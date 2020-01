Kovács Zoltán: Mintha csak a Soros-tervet olvasnánk az európai liberálisok új bevándorláspárti javaslatában

A Századvég Alapítvány felmérése szerint a magyarok háromnegyede elutasítja a „börtönbizniszt”. Nagyon várjuk, hogy érdemi munka kezdődjön Budapesten - értékelte a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője a Karácsony Gergely főpolgármester megválasztása óta eltelt száz napot. Láng Zsolt hangsúlyozta: Karácsony és az új városvezetés az első száz nap alatt hetekig azzal volt elfoglalva, hogy a DK és a Momentum hogyan osztozzon meg a helyeken, miközben a közgyűlési előterjesztések között nagyon kevés konkrétumot láttak. A klímavészhelyzet miatti egyik intézkedés a Liget Projekt leállítása - mondta a főpolgármester az M1-en. Karácsony Gergely közölte: a klímaváltozás veszélyes folyamat, ezért az összes beruházási tervet újratervezik, hogy minél több zöld felület legyen. Megadóztatná az üresen álló ingatlanok tulajdonosait a Párbeszéd. Az ötletet egyetlen ellenzéki párt sem támogatja. Korábban a Momentumos Kerpel-Fronius Gábor is ezzel az elképzeléssel kampányolt. A Fidesz választ vár Gyurcsány Ferenc DK-elnöktől és pártjától arra a kérdésre, hogy „hová és milyen célból küldik ki külföldre a magyar emberek adatait" - közölte Zsigmond Barna Pál, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője. Bemutatták a világ első hidrogén üzemanyagcella meghajtású, személyszállításra is alkalmas, magyar-amerikai együttműködésben fejlesztett légi járművet a Bács-Kiskun megyei Jakabszálláson. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a jakabszállási repülőtéren elmondta: a hidrogéngazdaság a klímavédelem egyik alapja. A költségvetési bevételek 2019-ben nagyobb növekedést értek el, mint a kiadások - közölte a Pénzügyminisztérium. 32 milliárd forinttal emeli a kormány a területi közigazgatásban dolgozók illetményét – mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. György István közölte: 10 százalék körüli bérfejlesztésre törekednek majd, de ahol magasabb a munkaerőpiaci elszívó hatás, ott ez az emelés magasabb lehet. A globalizáció veszélyezteti a nemzeti értékeket, kultúrákat, ezért fontos megőrizni a helyi és nemzeti kincseket - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. Március 2-án elindul az azonnali fizetések rendszere, valamennyi klíringtag felkészült a bevezetésére, a tesztelések alapján sikeres indulással számolnak - mondta Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára. Csaknem 15 milliárd forinttal több pénz jut a színházak támogatására 2010 óta és a kormány támogatásával sorra újulnak meg a színházak vidéken és a fővárosban - közölte az Emmi a magyar kultúra napján. A nemzeti összetartozás azt jelenti, hogy a magyar kultúra köti össze a különböző gondolkodású, de egy szellemi bázisról induló embereket - fogalmazott Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, a magyar kultúra napján rendezett ünnepségen. A Városháza Gerlóczy utcai épületszárnyában kap helyet a Budapest Galéria, és az idén elkezdődik a Merlin Színház korábbi, az utcában álló épületének felújítása - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a kultúra napján. Hatásköröket vonna el a tagállamoktól az Európai Parlament liberális frakciójának új migrációs tervezete - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a Renew Europe által jegyzett javaslat a Soros-szervezetek közreműködésével intézményesítené az illegális bevándorlást. Mintha csak a Soros-tervet olvasnánk az európai liberálisok új bevándorláspárti javaslatában - közölte Facebook-oldalán Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára. A néppárt számára a vég kezdetét jelentené, ha a Fidesz távozna az európai pártcsaládból - jelentette ki az Alapjogokért Központ igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Szánthó Miklós ugyanakkor hozzátette: most mégis úgy tűnik, hogy az EPP szakítani szeretne a magyar kormánypárttal. Áder János köztársasági elnök részt vesz az 5. Nemzetközi Holokauszt Fórumon holnap Izraelben - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal. Megérkezett az indonéziai Yogyakartába Orbán Viktor miniszterelnök, a repülőtéren X. Hamengkubuwono szultán, a Yogyakartai Különleges Terület kormányzója fogadta, akivel kétoldalú tárgyalást is folytatott - tájékoztatott a miniszterelnök sajtófőnöke. Megsértették az alaptörvényt a román törvényhozók tavaly szeptemberben, amikor saját pártjának ellenkezése dacára Teodor Melescanu volt külügyminisztert választották a szenátus élére - állapította meg az alkotmánybíróság. Terrorista cselekedet előkészítése és Koszovó stabilitásának aláásása miatt nyolc embert ítélt kettőtől 12 évig tartó börtönbüntetésre a pristinai bíróság. Sztrájkot hirdettek Leszbosz, Híosz és Számosz görög szigetek hatóságai a túlzsúfolt migránstáborok elleni tiltakozásuk jeléül. Új államfőt választott a görög parlament, az ország történetében először került nő az elnöki székbe Katerína Szakellaropulu személyében. Liam Fox volt brit külkereskedelmi miniszter szerint a brit EU-tagság megszűnése után nem lesz lehetséges a teljesen akadálymentes kétoldalú kereskedelem az Európai Unióval. A várakozásoknak megfelelően leszavazta a londoni alsóház az összes olyan módosítást, amelyet a parlament felső kamarája, a Lordok Háza fűzött a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás törvénytervezetéhez. Beszüntették a munkát a délkelet-franciaországi Grand'Maison, az ország legnagyobb vízerőművének a dolgozói, így tiltakozva a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen - közölte a radikális francia CGT szakszervezet helyi csoportja. Oroszországban nem célszerű áttérni az elnöki rendszerről a kormányzás parlamenti formájára - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy ugyan ő a maga részéről szeretne részt venni a hazájában ellene zajló alkotmányos felelősségre vonási eljárás szenátusi tárgyalásán, ügyvédjei ezt nem javasolják. A venezuelai kormány tagjaival szemben bevezetett európai uniós szankciók kiszélesítését sürgette Juan Guaidó, az ellenzéki többségű venezuelai nemzetgyűlés elnök. Üdvözölte az új libanoni kormány megalakulását António Guterres ENSZ-főtitkár, hangsúlyozva, hogy a világszervezet támogatásáról biztosítja az új vezetőket az országot sújtó példátlan gazdasági válság kezelésében. Lelőttek Izraelben három palesztin fegyverest, akik a Gázai övezetből hatoltak be az országba - közölte az izraeli hadsereg szóvivője. A spanyol kormány klímavészhelyzeti nyilatkozatot fogadott el, amelyben a globális felmelegedés elleni sürgős cselekvés szükségességét ismeri el - jelentette a spanyol sajtó. Spanyolországban nyolcra nőtt az ítéletidő halálos áldozatainak száma - közölték a hatóságok. Az utóbbi egy napban 17-re emelkedett, vagyis majdnem megduplázódott Kínában a tüdőgyulladást okozó új koronavírusban elhunytak, valamint 470-re nőtt a fertőzöttek száma - közölték Hupej tartomány tisztségviselői. Oroszország megkezdte az új kínai koronavírus elleni vakcina kidolgozását, egyúttal az összes határátlépő pontján elrendelte a fokozott egészségügyi ellenőrzés bevezetését - jelentette be Anna Popova, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet vezetője. Hőkamerákkal vizsgálják ezentúl a Szerbiába érkező utasokat a belgrádi Nikola Tesla repülőtéren, hogy kiszűrjék azokat, akik esetlegesen megfertőződhettek az új koronavírussal - közölte a szerb egészségügyi miniszter. Őrizetbe vett a rendőrség egy oltalmazotti státuszban Magyarországon élő 30 éves szomáliai férfit, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy nőt Budapesten - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Jogerősen hat év börtönre ítéltek egy rendőrt zsarolás és korrupció miatt - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség. Jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt vádat emelt a Pécsi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki több mint 32 millió forintot sikkasztott el egy valutaváltó alkalmazottjaként - közölte a Baranya megyei főügyész. Magyarország teljes területén zártan kell tartani a baromfikat a madárinfluenza vírussal történő megfertőződés kockázatának csökkentése érdekében - közölte az országos főállatorvos. Férfi kézilabda Eb: Portugália - Magyarország 34:26 Vízilabda Eb: Magyarország - Franciaország 16:3 Fucsovics Márton bejutott a 3. fordulóba a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, miután legyőzte az olasz Jannik Sinnert. Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott egyesben a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, miután kikapott a lengyel Iga Swiatektől. Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Besiktas (török) 79:83