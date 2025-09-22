Keresés

Belföld

Kovács Zoltán: Mára eredményes gazdasági és politikai együttműködést folytatunk a türk államokkal, és a Türk Államok Szervezetével

2025. szeptember 22., hétfő 13:45 | MTI
Közép-Ázsia Kelet Kovács Zoltán Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Türk Államok Szervezete türk világ Ludovika Türk Tanulmányok Kutatóműhelye

Magyarország törekvése a türk világgal történő együttműködés erősítésére nem kommunikációs projekt, hanem olyan tartalommal teli kezdeményezés, amelynek vívmányait a magyar emberek javára akarja hasznosítani - jelentette ki hétfőn Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Ludovika Türk Tanulmányok Kutatóműhelyének hivatalos beiktatásán a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE).

  • Kovács Zoltán: Mára eredményes gazdasági és politikai együttműködést folytatunk a türk államokkal, és a Türk Államok Szervezetével

Elmondta, Magyarországon 2009 körül ismerték fel, hogy formalizált együttműködésre lenne szükség, és 2010 után egyértelművé vált a törekvés arra, hogy ha meg akarjuk akadályozni a nemzetközi világrendben az új blokkok kialakulását, amely csak elszigeteltséget hozna, akkor tartalmas kezdeményezésekkel kell előállni. Magyarország nyitott a világ minden tája irányába, ennek jegyében indította meg a keleti nyitás politikáját, amelyet Nyugaton 10-15 éve még hibás elképzelésnek tartottak.

Ehhez képest mára eredményes gazdasági és politikai együttműködést folytatunk a türk államokkal, és a Türk Államok Szervezete, amelyben Magyarország jelenleg még megfigyelői státusszal rendelkezik, de remélhetőleg - amilyen hamar csak lehetséges - teljes jogú taggá válhat, idén Budapesten tartott informális találkozó, ami fontos előrelépés a kapcsolatok intézményesítése irányába - közölte.

"Ahogyan azt az utóbbi 15 évben is végig hangsúlyoztuk: mi mindig komolyan gondoljuk azt, amit mondunk, és valóban azt mondjuk, amit gondolunk" - jelentette ki Kovács Zoltán.

Felidézte: a hétfőn beiktatott Türk Tanulmányok Kutatóműhelyének célkitűzése, hogy gazdagítsa a türk örökséggel, társadalmakkal és nyelvekkel kapcsolatos globális kutatásokat, a párbeszédet és az innovációt. Tevékenysége során a türk világ különböző aspektusainak megértésére akar törekedni tudományos kutatások és nemzetközi együttműködés folytatása útján. A kutatóműhely munkájának kiemelt szempontjai közé tartozik a Keletet és Nyugatot, a hagyományt és a modernitást összekötő hidak építése - mondta.

Kovács Zoltán aláhúzta: egy közszolgálati egyetem számára talán a legfontosabb küldetés az, hogy átadja a diákoknak, hogyan lehet a gyakorlatba átültetni az elméleti tudományt. A tudomány az utóbbi időben több tekintetben is absztraktabbá vált, de ezzel egy időben minden ország számára elengedhetetlenné váltak az alkalmazható tudományok. Ebből a szempontból a közép-ázsiai és keleti országok olyan irányokat és példákat mutatnak, amelyeket nekünk is követnünk kell - mondta.

Az egyetemek olyan találkozási pontok, ahol az elméleti tudásból, a kutatások eredményeiből a gyakorlatban - akár politikailag is - alkalmazható megoldások forrhatnak ki. Ebben a projektben a Ludovika vezető szerepet játszik - tette hozzá.

Kovács Zoltán kiemelte, hogy a technológia és az új tudományos módszerek segítenek abban, hogy megfejtsük "az identitás misztériumát", a genetika például már sokban hozzájárult ahhoz, hogy választ kapjunk a kérdéseinkre.

"A türk államok tanulmányozása elválaszthatatlanul kötődik a magyar szellemhez, amely rengeteget foglalkozik az eredettörténettel" - szögezte le, megjegyezve azt is, hogy a Türk Tanulmányok Kutatóműhelye segíteni fogja a türk államokhoz fűződő kapcsolatok intézményesítését.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

