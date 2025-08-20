Keresés

Belföld

Kövér László: A magyar politikában az új Károlyi Mihályok és az új Linder Bélák már színre léptek

2025. augusztus 20., szerda 06:47 | MTI
Kövér László Zalaegerszeg beszéd államalapítás ünnepe

A demokratikus magyar állam erejét a választópolgárok szavazata adja, 1990-ben ezzel az erővel zártuk le hazánkban a kommunizmus, majd 2010-ben a posztkommunizmus korszakát, 2010 óta ez az erő viszi előre az országot - jelentette ki Kövér László kedden Zalaegerszegen.

  • Kövér László: A magyar politikában az új Károlyi Mihályok és az új Linder Bélák már színre léptek

Az Országgyűlés elnöke államalapító Szent István király és az új kenyér tiszteletére rendezett ünnepségen arról beszélt, hogy 2010-ben "kiszabadultunk az államot és a gazdaság minden szintjét, illetve a családok mindennapjait bilincsbe verő adósságcsapdából". Egymillió munkahely létrehozása és működtetése, illetve egy, a gyermekes családokat célzó támogatáspolitika révén egymillió-kétszázezer ember emelkedett ki a szegénységből, és indult el a középosztályba, de évről évre egyre több és egyre komolyabb lehetőség nyílik meg mindenki számára, hogy előreléphessen - mondta.

Jövőre ismét döntenünk kell, "a magyarok országa maradunk, vagy egy globalista birodalom egy perifériára szorult tartománya"

- fogalmazott Kövér László.

A politikus beszédében kifejtette: ezerhuszonöt esztendő negyvenegy nemzedék életét jelenti.

"Európa azon kevés államalkotó nemzete közé tartozunk, amelyeknek több mint egy évezrede jogfolytonosan, változó határokkal ugyan, de változatlan helyen és változatlan néven van állama"

- mondta.

Európa földjén és a Kárpát-medencén belül a történelem során sokan megfordultak, akiknek híre napjainkra már csak emlék, vagy még az sem, mert nem volt saját államuk, vagy ha mégis, az nem a kereszténység sziklájára épült. Negyvenegy nemzedék azonban - Zalaegerszegtől Budapesten át Nyárádszeredáig és Hertelendyfalvától Dunaszerdahelyen át Beregszászig - minden megpróbáltatás ellenére máig megmaradt magyarként a szülőföldjén - fejtette ki az Országgyűlés elnöke.

Kövér László emlékeztetett, hogy

"Szent István a magyarságot és a magyarsággal együtt élőket védő államot épített, nem másokat támadó birodalmat".

A középkori magyar állam ott állt minden birodalom sírgödrénél, amely le akarta igázni, túléltük a német-római császárságot, Bizáncot, a mongol birodalom hódítási kísérletét és az Oszmán Birodalommal folytatott két és fél évszázados élet-halál küzdelmet - mondta.

Később megtapasztaltuk a Habsburg uralom kétarcúságát, amely egyik kezével segítette a magyarság felszabadulását az Oszmán Birodalom hatalma alól, a másik kezével viszont rögtön fosztogatni kezdte. Kövér László hangsúlyozta: a magyarság számára azokban az időkben a szabadság ígérete egyet jelentett a független magyar állammal, ezért küzdöttek a 18. században a Nagyságos Fejedelem kurucai, a 19. században pedig rövid időre ezt érte el Kossuth Lajos vezetésével az 1848-as szabadságharcos nemzedék.

Hozzátette, hogy a 19. századi magyar szabadságharcot csak az egymással szövetkező Nyugat és Kelet, a Habsburg birodalom és a cári Oroszország túlereje tudta leverni.

"Az úgynevezett európai értékek kifinomult korabeli képviselőinek könyörgésére hazánkra zúduló barbár hadak dzsidásai döfték le a magyar szabadságot"

- mondta.

Az első világháború végén, majd 1919-ben azonban "a hazához hűtlenek ragadták magukhoz a hatalmat, és beteljesedett Széchenyi sejtése:

az ország élére kerülők döftek tőrt a magyar állam szívébe"

- fogalmazott az Országgyűlés elnöke.

A Szent István-i államalapítást ünnepelve ne feledjük, hogy több mint ezeréves története során a magyar állam nem akkor szenvedte el a legnagyobb kártételeket, amikor ellenséges hadak támadták, hanem akkor, amikor saját hűtlen és áruló vezetőinek tőrdöféseit kellett elszenvednie - figyelmeztetett.

"Azokat a bizonyos tőröket napjainkban is élesítik, a magyar politikában az új Károlyi Mihályok és az új Linder Bélák már színre léptek"

- mondta.

Hozzátette:

gazdáik most is külföldről irányítják őket, legfőbb fegyverük most is a féktelen gyűlöletkeltés, eszközük most is a balliberális sajtó, a céljuk most is "a magyar társadalom megtévesztése, és a magyar állam cselekvőképességének megbénítása".

Napjainkban az elmúlt évtizedek globalizmusának nyertesei az európai nemzeti államok együttműködésén alapuló jelenlegi Európai Uniót akarják felszámolni", a helyén egy keresztényellenes, háborúpárti és diktatórikus Európai Egyesült Államokat akarnak létrehozni, amely nem az európai emberek, hanem Európán kívüli magánhatalmak érdekeit lesz hivatott szolgálni - mondta a politikus.

Hangsúlyozta, hogy

a jövő évi országgyűlési választásokon e terv itthoni kiszolgálóit a magyar választópolgárok szavazataikkal meg tudják állítani, a magyar állam cselekvőképességét ezáltal demokratikus módon meg tudjuk védeni.

Kitért arra is, hogy 2010 után soha még ilyen sokak számára nem valósult meg a rendszerváltoztatás álma: szabadság, tulajdon, biztonság. Eközben volt erőnk szembeszállni a világot megrázó válságokkal, az illegális migrációval, a világjárvánnyal és az ukrajnai háború következményeivel - jegyezte meg, hozzátéve: a béke és a stabilitás szigete maradtunk a háborúpárti Európai Unióban. "Volt erőnk, hogy jó viszonyt építsünk a világpolitikát meghatározó minden állammal, és - amint az egy ezeréves országhoz illik - a béke oldalán szálljunk be a diplomáciai küzdelembe." - jelentette ki.

Kövér László elmondta: 2010-ben a választópolgárok többsége úgy döntött - és ezen elhatározását az elmúlt tizenöt évben még háromszor megerősítette -, hogy az országnak a nemzetét szolgáló, demokratikus és cselekvőképes államra van szüksége. Jövőre ismét döntenünk kell: "a magyarok országa maradunk vagy egy globalista birodalom egy perifériára szorult tartománya?"

Döntenünk kell: szabadság vagy szolgaság, béke vagy háború, megmaradás és gyarapodás vagy beolvadás és lecsúszás, otthon vagy otthontalanság?

- mondta az Országgyűlés elnöke.

Fotó: Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédet mond az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen Zalaegerszegen 2025. augusztus 19-én. MTI/Katona Tibor

Legfrissebb híreink

Az azeri csapat felülmúlta a Ferencvárost

Az azeri csapat felülmúlta a Ferencvárost

 Az első félidő után még vezetett a Ferencváros az azeri Qarabag ellen kedd este a Groupama Arénában a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén, szünet után azonban fordított az ellenfél, és 3-1-re nyert.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

