Kővel dobálták a sztrádán közlekedőket, felfüggesztettet kaptak

2016-ban a két fiatal férfi és egy nő az M7-es és az M0-s felüljáróiról többször is kövekkel dobáltak meg járműveket. Buszokat, trélert és egy teherautót is megrongáltak.

„Egy ököl nagyságú kő csapódott hirtelen a szélvédőnek, éppen a fejem előtti részen. A kő átlyukasztotta a szélvédőt, de lepattant” – Holdampf Gusztáv tanácselnök bíró az egyik Volánbusz sofőrjét idézte pénteken a Budapest Környéki Törvényszéken.

Egy alkalommal cementes zsákot is dobtak egy kamionra. A vezetőnek szerencséje volt, nem sérült meg, és értesítette a hatóságokat. A fiatalok a rendőrök végül egy benzinkútnál fogták el, tankolás közben, mialatt autójuk rendszámát szerelték le.

Az orvosszakértő szerint az elkövetők ugyan hajlamosak a depresszióra, de beszámíthatóak voltak.

A vád szerint a cementes zsákot nem elejtették, hanem szándékosan dobták le, az ügyész így emberölés kísérlete miatti szabadságvesztést indítványozott. „4-5 centis kövekkel is megdobálnak 70-80 kilométer per órával közlekedő járműveket. Mi lett volna ebben a dinamika? Levezetik egy kis cementszórással a kővel dobálást? Hogy illeszkedik be ebbe? Személyiségükhöz? Álláspontom szerint sehogy” – fogalmazott Káder Ernő ügyész.

A vádlottak védői azzal érveltek, védenceiktől úgy vettek fel kézzel írt vallomásokat, hogy nem tájékoztatták őket a jogaikról. A vádlottak beismerték tettüket, de tagadták hogy bárkit is bántani akartak volna. Az utolsó szó jogán megbánóan nyilatkoztak.

„Igenis megbántam az összeset, és nem szeretnék semmiképpen letöltendő börtön kapni, vagy ehhez hasonlókat. Van munkám, szeretnék dolgozni és családot alapítani” – fogalmazott az elsőrendű vádlott. Hasonlóan nyilatkozott a másod- és harmadrendű vádlott is az ítélethirdetés előtt.

„Vádlott bűnös. Kétrendbeli közúti veszélyeztetés bűntettében” – közölte végül a bíró. Továbbá rongálás, garázdaság és gépjármű-azonosítóval való visszaélés miatt is bűnösnek találta a fiatalokat a bíróság. Az emberölés kísérletében viszont nem. Az elkövetők egyikére két év, míg társaira másfél-másfél évnyi börtönbüntetést szabtak ki, de az ítéletet a bíró próbaidőre felfüggesztette. A jogosítványukat viszont bevonták a közlekedés veszélyeztetése miatt.

„Minden embernek tudnia kell, hogy ebbe bele lehet hali. A bíróság szerint ezt elvitatni nem lehet, egyértelmű, hogy a vádlottak tudatában voltak, mind a három vádlott tudatában ennek meg kellett jelenni” – emelte ki a bíró.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész súlyosításért, a védők enyhítésért fellebbeztek. Az ügyről további részleteket kedden a Hír TV Riasztás című műsorában láthatnak.