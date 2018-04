Kovács Zoltánnak húsvétkor is Soros jutott az eszébe

A kormányszóvivő a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában beszélt arról, már hangfelvételek is bizonyítják, hogy nemzetközi hálózatba szerveződött erők akarják eltántorítani Magyarországot a bevándorlást ellenző politikától. Kovács Zoltán a Soros Györgyhöz köthető szervezetek elleni küzdelem döntő ütközetének nevezte a jövő vasárnapi választást.

– Az előttünk álló héttel kapcsolatban is lehetnek olyan feltételezéseink, miszerint újabb elemei kerülhetnek napvilágra az igazságnak, hogy valójában mi is zajlik a Soros-szervezetekben. Éppen ezért mondjuk azt, hogy a szisztematikus megtörési kísérletnek egy meghatározó, döntő kísérlete lesz a jövő vasárnapi választás, mert arról határozhatunk, hogy Magyarország bevándorlóország lesz-e, vagy megmarad Magyarországnak. És ezért folytatja a kormány azt a tevékenységét, amely most már hónapok, sőt évek óta folyik, amellyel minden alkalommal és minden formában felhívjuk a magyarok figyelmét arra, hogy milyen veszélyek leselkednek a kultúránkra, a civilizációnkra, azokra a szokásokra, amelyeket kialakítottunk – nyilatkozta a kormányszóvivő.