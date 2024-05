Kovács Zoltán: Megálljt kell parancsolni az őrületnek az EP-ben

Az EU veszélyhelyzeti alapjából 400 milliárd eurót a háborúra akarnak költeni. Most az van napirenden, hogy jogosítsák fel Ukrajnát arra, hogy a nyugati fegyvereket Oroszország területén is használhassa. Mi lesz abból, ha egy német rakétával belőnek Moszkvába? - kérdezte. Mindenki tagadja, hogy ez eszkalálja a helyzetet - jegyezte meg.

Arról is beszélt, hogy a "kötelező katonai sorozással ugyanaz lesz a helyzet, mint ami a kötelező migránskvótával történt", "azt is áttolták", és most ezzel is meg fogják csinálni.

Szerinte a háború kérdésében ugyanaz történik, mint 2015-ben a migrációval kapcsolatban. Elmondta: az Economist egy korábbi újságírója arról számolt be neki, hogy mindaz, amit 2015-ben a magyar kormány a migrációról mondott, most a hazájában zajlik le.

