Kovács Zoltán szerint Brüsszel Nemzeti Kártya miatti vádja a krónikus hungarofóbia újabb esete

Kiemelte, hogy bár a Nemzeti Kártya program keretei már jó ideje hatályban vannak, Brüsszelből eddig nem érte kritika. "Ha korábban rendben volt, akkor most miért támadnak minket, amikor a szabályozás és a gyakorlat változatlan?"- tette fel a kérdést az államtitkár. Szerinte ez egy fontos - de nem az egyetlen - lyuk a Bizottság érvelésében. Ahogy Szijjártó Péter külügyminiszter is megjegyezte: ha valaki orosz és fehérorosz állampolgárok tömegeit akarja megtalálni az EU-n belül, akkor máshol kell keresgélnie, nem Magyarországon - írta Kovács Zoltán.

