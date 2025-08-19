Kovács Zoltán szerint a magyar miniszterelnök békemissziója példaértékű volt + videó

Az adásban Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója többek között a hétfői Trump - Zelenszkij találkozó ukrajnai elemzéséről beszélt, arról, hogy ott miként értékelték a két ország elnökének tárgyalásait, annak különböző részleteit.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Balaton legnagyobb és leglátványosabb tűzijátékát ígéri Balatonfüred és Zamárdi augusztus 20-ára, a két helyszínen több ezer rakéta fél másodpercenként robban majd az égen 20 és 160 méter közti magasságban.