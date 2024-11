Kovács Zoltán: Versenyképességről, migrációról, biztonságpolitikáról, háborúról kell beszélnünk + videó

Megosztás itt:

Az úgynevezett nyugati csúcsnak fog otthont adni az amerikai választások után Budapest. Az államtitkár elmondta: arra készülnek, hogy több, mint 40 ország miniszterelnöke, államfője - kiegészülve nemzetközi szervezetekkel - érkezik Magyarország modern-kori történetének talán legnagyobb diplomáciai találkozójára.

Komoly témákról, versenyképességről, migrációról, biztonságpolitikáról, háborúról kell beszélnünk, értelemszerűen feltételezhetően az amerikai elnökválasztás eredménye is szóba kerül majd, de talán még ennél is nagyobb volumenű dolog, ilyen nagyságú diplomáciai rendezvényt Magyarország nem rendezett még, hiszen 2011-ben nem volt informális csúcs Magyarországon, és egy ennél is nagyobb történik csütörtökön - mutatott rá Kovács Zoltán.

A Bayer show-ban nem hagyták szó nélkül azt sem, hogy egyre inkább az körvonalazódik, hogy az Európai Bizottság átvenné a rendelkezést az Unió teljes költségvetése felett.