Kövér a korábbinál harciasabb ellenzéket vizionál

PÜNKÖSD ALKALMÁBÓL SZENTMISÉKET, ISTENTISZTELETEKET TARTANAK ORSZÁGSZERTE. A KATOLIKUS, A REFORMÁTUS ÉS AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZI VEZETÕK ÜNNEPI LITURGIA KERETÉBEN EMLÉKEZNEK MEG A SZENTLÉLEK ELJÖVETELÉRÕL. KÖVÉR LÁSZLÓ: A KORÁBBIAKNÁL HARCIASABB ELLENZÉKRE, NAGYOBB RICSAJOKRA SZÁMÍTOK. FIDESZ SZÓVIVÕ: AZ EGY GESZTUS A RÉSZÜNKRÕL, HOGY A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓKRA A HÍRTV-T IS MEGHÍVJUK. EGY VENDÉGHÁZ ÉPÍTÉSÉRE KAPOTT 34 ÉS FÉL MILLIÓ FORINT UNIÓS TÁMOGATÁST BOCSKAIKERT FIDESZES POLGÁRMESTERE, AMIBEN SÓGORNÕJE LAKIK. LMP: MAGYARORSZÁGON NAGY A LÉGSZENNYEZETTSÉG, DE A KORMÁNY NEM TESZ SEMMIT A HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. A NYÁRI SZEZONBAN 320 FORINT FÖLÉ IS EMELKEDHET AZ EURÓ, EGY KÜLFÖLDI NYARALÁS 20 EZER FORINTTAL IS TÖBBE KERÜLHET A FORINT ROMLÁSA MIATT. KÍNA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEGEGYEZETT, HOGY LEMONDANAK A KERESKEDELMI HÁBORÚRÓL, ÉS NEM EMELNEK TOVÁBBI VÁMOKAT. MEGALAKÍTOTTA A TARTOMÁNYI KORMÁNYT KATALÓNIA ÚJ ELNÖKE, BEBÖRTÖNZÖTT POLITIKUSOKAT IS BEVETTEK A KABINETBE. KONKRÉT INTÉZKEDÉSEKET VÁR AZ EURÓPAI ORSZÁGOKTÓL IRÁN, HOGY ELDÖNTHESSE, MEGMENTHETÕ-E AZ ATOMSZERZÕDÉS. AZ AMERIKA-ELLENES PÁRT NYERTE AZ IRAKI VÁLASZTÁST. ÚJRA ERÕSÖDNI KEZDETT A VULKÁNKITÖRÉS HAWAII SZIGETÉN, AHONNAN EDDIG KÉTEZER EMBERT KELLETT KITELEPÍTENI. VENEZUELAI KORMÁNY: WASHINGTON A VÁLASZTÁSOKAT AKARJA KÁROSAN BEFOLYÁSOLNI ÚJABB SZANKCIÓIVAL. OLTÁSI KAMPÁNYT HIRDETETT A KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. ELHUNYT MAGYAR PÉTER, AZ EURÓPA KIADÓ ÉS A BALATON ZENEKAROK EGYKORI DOBOSA. ÉLETVESZÉLYESEN MEGSEBESÍTETTE FELESÉGÉT EGY FÉRFI BÜKÖN EGY VESZEKEDÉS MIATT. LÕSZERT ÉS LÕFEGYVERT FOGLALT LE A TEK ÉS A KÉSZENTLÉTI RENDRÕSÉG 2 FÉRFINÁL KECSKEMÉTEN. SZILÁGYI ZSÓFIA "EGY NAP" CÍMÛ FILMJE KAPTA A KRITIKUSOK KÜLÖNDÍJÁT A CANNES-I FILMFESZTIVÁLON. ÁROKBA BORULT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A 63-AS FÕÚTON, SZEDRESNÉL, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.