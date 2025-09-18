Kövér László: A nemzeti identitásért folytatott harcunkban nem vagyunk egyedül

Megosztás itt:

Kövér László a bécsi Kaláka Club (Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége) fennállásának 41. évfordulója alkalmából rendezett konferencián mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az elmúlt 15 év másik politikai hozadéka az, hogy "mi magyarok végleg megbizonyosodhattunk arról, hogy a nemzeti identitásért és a szülőföld otthonosságának megőrzéséért folytatott harcunkban nem vagyunk egyedül".

Ez a harc nem pusztán magyar ügy, még csak nem is pusztán az Európai Unióban nemzeti kisebbségi sorban élő több mint negyvenmillió európai ember ügye - mondta.

Hozzátette: napjainkra ez az ügy Európa minden nemzeti többségének, így az osztrákoknak is sorskérdésévé vált.

Forrás: MTI

Fotó: MTI