélte, a diáksztrájk egy politikai esemény volt az önkormányzati választások előtt. A magyar gazdaság jövendő sikereinek kulcsát alapvetően az adja, hogy „milyen gyorsan tudunk átállni az új, már digitális világgazdasági rendszerre” - közölte külgazdasági és külügyminiszter az Intretech Hungary Kft. kapuvári üzemének avatóján. Az elmúlt évek gazdaságpolitikai eredményei, az alacsony adók és a munkára rakodó adóterhek fokozatos csökkentése tették vonzóvá Magyarországot - mondta Szijjártó Péter a francia GMD járműalkatrészeket gyártó alumíniumöntödéjének felavatásán Dorogon. A Sétáló Budapest fellebbezéssel élt a Fővárosi Választási Bizottságnál és feljelentést tett a rendőrségen Berki Krisztián ajánlásgyűjtése és az ajánlások eredetének megkérdőjelezhető tisztasága miatt. A magyarok erőfeszítésének és a kormány politikai teljesítményének köszönhetően vannak arra utaló jelek, hogy a világórát Európában egyre többen a magyar időhöz igazítják vagy fogják igazítani - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Tarlós István főpolgármester és Nagy István agrárminiszter elültette a három éve indult fővárosi fatelepítési program tízezredik és az országfásítási program első fáját a Margitszigeten. A napi táplálkozásnak körülbelül az egynegyedét kell kitenniük az állati fehérjéknek - mondta Antal Emese dietetikus. Az uniós biztosi pozíciók elosztásából az látszik, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke igyekszik mindenkinek kedvezni - vélte Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője. Az ellenzék tavaly decemberben is rendkívüli parlamenti vitanapot kezdeményezett az éghajlatváltozásról, de képviselőik részt sem vettek rajta, ez is bizonyítja, hogy most is csak kampányülésről és hangulatkeltésről van szó - közölte a Fidesz-frakció. Hibrid gyártósor üzembe állításával bővíti kapacitását az Art Water Kft. A magyar okos város fejlesztéseket és lengyel digitalizációs folyamatokat is bemutatja a Civitas Sapiens'19 - Okos város szakmai konferencia, amelyet szeptember 21-én rendeznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán. Magyarországon tartják a guppi díszhal tenyésztők Európa bajnokságát és kiállítását. Egy év múlva kezdődik Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amelynek programjaira már lehet regisztrálni. A visszaszámlálást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek indította el a budapesti Szent István-bazilika előtt. Közép-Európa nemzetei képesek megújítani Európa szellemi önvédelmét, és ezzel megerősíteni az európai politika önvédelmi képességét - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a felvidéki Selye János Egyetem tanévnyitóján Révkomáromban. Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal hétfőn Luxemburgban Boris Johnson brit miniszterelnök. Magyarország érdeke, hogy az Egyesült Királyság rendezett és szabályozott keretek között lépjen ki az Európai Unióból, ugyanakkor a szigetország megállapodás nélküli kilépésére is fel kell készülni - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter Helsinkiben. Duplájára nőtt a tavalyi azonos időszakhoz képest az Északi-tengeren és a La Manche-csatornán keresztül Nagy-Britanniába igyekvő illegális bevándorlók száma - közölte a belga sajtó. Olvadásként jellemezte az orosz-ukrán kapcsolatok jelenlegi alakulását Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter. A nagy szárazság és az erős szél miatt több helyen keletkeztek erdőtüzek Görögország déli részén. Nyomozást indított a venezuelai főügyészség az ellenzék vezetője, Juan Guaidó ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban áll egy drogcsempész kolumbiai fegyveres szervezettel. Több száz lopott vagy hamis útlevelet kobzott el a görög rendőrség egy razzia keretében az athéni repülőtéren. Százmillió dolláros amerikai-brazil befektetési alapot hoznak létre Amazónia védelmére. Tizennégy napos börtönbüntetésre ítélték Felicity Huffman amerikai színésznőt az egyetemi kenőpénzes botrányban játszott szerepéért. Mától folytatódik az M7-es autópálya felújítása. Mávinform : Pályakarbantartás miatt módosul számos vonat közlekedése és menetrendje szombaton és vasárnap a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között. Főtáv: Vasárnap indul a fűtési időszak, addigra a szolgáltatói berendezéseket fűtésre alkalmas állapotba helyezik a mintegy 240 ezer fővárosi lakossági és a csaknem 7 ezer üzleti fogyasztó számára. Egyéniben Hölle Martin áll az élen, csapatban a magyarok vezetnek a díjhajtás után a németországi Drebkauban zajló kettesfogathajtó-világbajnokságon. A tavalyi ezüstérmes Korpási Bálint a nyolcad-, majd a negyeddöntőben is magabiztos győzelmet aratott, így bejutott a legjobb négy közé a kötöttfogásúak 72 kilogrammos kategóriájában a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon. A kajak egyes 200 méteren szereplő Birkás Balázs és Tótka Sándor, a kenu egyes ezer méteren érdekelt Kiss Balázs, valamint a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső 500 méteres kenupáros is jól kezdett a Tokióban zajló kajak-kenu olimpiai tesztversenyen. A 63 kilogrammos Özbas Szofi aranyérmet szerzett a finnországi Vantaa-ban zajló junior cselgáncs Európa-bajnokságon. Férfi vízilabda Eurokupa: ZF-Eger - Solaris Sibenik (horvát) 14:6; PannErgy-Miskolci VLC - CN Noisy Le Sec (francia) 15:10 Női kézilabda NB I: Alba Fehérvár KC - Győri Audi ETO KC 22:28; FTC-Rail Cargo Hungaria - Dunaújvárosi Kohász KA 31:23 Kovács István is tagja lett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ökölvívással foglalkozó munkacsoportjának.