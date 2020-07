Kövér: Az Országgyűlés nem fog semmilyen politikai feltételt elfogadni az uniós hitelcsomaghoz

Budapestre érkezett António Costa, Portugália miniszterelnöke, akit Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadott - tájékoztatott Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. 11 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4258 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, az elhunytak száma változatlanul 595 fő, 3106-an pedig már meggyógyultak. Müller Cecília tájékoztatása szerint hetente értékeli újra az országok koronavírus-járvány szerinti besorolását az operatív törzs, ám ha olyan esemény adódik, ami hirtelen megnöveli a fertőzések számát egy adott országban, soron kívül is reagálnak. A kormány intézkedéseinek célja, hogy megakadályozzuk a koronavírus behurcolását külföldről - mondta Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője az M1-en. Az Országgyűlés nem fog az Európai Unió helyreállítási csomagjához kötött semmilyen politikai feltételt elfogadni - jelentette ki Kövér László házelnök. Választ vár Karácsony Gergelytől a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője, hogy mire költötte a főváros a 180 milliárd forintos megtakarítást - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, hogy ebből a pénzből a Lánchíd felújítását is lehetne finanszírozni, de a főváros a kormánytól vár támogatást. Míg kampányában méltányosságot ígért, megválasztott városvezetőként már piaci áron írt ki bérlakás-pályázatokat a 8. kerület ellenzéki polgármestere - írja a Magyar Nemzet. A Pikó András vezette önkormányzatnál százezer forintos havi díjjal és több milliós felújítási kötelezettséggel lehet csak lakásokra pályázni. Július 15-ei hatállyal lemondott tisztéről Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos választmányának elnöke - közölte az országos választmány. Új logisztikai központot épít a Lidl Magyarországon, az élelmiszerlánc 35 milliárd forintos beruházásához a kormány 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő beruházás-ösztönzési támogatást nyújt - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Az elbírálás egyszerű, a folyósítás gyors lesz az agrár válságkezelő támogatási program második ütemében - mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára az M1-en. Ausztria és keleti szomszédai többször egyeztettek virtuálisan a koronavírus-járvány idején, és a tárgyalások sikeresek voltak, segítették az egészségügyi védekezést - hangoztatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Járványveszélyt jelent a migránscsoportok ellenőrizetlen érkezése, ezért újabb karanténhajó működésbe helyezését rendelték el, valamint kaszárnyákat nyitnak meg a bevándorlók elhelyezésére - jelentette az olasz sajtó. Antonio Tajani, a Hajrá Olaszország politikusa a Földközi-tenger lezárását sürgette az Európai Uniótól. Andrzej Duda hivatalban lévő államfő nyerte az elnökválasztást Lengyelországban a hivatalos végeredmény szerint. „Kritikus fontosságúnak” nevezte Andrzej Duda győzelmét Közép-Európa megerősítése szempontjából Orbán Viktor miniszterelnök az újraválasztott lengyel államfőnek írt gratuláló levelében. Soros György és az Európai Bizottság érdekei is megjelenhettek a lengyel elnökválasztás kapcsán - írta a Magyar Nemzet. A lap szerint a választási kampányba az ellenzéki jelöltnek kedvezve kapcsolódott be a lengyelországi Báthory Alapítvány, amelyet a tőzsdespekuláns alapított, emellett Soros a médiapozíciót is erősítette az országban. A világon már több mint 13 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta az 572 ezret, a gyógyultaké pedig a 7,2 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Enyhe mértékű lassulást mutat Ukrajnában a koronavírus-fertőzés terjedése, az elmúlt napban újabb 638 új beteget regisztráltak. Montenegró tömeges tesztelésbe kezdett, hogy kiszűrje a tünetmentes koronavírus-fertőzötteket, a koszovói kormány viszont a tervek szerint az év végéig mindössze 100 ezer tesztet kíván vásárolni és elvégeztetni. Hét hétig tartó tárgyalások és több tüntetés után aláírták Franciaországban a kormány és a szakszervezetek megállapodását, amely évi több mint 8 milliárd euróval (2830 milliárd forint) növeli az egészségügy dolgozóinak járó juttatásokat. Oroszország szerdától eltörli a kötelező kéthetes karanténba vonulást azon beutazó orosz és külföldi állampolgárok esetében, akik háromnaposnál nem régebbi negatív Covid-19-tesztet tudnak felmutatni. Minden eddiginél magasabb Izraelben a koronavírus-fertőzöttek napi növekménye az ország egészségügyi minisztériumának keddi bejelentése szerint, 24 órán belül 1681 új fertőzést regisztráltak. Megfertőződött koronavírussal Karen Longaric bolíviai külügyminiszter - közölte a latin-amerikai ország külügyminisztériuma. Jó a munkakapcsolat az Egyesült Államokban Donald Trump elnök és Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet igazgatója között - jelentette ki Kayleigh McEnany, a Fehér Ház sajtószóvivője. Törvénytelenek Peking területi követelései a Dél-kínai-tengeren - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Peking szerint alaptalan vádakat fogalmazott meg Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Kína területi követeléseiről a Dél-kínai-tengeren. Második napja tombolnak a lángok a San Diegó-i flottatámaszponton kigyulladt amerikai hadihajón, és a tűz a hatóságok szerint környezeti katasztrófával fenyeget, ha a lángok elérik a hajó tartályaiban lévő 3,7 millió liter üzemanyagot. Támogatja a cseh kormány azt a szenátusi javaslatot, hogy a cseh állampolgároknak alkotmányos joga legyen a fegyveres önvédelemre és védelemre - jelentette be Marie Benesová igazságügyi miniszter. Törökország óva intette az Európai Uniót a belügyeibe avatkozástól az Hagia Sophia mecsetté nyilvánításával kapcsolatban. Fegyveres csoportok támadták meg tüntetők egy táborát a szudáni Észak-Dárfúr tartományban, több mint egy tucat embert ölve meg - közölték aktivisták egy nappal azután, hogy a helyi biztonsági erők erőszakkal számoltak fel egy másik hasonló tiltakozást is. Elhunyt Bogdán László, a Baranyai megyei Cserdi független polgármestere. Őrizetbe vett a rendőrség egy nőt és egy férfit, akik négy kiskorú - a bűncselekmény idején 6, 4, 3 és 2 éves - gyermeküket szexuálisan bántalmazták Kerepesen - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Az ügyészség emberrablás bűntette, súlyos testi sértés bűntett kísérlete és zaklatás vétsége miatt nyújtott be vádiratot négy férfi ellen, akik elrabolták két kollégájukat - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Egy év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki végzésben a Kiskőrösi Járási Bíróság a hatéves fiát autót vezetni engedő férfire - közölte a Kecskeméti Törvényszék. Villanyoszlopnak ütközött, majd kigyulladt egy autó Hodászon, a balesetben egy 14 éves fiatal életét vesztette - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Újabb építési üteméhez ér a 4-es és a 6-os villamosvonal felújítása, ezért csütörtöktől a villamosok csak a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között közlekednek - közölte a BKK. A következő idényben is Osztermájer Gábor irányítja vezetőedzőként a Paksi FC élvonalbeli labdarúgócsapatát. A Magyar Kerékpáros Szövetség vizsgálatot indít az I. Grand Gella Giro Kupán vasárnap történt tömegbaleset ügyében. Japán beutazási kedvezményeket helyezett kilátásba a jövő évre halasztott tokiói játékokra érkező olimpikonok számára.