Kövér: A jövőben nem lehetünk sikeresek egymás rovására

Magyarország Trianon századik évfordulójára újra tekintélyt vívott ki magának az elmúlt tíz év teljesítményének köszönhetően - mondta az Országgyűlés elnöke a Kossuth rádióban. Kövér László úgy fogalmazott: Magyarország ezzel azt üzeni a térség politikai vezetőinek, hogy a jövőben biztosan nem lehetünk sikeresek egymás rovására. 30 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4946-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 608 fő, 3630-an már meggyógyultak. Jó irányban folynak a Covid-járvánnyal kapcsolatos hazai kutatások - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Tizenhét budapesti kórház higiéniai felújításáról döntött a kormány 60 milliárd forint uniós és hazai forrás felhasználásával, a koronavírus-járvány esetleges második hullámára készülve - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Jövőre 2012 milliárd forint jut egészségügyi célokra, ami azt jelenti, hogy a kormány tíz év alatt 76 százalékkal növelte az emberek egészségének megvédésére, visszaszerzésére fordítható forrásokat - közölte Rétvári Bence államtitkár. Akár házelnök is lehet 2022-től Gyurcsány Ferenc, amennyiben az ellenzéki összefogás megnyeri az országgyűlési választásokat - mondta híradónknak a DK szóvivője. Barkóczi Balázs hangsúlyozta: az, hogy a pártelnök nem készül kormányzati szerepre, nem jelenti azt, hogy semmilyen egyéb közjogi tisztséget nem vállal. Keményen bírálta Schiffer András a Facebookon a DK alelnökét. Vadai Ágnes azt üzente közösségi oldalán a Gyurcsány párt szövetségeseinek, hogy aki Gyurcsány Ferenc ellen van, az a Demokratikus Koalíció és az ellenzéki együttműködés ellen is van, tehát a Fidesz mellett áll. Vadai Ágnes szavazók százezreit sértette meg a mondataival - így reagált a Momentum elnöke a DK alelnökének facebook posztjára. Fekete-Győr András a Magyar hangnak azt mondta: ha valaki nem szereti Gyurcsány Ferencet még nem jelenti azt, hogy Orbán mellett lenne. Fekete-Győr András szerint a korábbi miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc is belátta, hogy az ő vezetésével nem tudna Magyarország megújulni, a DK elnöke 2010 előtt káoszba vezette az országot. Feltűnősködő homofób akarnoknak nevezte facebook posztjában Novák Elődöt a főpolgármester-helyettes, miután a Mi Hazánk alelnöke leszedte a főpolgármesteri hivatal épületére kitűzött szivárványos zászlót. Kerpel-Frónius Gábor szerint a zászlónak a Pride-hét alatt kint van a helye a Városházán. Homoszexuális provokációt és garázdaságot is elkövetett Karácsony Gergely azzal, hogy kitűzte a szivárványos zászlót a városházára – mondta Novák Előd Magyarország élőben című műsorunkban. A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke szerint beteges devianciát népszerűsít a főváros. Egy roma aktivista szerint rasszista és kirekesztő jelöltet indított az ellenzék a borsodi időközi országgyűlési választáson. Setét Jenő Facebook-videójában közölte, hogy a borsodi 6-os számú választókerületben azt a jobbikos jelöltet támogatják az ellenzéki pártok, aki azt mondta: az országot nemcsak a Hasszánoktól, hanem a Sztojkáktól is meg kell védeni. Sokasodnak a gondok az érdi Modern városok program beruházásánál, néhánynál már a bedőlés következik - jelentette ki a a Fidesz–KDNP-képviselőcsoport vezetője. Simó Károly hozzátette: a polgármester úgy próbálja elterelni erről a figyelmet, hogy régi ügyeket igyekszik a korábbi fideszes vezetés számlájára írni. A pályázó települések több mint 92 százaléka nyert a Magyar Falu programban - jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Magyarország élőben című műsorunkban. Gyopáros Alpár közölte: 2800 ötezer főnél kisebb lélekszámú település van az országban, ezek döntő része nyújtott be pályázatot. Tisztán hazai forrásból, EU-s pénzek felhasználása nélkül gazdálkodik a Magyar Falu program. Lynx gyalogsági harcjárművek gyártására alapít vegyesvállalatot a német Rheinmetall céggel a magyar állam a honvédség NATO-vállalásainak teljesítése érdekében. Szükség van 40 éves légvédelmi rakétarendszer cseréjére, mert a kormány célja, hogy továbbra is békében és biztonságban éljenek a magyar emberek - jelentette ki a Honvédelmi Miniszter. Benkő Tibor hangsúlyozta: a haditechnikai fejlesztések mellett kiemelkedően fontosak a jól képzett, példamutató katonák is. A magyar és a lengyel kormány humanitárius együttműködéséről írtak alá egyetértési megállapodást Budapesten. Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök közölte, hogy hajlandó megosztani a hatalmat és megváltoztatni az alkotmányt, de nem a tiltakozások nyomására. „Volt már egy választás, és amíg engem meg nem ölnek, nem lesz másik” - jelentette ki egy fehéroroszországi traktorgyárban Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök a tut.by fehérorosz hírportál tudósítása szerint. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet felajánlotta, hogy közvetít a fehérorosz kormány és az ellenzék között „a nyitott és építő párbeszéd" megteremtése érdekében a vitatott kimenetelű elnökválasztás után kialakult belpolitikai válságban. Európa hitelessége ma a fehéroroszok szabadságtörekvései kapcsán vállalt szerepén múlik - jelentette ki Konrad Szymanski, az EU-ügyekért felelős lengyel miniszter. A visegrádi összefogás ereje és fontossága most is megmutatkozik, „mi is a lengyel álláspontot támogatjuk” Fehéroroszország esetében - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében. Már 21,8 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 777 ezer, a gyógyultaké pedig 13,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában meghaladta a háromezret az új típusú koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Szeptember 1-jétől kötelező lesz a maszk viselése Csehországban a zárt nyilvános helyeken az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Libanonban jelentősen nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma a bejrúti kikötőben augusztus elején bekövetkezett robbanás után. A két héttel ezelőtti hatalmas bejrúti robbanással kapcsolatban letartóztatták a vámhatóság vezetőjét - jelentette az arab ország állami hírügynöksége. Donald Trump amerikai elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki Iowa állam egész területére az elmúlt napok pusztító viharai miatt. A középnyugati Minnesota államban kampányolva Donald Trump amerikai elnök a radikális baloldal bábjának nevezte Joe Bident, a demokraták várható elnökjelöltjét. A világjárványról beszéltek és Donald Trump amerikai elnököt ostorozták négynapos elnökjelöltállító konvenciójuk első napján az amerikai demokrata párti politikusok. Szaúd-Arábiának érdeke a kapcsolatok normalizálása Izraellel - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök tanácsadója és veje, Jared Kushner. Kínának történő kémkedésért vádat emeltek Hawaii-on az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség egyik korábbi munkatársa, Andrew Yuk Ching Ma ellen - jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium. A kormányellenes tüntetések 40 napja tartó sorozata után váratlanul beterjesztett egy alkotmánytervezetet Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök. Tízezrek tüntettek a kormány ellen a thai fővárosban. Elemzők szerint a 2014-es katonai puccs óta ez volt a legnagyobb demonstráció a délkelet-ázsiai országban. Reuven Rivlin izraeli államfő meghívta Jeruzsálembe Mohammed bin Zájid Ál Nahajant, Abu-Dzabi trónörökösét, akit sokan az Egyesült Arab Emírségek de facto vezetőjeként tartanak számon. Elkezdődött a német és az izraeli légierő első közös németországi gyakorlata. Mauritiuson elkezdték eltávolítani a korallzátonyról a kettétört és súlyos olajszennyezést okozó japán teherhajót. Magyarország területére jogellenesen bejutott külföldieket szállított egy szerb férfi Iharosberénynél, a rendőrség elfogta és eljárást indított ellene - tájékoztatott a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Zivatarveszély és felhőszakadás veszélye miatt országszerte figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főleg a hirtelen felgyülemlett esővíz szivattyúzásához kérték a tűzoltók segítségét a hétfői vihar miatt, de több helyen vezetékeket is leszakított a viharos szél - tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Változik a vonatok közlekedése az augusztus 20-ai hosszú hétvégén: 19-én a pénteki, 20-án a szombati, 21-én és 22-én az ünnepnapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok - közölte a Mávinform. Az augusztus 30-ig érvényben levő balatoni nyári menetrend után augusztus 31-től szeptember 13-ig utószezoni menetrendet vezet be a MÁV - közölte a vasúttársaság. Kedden is marad a hétfőn életbe lépett közlekedési rend a pécsi vasúti vonalon: az S40-es személyvonatokat helyettesítő pótlóbuszok továbbra is Keszőhidegkút-Gyönk és Kurd állomás között szállítják az utasokat - közölte a Mávinform. Labdarúgó NB I: Budafok - Kisvárda 2:1 A tervezetthez képest egy órával korábban, szerdán 19 órától fogadja a Ferencváros a svéd Djurgardent a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában. Az FC Barcelona menesztette Enrique Sétient, a labdarúgócsapat vezetőedzőjét. Kovács Anikó, a magyar ranglista első helyezettje női párosban és vegyespárosban is győzött a strandtenisz országos bajnokságon, Balatonföldváron. A koronavírus-járvány miatt elmarad a felnőtt kajak-kenu Európa-bajnokság, amelyet október 15-18. között rendeztek volna a romániai Bascovban.