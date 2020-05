Kovács Zoltán: Saját országában keressen szörnyeket a német ZDF!

Nemzeti összefogásra van szükség ahhoz, hogy az élet minél gyorsabban visszatérjen a rendes kerékvágásba - mondta Áder János államfő a parlament ünnepi ülésén, ahol az Országgyűlés 30 évvel ezelőtti megalakulására emlékeztek a képviselők. Politikai nyilatkozatot fogadott el ünnepi ülésén az Országgyűlés Magyarország népképviseleti rendszerének 30 évvel ezelőtti visszaállításáról. Bolseviknak nevezte a kormánypártokat és kritizálta Áder János köztársasági elnököt a Demokratikus Koalíció elnöke. Gyurcsány Ferenc ezt annak kapcsán mondta, hogy pártja nem vett részt az országgyűlés 30 éves fennállását ünneplő ülésen. 2942-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 krónikus beteg, ezzel 335 főre emelkedett az elhunytak száma, 625-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Több ígéretes szerrel is dolgoznak már a magyar kórházakban, amelyek hatásosnak bizonyultak a koronavírus kezelésére – jelentette ki a Dél-Pesti Centrumkórház főigazgatója az Operatív Törzs tájékoztatóján. Vályi-Nagy István hozzátette: tovább folyik a fertőzésen átesett személyek vérplazmájával való terápia, amely szintén biztató eredményeket hozott. Sokan szegték meg a hatósági házi karantént pénteken - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. A védekezés következő szakaszában, hétfőtől vidéken a korlátozások fokozatos enyhítésével, szigorú menetrend szerint újraindulhat az élet - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Vonják vissza Gajda Péter kinevezését az Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság éléről! - erre szólította fel a Momentum Mozgalom elnökségi tagja, a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzatot. A párt ifjúsági szervezete nevében Buzinkay György arra kéri a főpolgármestert, hogy amíg nem tisztázódik minden téren a kispesti önkormányzat körüli korrupciós helyzet, addig vonja vissza a kinevezést. Legalább tíz olyan nap volt áprilisban, amikor nem volt jelen személyesen orvos a Pesti úti idősek otthonában - derült ki a Budapest főváros Kormányhivatala által végzett vizsgálatokból, amelyet a Magyar Nemzet ismertetett. A lap információi szerint március közepe óta biztosan akadozott az ellátás az intézményben. A Fidesz felszólítja Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy tegyen meg mindent a Pesti úti idősotthon lakóinak védelmében - közölte a kormánypárt kommunikációs igazgatója a Facebookon. Nem etnikai alapon nyújtott segítséget a kormány a határon túli magyarlakta területeknek - mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában Németh Zsolt, a külügyi bizottság Fideszes elnöke. A koronavírus járvány miatt rendkívül szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdődnek meg hétfő reggel, a szokottnál egy órával később, 9-kor, magyar nyelv és irodalommal az idei érettségi írásbelik. Ismét élesen támadta Orbán Viktort a német közszolgálati televízió egyik műsora. A ZDF kettes csatornáján a humorosnak szánt Heute Show-ban a műsorvezető a koronavírus-járvány idejére érvényes rendkívüli jogrendet bírálta. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár úgy reagált: „ezek a megnyilvánulások rendkívül szánalmasak és mutatják, hogy milyen is a haladó-független-objektív-minőségi sajtó egyes nyugati országokban”. Világszerte 3 344 099-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 238 663, a meggyógyultaké pedig 1 053 342 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Európa szinte összes országában csökken az új fertőzések és a halálesetek száma. Olaszországban hétfőtől, Franciaországban egy héttel később nyithatnak ki a kisebb boltok. Nagy-Britanniában azonban még gyorsul a vírus terjedése. Horvátországban és Szlovéniában is stagnál a koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma. Szlovéniában több ezren tüntettek a járvány megfékezésére elfogadott kormányzati intézkedések ellen. Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, egy nap alatt újabb 550 új fertőzéses esetet azonosítottak, és ezzel a betegek száma elérte a 11 411-et. Szerbiában egy nap alatt 9009-ről 9205-re nőtt az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma. Franciaországban július 24-ig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt kihirdetett egészségügyi rendkívüli állapotot. Pozitív lett egy macska koronavírus-tesztje Franciaországban, a fertőzést feltételezhetően a gazdáitól kapta el - közölte a Párizshoz közeli Alfort nemzeti állatorvosi főiskolája. Spanyolországban már több mint 25 ezren haltak meg az új koronavírus okozta fertőzés következtében, de a halálesetek száma már harmadik napja háromszáz alatt maradt. Hétfőtől kötelező lesz a szájmaszk viselése a tömegközlekedési eszközökön Spanyolországban. New York államban pénteken kevesebb volt az új koronavírusos beteg, a déli államokban és Washingtonban azonban nagyon megugrott a fertőzöttek száma. Több amerikai tagállamban tüntettek a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen, amelyekben viszont lazítottak a szabályokon, ott megnőtt a fertőzések száma. Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet engedélyezte a Remdesivir nevű szer használatát az új típusú koronavírus okozta betegség gyógyítására - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Három hét után megjelent a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un észak-koreai vezető. A kommunista ország hírügynöksége fényképeket tett közzé arról, ahogy felavat egy műtrágyagyárat. A hosszú hétvégére ismét több település, illetve településrész lezárását rendelték el a fővárosban és a környékén a koronavírus-járvány miatt. Elfogtak egy drogdílert Óbudán. Hatszáz grammnyi kábítószert és 4,5 millió forint készpénzt találtak a lakásán és luxusautójában - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Három férfit fogtak el a napokban a Pest megyei rendőrök úgynevezett unokázós csalás miatt - közölte a rendőrség. Prostitúció elősegítése miatt őrizetbe vettek egy 27 éves nőt, aki a gyanú szerint egy budapesti belvárosi lakásban bordélyházat üzemeltetett - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A Magyar Olimpiai Bizottság minden területen előrelépett az elmúlt három évben Kulcsár Krisztián elnök szerint. Az Európa-bajnoki futamgyőztes Turán Frigyes, Bagaméri László páros Volkswagen Polo GTI R5-ös versenyautójával induló ifjabb Szabó Zoltán nyerte a MNASZ által szervezett ERally Országos Bajnokság küzdelmeit az R5-ös kategóriában.