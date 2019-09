Kövér László: A választás tétje a fiatalok jövője

Jogi eljárásnak álcázott politikai hadjáratot folytatnak Magyarország ellen - mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Kovács Zoltán a Magyarország jogállamisági helyzetéről tartott brüsszeli meghallgatás kapcsán kiemelte, hogy a tagállamok többsége nem érdekelt abban, hogy tovább folytatódjon a politikai boszorkányüldözés. Az októberi választás a fiatalokról, az ő boldogulásukról szól - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Nincs főpolgármester-váltó hangulat Budapesten - állapította meg a Nézőpont Intézet. Változatlanul őrzi vezető helyét a főpolgármesteri címért folytatott küzdelemben Tarlós István egy hónappal az önkormányzati választások előtt, a főpolgármester egyedül begyűjtené a szavazatok felét – derül ki a Nézőpont Intézet felméréséből. Július elseje óta már ötvenezernél többen igényelték a családvédelmi akcióterv valamelyik formáját – közölte Novák Katalin államtitkár. A kormány egyik legfontosabb feladata a magyar családok támogatása - hangoztatta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára. Extra pénzt fizettetne Magyarországgal a Momentum, ha nem fogad be migránsokat - a párt elnöke szerint a háború elől menekülő bevándorlóknak joguk van belépni Európába és a kontinensnek kötelessége őket elszállásolni és gondjukat viselni. Fekete-Győr András a Hír Tv kérdésére elmondta, a migránsok befogadása helyett extra pénzt kellene fizetnie Magyarországnak. A kormány fontosnak tartja, hogy a fogyatékkal élők is ugyanolyan részesei legyenek a társadalomnak, mint ép társaik - jelentette ki Nyitrai Zsolt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. A hosszútávú gyarapodás és a fejlődés vagy az ellenségeskedés a tétje az október 13-i önkormányzati választásoknak - mondta Kósa Lajos. A Fidesz-KDNP kampányfőnöke hangsúlyozta az ellenzék célja kizárólag az, hogy szembeszálljon a kormánnyal, a Fidesz ezzel ellentétben a települések folyamatos fejlesztésével a magyar emberek életminőségét növelné. Az önkormányzat közreműködésével javítható lenne a szegedi egészségügyi ellátás színvonala - jelentette ki Nemesi Pál, a Fidesz-KDNP által támogatott független polgármesterjelölt. Az érintett települések igényeihez igazodik a Magyar falu program - mondta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A magyar élelmiszergazdaság az idén az első hét hónapban 10 százalékkal növelte termelési értékét, meghaladva ezzel a 2000 milliárd forintot, vagyis kifejezetten versenyképes - jelentette ki Szijjártó Péter. Az építőipar termelése 30 százalékot megközelítő ütemben növekedhet az idei év végéig - mondta Koji László, az Építőipari Vállalkozások Országos Szakszövetségének elnöke. A több és jobb kutatás feltétele a több pénz – mondta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Maróth Miklós hangsúlyozta, az elmúlt egy évben végbement átalakítás célja a kutatóhálózat hatékonyságának növelése volt. Az amerikai befektetők is támogatják a hazai kutatásfejlesztés erősítését, a kormány az innováció ösztönzésére a jövő évi büdzsében 25 százalékkal megemelte a kutatásfejlesztésre szánt összeget - közölte Palkovics László miniszter. Magyarország első okosvárosrésze jön létre a Ligetben 2023-ra - mondta Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója. Magyarországon is elindult az európai lakossági egészségfelmérés - a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai szeptember 16. és december 16. között 510 település lakosainak válaszát várja. A magyar gazdaság növekedési üteme ma a legnagyobb az Európai Unióban - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Továbbra is fennáll a migárciós nyomás - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György emlékeztetett: csak ebben az esztendőben 7700 illegális határátlépési kísérletről tudnak az ország déli határán. Az elmúlt hetek nyilatkozatai alapján Olaszország megpróbálja újra átnyomni az Európai Unión a menekültek elosztását szabályozó kvótát - mondta Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet kutatója. A magyar nyelv fontosságát emelte ki a Kárpát-medencei létezés szempontjából Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Gödöllőn, a Szent István Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint nem bírálni kell Orbán Viktort, hanem lemásolni, amit tesz. Nem fogalmaztak meg ajánlásokat Magyarország számára a jogállamiság megsértése ellen indított eljárásról szóló Brüsszeli meghallgatáson az uniós Európaügyi miniszterek. Bevándorláspárti bosszúhadjáratnak nevezte a brüsszeli meghallgatását Varga Juditot igazságügyi miniszter. Magyarország fontos szerepet vállal a nukleáris biztonság erősítésében - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bécsben, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közgyűlésén. Valamennyi Európába tartó migrációs útvonalon emelkedett az illegális bevándorlás, az érintett tagországok 9 százalékkal több, mintegy 13 ezer tiltott határátlépést regisztráltak augusztusban, mint az azt megelőző hónapban – közölte a Frontex. A német szövetségi kormány csak átmenetileg hajlandó az Olaszországba érkező menedékkérők 25 százalékának befogadására - hangsúlyozták Berlinben. Steffen Seibert német kormányszóvivő szerint továbbra is törekedni kell egy szolidáris európai megoldásra, amely nagyon sok európai vállra teríti szét a terheket. A földközi-tengeri migrációs útvonalon érkezők különbségtétel nélküli szétosztását szorgalmazza az új olasz kormány - számolt be az ügyben formálódó nemzetközi megállapodás részleteiről az olasz sajtó. A szicíliai rendőrség elfogott három migránst, akiket líbiai táborokban elkövetett bűncselekményekkel, köztük embercsempészettel, kínzással, gyilkossággal és nemi erőszakkal vádolnak. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint van esély új megállapodásra a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről. Bagdad tagadja azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint iraki területről indították azokat a drónokat, amelyeknek a célpontja a szaúd-arábiai Aramco állami olajvállalat két terminálja volt. Iráni eredetűek voltak azok a fegyverek, amelyeket a szaúdi olajlétesítmények ellen a hétvégén végrehajtott támadások során használtak - állítja a szaúdi vezetésű koalíció a vizsgálat előzetes eredményeire hivatkozva. Az amerikai kormány „csőre töltve” készen áll a válaszadásra a Szaúd-Arábia elleni támadások után - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Oroszország Sz-400-as légvédelmi rakétákat telepített a Jeges-tengeren található Új-Föld szigeteken - jelentette be közleményében az orosz Északi Flotta. A Human Rights Watch nemzetközi emberi jogvédő szervezet felszólította a kínai hatóságokat, hogy engedjék haza a családjaiktól elszakított és „gyermekjóléti” intézményekben elhelyezett gyerekeket Hszincsiangban. Spanyolország nem adja ki Hugo Armando Carvajalt, a venezuelai katonai hírszerzés volt vezetőjét az Egyesült Államoknak, ahol egyebek mellett kábítószer-kereskedelemmel vádolják. Az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt egy hajót a Perzsa-öbölben, amely állítólag 250 ezer liter dízelolajat csempészett volna az Egyesült Arab Emírségekbe. Az autóipari dolgozók szakszervezetének felhívására sztrájkba léptek a General Motors munkavállalói az Egyesült Államokban bérköveteléseik nyomatékosítására. Nyolcvanezer háztartásban nincs áram Japán legnagyobb szigete középső részén a múlt heti Fakszaj tájfun miatt. Gumicsónakkal próbált magyar területre jutni a Tiszán át 11 migráns Röszke közelében - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Halálra gázolt a vonat egy embert Ceglédnél. Jelentősen hosszabb menetidővel közlekednek a vonatok a Budapest-Cegléd vonalon. Életveszélyt okozó testi sértés miatt emeltek vádat egy biztonsági őr ellen, aki egy üres üveg rugdosása miatti szóváltás után leütött egy külföldit. Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Pest Megyei Főügyészség azzal a férfival szemben, akinek óvatlansága miatt tűz ütött ki egy kosdi ház melléképületében, amelyben kisgyermeke életét vesztette. Mumifikálódott holttestet találtak a Csokonai fogadó felújítása közben Kaposváron. Egyhetes összehangolt rendőrségi közúti ellenőrzés kezdődött Magyarországon. Lőrincz Viktor ezüstérmet szerzett a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában a olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon. A már olimpiai kvótás Lőrincz Tamás negyedik mérkőzését is megnyerte, így bejutott a kötöttfogásúak 77 kilogrammos dönrőjébe a nur-szultani birkózó-világbajnokságon. Balázs Attila legyőzte Ilja Marcsenkót a Magyarország-Ukrajna tenisz Davis Kupa-osztályozó ötödik mérkőzésén, ezzel a magyar csapat 3:2-re győzött, és bennmaradt a világcsoportban. Aranyérmet szerzett a junior 50 méter puska, fekvő vegyescsapat versenyszámban Hammerl Soma és Dénes Eszter a bolognai sportlövő Európa-bajnokságon. Bajos Gitta bronzérmet szerzett 50 m puska fekvő versenyszámban a bolognai sportlövő Európa-bajnokságon.