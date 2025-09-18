Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 18. Csütörtök Diána napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kövér László: A nemzeti identitásért folytatott harcunkban nem vagyunk egyedül

2025. szeptember 18., csütörtök 20:41 | MTI
Kövér László Trianon nemzeti identitás külhoni magyarság Országgyűlés elnöke

Nemzetpolitikai értelemben a Trianon óta eltelt 105 évben az elmúlt tizenöt év volt a legszerencsésebb és legeredményesebb időszak, mert a magyarországi társadalom többségének szolidaritására építő nemzeti kormány lelki erőt és anyagi támogatást egyaránt tudott adni a külhoni magyarságnak a megmaradásért vívott demokratikus küzdelemben - emelte ki az Országgyűlés elnöke csütörtök este Bécsben.

  • Kövér László: A nemzeti identitásért folytatott harcunkban nem vagyunk egyedül

Kövér László a bécsi Kaláka Club (Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége) fennállásának 41. évfordulója alkalmából rendezett konferencián mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az elmúlt 15 év másik politikai hozadéka az, hogy "mi magyarok végleg megbizonyosodhattunk arról, hogy a nemzeti identitásért és a szülőföld otthonosságának megőrzéséért folytatott harcunkban nem vagyunk egyedül".

Ez a harc nem pusztán magyar ügy, még csak nem is pusztán az Európai Unióban nemzeti kisebbségi sorban élő több mint negyvenmillió európai ember ügye - mondta.

Hozzátette: napjainkra ez az ügy Európa  minden nemzeti többségének, így az osztrákoknak is sorskérdésévé vált.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Új drog terjed a fiatalok körében, ezt tolják

A rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét + videó

"Atti ba**dmeg" – Curtist elütötte egy autó!

„Miért kell ezt elviselnem?” – kifakadt az Atlético edzője a Liverpool elleni vereség után

Ha valaki állandóan erről 5 témáról beszél, alacsony az IQ-ja

Elfeledett hősnek látták Szoboszlait, nem csak a győztes gólpasszáról beszélnek

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

Áradoznak a Liverpool-szurkolók Szoboszlairól – elképesztő, milyen méltatásokat kap a 100. meccse után

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

További híreink

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó
2
Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó
3
Futóbolond vagy zseniális háttérember? Kiderül, ki is valójában Tarr Zoltán
4
Jövő héten dönthet az Európai Parlament plenáris ülése Magyar Péter mentelmi jogáról + videó
5
Botrány! Káosz jöhet Budapesten: az Állami Számvevőszék szerint fizetésképtelenné válhat a főváros
6
Saját otthonában foglalták le Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét + videó
7
Kamu casting? Magyar Péter már előre leosztotta a lapokat
8
Folyamatosan üríti ki az illegálisan elfoglalt ingatlanokat az olasz kormány + videó
9
A rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét + videó
10
A brüsszeli terv veszélyére hívta fel a figyelmet a miniszterelnök

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!