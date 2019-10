Kövér: Észtország fontos, baráti szövetségese Magyarországnak

Két és fél millióan számíthatnak a novemberi nyugdíjprémiumra, mert nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember megkapja azt, aki jogszabályilag jogosult rá - közölte Novák Katalin államtitkár. Az ellenzéki jelöltek durva kampányt folytatnak a kormány ellen, amelyből egyértelműen látszik: ha nyernek, nekik nem a helyi közügyek színvonalas intézése, a közösség és a település felvirágoztatása a céljuk – mondta Gulyás Gergely miniszter. Alkalmatlan az a főpolgármester-jelölt, aki nem a magyar emberekkel találkozik, hanem Brüsszelbe szaladgál, hogy a bevándorláspárti politikusokkal találkozzon - mondta Deutsch Tamás a Hír Televíziónak. A Fidesz EP-képviselője szerint Karácsony Gergely azért lobbizik, és tanácskozik titokban balliberális vezetőkkel, hogy a brüsszeli bürokraták támogassák Gyurcsányék azon elképzelését, amely uniós forrásoktól fosztaná meg hazánkat. Egy kifutása lehet a Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt beszédét rögzítő hangfelvétel kiszivárogtatásának: az, hogy még saját szimpatizánsi táborában is megkérdőjeleződik Karácsony alkalmassága és az ellenzéki összefogás jövője is - mondta Tóth Erik. A Nézőpont Intézet elemzője szerint belső leszámolás állhat a hangfelvétel kiszivárogtatásának hátterében. Kényszerítés bűntette ügyében indult nyomozás a Karácsony Gergely-féle hangfelvételen elhangzottak miatt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Azután indult vizsgálat, hogy Várnai László független zuglói polgármesterjelölt közösségi oldalán azt írta: Karácsony Gergely többször azt mondta neki, hogy Tóth Csabáék megfenyegették. Tarlós István magabiztosan őrzi vezető pozícióját a főpolgármester-aspiránsok között, az ellenzéki jelöltek a kampányidőszakban sem tudtak fordítani a népszerűtlenségüket okozó tendenciákon - derül ki a Századvég Alapítvány választási előrejelzéséből. A Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet friss előrejelzésében 4,8 százalékra emelte a GDP idei növekedésére vonatkozó várakozását a júniusban közölt 4,5 százalékról. Átadták a Wamsler SE új, 5400 négyzetméteres robotizált üzemcsarnokát Salgótarjánban. Varga Mihály pénzügyminiszter a gyártócsarnok átadásán elmondta: a kormány kiemelten támogatja azokat a vállalati fejlesztéseket, amelyek a munkaerő megtartása mellett a hatékonyság növelésével és modern technológiákkal hiányszakmákat váltanak ki. A fizikai dolgozókat elsősorban teljesítmény-alapú juttatásokkal tudják megtartani a cégek - derül ki a BrandFizz Employer Branding Kft. felméréséből. A főváros XVI. kerülete idén mintegy 1,2 milliárd forintos állami támogatást szerzett földutak aszfaltozására - közölte a kerület polgármestere. Több mint félmilliárd forint fejlesztési forráshoz jutott a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet az Egészséges Budapest Programból. Idegenforgalmi szempontból óriási együttműködési lehetőségek állnak Magyarország és Szerbia előtt - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Jó ütemben haladnak a turisztikai fejlesztések Szolnokon, ahol a belföldi és külföldi turisták száma is fokozatosan nő - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Átadták a teljesen megújult Podmaniczky Frigyes teret Budapest V. kerületében. Magyar borokat népszerűsítő programot indít a kormány 3,5 milliárd forint értékben - mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. Észtország nagyon fontos baráti partnere és szövetségese Magyarországnak az Európai Unióban és a NATO-ban - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke, miután megbeszélést folytatott észt kollégájával, Henn Polluaasszal Budapesten. A négy visegrádi ország elnöke egyetértett annak szükségességében, hogy az EU kohéziós és mezőgazdasági alapjai a következő költségvetési időszakban is megmaradjanak az eddigi szinten – mondta Áder János köztársasági elnök a csehországi Lányban. Boris Johnson brit miniszterelnök a Brexitről döntő népszavazáson kifejezett népakaratot igyekszik teljesíteni, és ezért őt nem támadni kellene, hanem inkább tiszteletet érdemel - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Londonban. Szijjártó Péter közölte: Az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok jogai a brit EU-tagság megszűnése után sem sérülhetnek. A brit miniszterelnök szerint az ír szigeten az egységes árukereskedelmi szabályozási térség létrehozásáról szóló londoni javaslatok kompromisszumok, és nem tartalmaznak mindent, amit a kormánya el szeretett volna érni. Nem lesz kettős mérce a költségvetési szabályok alkalmazásában, minden tagország azonos elbánásban fog részesülni - szögezte le EP-meghallgatásán az uniós gazdasági biztosnak jelölt Paolo Gentiloni. Európai szinten kell cselekedni annak érdekében, hogy ne lehessen bűncselekménynek tekinteni a migránsoknak nyújtott segítséget - jelentette ki Michael Shotter, az Európai Bizottság migrációs igazgatóságának vezetője Brüsszelben. A törvényességet be kell tartani, a határokat meg kell védeni, és úgy mentünk életeket, ha nem engedjük meg, hogy Európába illegálisan be lehessen jönni - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben. Négy ember meghalt, amikor késsel támadt a rendőrökre egy férfi a Notre Dame katedrális közelében lévő párizsi rendőr-főkapitányságon - a támadót lelőtték, a területet lezárták, vizsgálják, hogy a bűncselekmény terrorista indíttatású volt-e. Kijárási tilalmat rendeltek el az iraki fővárosban az erőszakossá vált bagdadi tüntetések miatt, amelyeknek több halálos áldozata is volt. Irán lezárta két iraki határátkelőjét a szomszédos országban zajló erőszakos tüntetések miatt. Magasabb fizetésért tüntettek az egészségügyi szakdolgozók Horvátországban. Legkevesebb négyen meghaltak, ketten pedig eltűntek miután a Mitag tájfun lesújtott Dél-Korea déli és keleti részeire. Tízévi börtönbüntetésre ítélték Dallasban azt a rendőrnőt, aki egy éve tévedésből agyonlőtte szomszédját. A Nemzetközi Űrállomásról indult három űrhajóssal a fedélzetén földet ért a Szojuz MSZ-12 űrhajó a kazahsztáni sztyeppén. Öt év alatt körülbelül húszszorosára nőtt az ismert bankkártyás visszaélések összege a világon - közölte Rajnai Zoltán Magyarország kiberkoordinátora. 3,9 milliárd forintnyi áfa jogosulatlan visszaigénylése miatt bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalások gyanúsítottjait tartóztatták le Pécsen. Mától nyolc napon át pótlóbuszok járnak Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy, valamint Nagykanizsa és Újudvar között karbantartás miatt - közölte a Mávinform. Elfogott a rendőrség hat férfit, akik a gyanú szerint részt vettek a Magyarország-Szlovákia szeptemberi labdarúgó-mérkőzés utáni verekedésekben. Babos Tímea az oldalán Kristina Mladenoviccsal a negyeddöntőben búcsúzott a pekingi tenisztorna női párosversenyétől. Döntőbe jutna a magyar quados válogatott a Nemzetek Krosszán. A kalapácsvető Halász Bence bronzérmet szerzett a dohai atlétikai világbajnokságon. Férfi kézilabda SEHA Liga: Eurofarm Rabotnik (északmacedón) - Telekom Veszprém 26:24 Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - MTK Budapest 38:21