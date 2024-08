Kovács Zoltán: Több száz programmal várják az érdeklődőket

Tóth Ferenc, az augusztus 20-i tűzijátékot rendező NUVU Kft. ügyvezetője közölte, az idén is 30 perces műsor során több mint 45 ezer pirotechnikai effektet lőnek fel a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról, valamint kilenc uszályról és számos pontonról. Idén is lesz fényfestés, fény és lézerjáték, drónshow, újdonság azonban, hogy ebben az évben kiterjesztették a tűzijáték látványterét: a Petőfi hídtól egészen a Margit sziget alsó harmadáig egy öt kilométeres szakaszon lehet majd élvezni a látványt, amely minden helyszínről nagyjából azonos lesz - mondta el az ügyvezető.

Az előző évekhez hasonlóan a Lánchíd és a Döbrentei tér között várja a látogatókat a Magyar Ízek Utcája, amely a Kárpát-medence gasztrokultúráját mutatja be, a középpontban a gyógyító növények, fűszerek, ételek és italok lesznek, valamint itt lehet majd megkóstolni az Ország tortáját és kenyerét is.

