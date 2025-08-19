Kovács Zoltán szerint a magyar miniszterelnök békemissziója példaértékű volt + videó

Vezércikk – Trump és Putyin egyértelművé tette, mi kell a háború befejezéséhez + videó

Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust

Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó

Donald Trump: az Egyesült Államok megpróbálhat tárgyalni tűzszüneti megállapodás nélkül is

A német főváros most éri el erkölcsi mélységét

Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó

Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó

A vádlott pénzért, a Covid-19 elleni vakcina beadása nélkül igazolta az oltás felvételét, emellett több személyt is úgy nyilvánított járművezetésre alkalmasnak, hogy meg sem vizsgálta őket.

Az adásban Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója többek között a hétfői Trump - Zelenszkij találkozó ukrajnai elemzéséről beszélt, arról, hogy ott miként értékelték a két ország elnökének tárgyalásait, annak különböző részleteit.

