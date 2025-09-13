Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 13. Szombat Kornél napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kövér László: A választások sokkal nagyobb kihívást jelentenek számunkra, mint az azt megelőzőek

2025. szeptember 13., szombat 14:37 | MTI
Kövér László ellenzék országgyűlési választások Tóthfalu az Országgyűlés elnöke Utasi Jenő plébános

Egy közösség megtartásának fontos előfeltétele, hogy a közélet szereplői a lehetőségükhöz mérten mindent megtegyenek, de egy közösség lelkét ezer éve mindig a keresztény egyházak adták, úgyhogy ezeknek a szerepe sem a jelenben, sem a jövőben nem elhanyagolható - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke szombaton a vajdasági Tóthfaluban, ahol az Utasi Jenő plébános pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából rendezett aranymisén vett részt.

  • Kövér László: A választások sokkal nagyobb kihívást jelentenek számunkra, mint az azt megelőzőek

Az aranymisét követő ünnepi beszédében a házelnök kitért az anyaországot és a külhoni magyarságot érintő legfontosabb kérdésekre. Márai Sándort idézve kijelentette, hogy az író ismert mondata, amely szerint a magyarok annyira élnek, amennyire Magyarország él, kiemelten alkalmazható az elszakított nemzetrészek tagjaira, "hiszen ezen közösségek léthelyzetének egyik meghatározó tényezője a velük szemben alkotmányos felelősséget viselő anyaország aktuális helyzete". Rámutatott, hogy ez "egyrészt a belső politikai stabilitás által meghatározott, másrészt a gazdasági erő állapotából fakad, harmadrészt, nem utolsósorban pedig a nemzetközi mozgástere is jelentős befolyást gyakorol rá".

Mindezzel összefüggésben Kövér László felhívta a figyelmet arra, hogy áprilisban választások lesznek Magyarországon. Mint mondta, "a kormánypártok esélyesek ugyan, de a korábbiakhoz képest a választások sokkal nagyobb kihívást jelentenek számunkra, mint az azt megelőzőek". A házelnök szerint ennek több oka is van. "Egyrészt a demokrácia meg a tömeglélektan szabályai és törvényszerűségei okán 16 év alatt kicsit elfáradt az a kép, amely rólunk sugározható" - magyarázta, másrészt a külső tényezők miatt a gazdasági konjunktúra nem olyan, mint korábban volt, harmadrészt pedig "külső erők pénzelik és irányítják azt az ellenzéket, amelyik ma erősebbnek tűnik, mint a korábbi választások előtt eddig bármelyik ellenfelünk volt", negyedrészt a nyugati civilizáció is válságban van, illetve a közösségi média teljes mértékben átrajzolja "az emberi kommunikáció eddigi vonalait".

Kövér László arra is felhívta a figyelmet, hogy "hibrid háború folyik Magyarország ellen politikai, gazdasági és a nemzetbiztonságot érintő eszközökkel".

Az elszakított nemzetrészek sorsának alakulásában az anyaország mellett annak az országnak a belső helyzete is fontos, amelyben a magyar nemzeti kisebbség él - hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke. Szerbiáról szólva leszögezte: "Magyarország és az egész magyar nemzet, benne a délvidéki magyarság is, megítélésem szerint Szerbia stabilitásában és fejlődésében érdekelt". Emellett nagyon fontos az adott nemzeti közösség és a politikai vezetésének az ereje, támogatottsága és viszonya a többségi politikumhoz. "De talán még ezen belül is, ezt megelőzően is a legfontosabb tényező a nemzetrészeket adó közösségek belső ereje, tartása és élni akarása" - húzta alá.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke közölte, hogy pártja évtizedek óta olyan kapcsolatot ápol a történelmi egyházakkal, amely a vajdasági magyarság fejlődését és felemelkedését szolgálja. Hozzátette: Utasi Jenő atya olyan közösségformáló ember, aki a munkásságával az utóbbi évtizedekben bebizonyította, hogy "akár a legapróbb település is lehet a közösségnek a lelke".

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni a Macskafogó kvízt!

Az amerikai elnöknek most lett igazán elege a Soros-klánból

Vilmos herceg átverve érzi magát: tajtékzott, amikor megtudta, Harry és Károly találkoztak

Mentális összeomlás az ATV stúdiójában: Hann Endre a saját számai előtt kapitulált + video

Gyászolnak a rajongók: elhunyt a Házasság első látásra sztárja

Varga Barnabás miatt különleges kérést kapott a Fradi – mit szól ehhez Robbie Keane?

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Élete mérkőzésére készül a szarvaskendiek sírkövese

Donald Trump: elfogták a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetőjét

További híreink

Donald Trump: elfogták a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetőjét

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A NATO keményen odacsap: döntés született a lengyel dróntámadás után
2
Balti-tenger: ukrán szuperdrónok gyújtották fel Oroszország legnagyobb olajkikötőjét – ebbe a globális árak is beleremeghetnek
3
Az amerikai elnöknek most lett igazán elege a Soros-klánból
4
Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban
5
Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai
6
280 tinilány ellen indítottak eljárást gyilkosság és emberölés miatt Svédországban tavaly + videó
7
Charlie Kirk özvegye: Soha nem hagyom, hogy meghaljon férjem öröksége + videó
8
A férfit az apja vette rá, hogy adja fel magát + videó
9
A magyar baloldal célkeresztbe vette a jobboldal politikusait + videó
10
Monitor - FBI: Saját családtagja adta fel Charlie Kirk gyilkosát + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!