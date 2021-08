Kovács Zoltán: Magyarországon a gyermeknevelés kizárólagos joga a szülőé

Magyarországon a gyermeknevelés kizárólagos joga a szülőt illeti, ebben az ügyben senki másnak nincs keresnivalója - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Szivárvány színű sisakban akar rajthoz állni a mai Magyar nagydíjon Sebastian Vettel. A német pilóta így szeretné kifejezni nemtetszését a magyar gyermek-védelmi törvénnyel kapcsolatban. Pilóta társai közül 16-an már jelezték, hogy csatlakoznak hozzá. A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő megerősítette Magyarország stabil kilátását - közölte a Pénzügyminisztérium. Sosem látott csúcson van a foglalkoztatás, de folytatódik a munkahelyteremtés - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Nem lesz itthon általános ingatlanadó - mondta a Magyar Nemzetnek a pénzügyekért felelős államtitkár. Új magyar fejlesztés segíti az idegrendszeri és mentális betegségek okainak vizsgálatát, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 175 millió forintos támogatásával jött létre. Schanda Tamás: 2030-ig 15 ezer kilométerre bővül a bicikliutak hossza Magyarországon. Várják a gyerekeket az Erzsébet-táborokba - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter közösségi oldalán közzétett videóban. Novák Katalin hozzátette: „Azt ígértük, hogy megújul teljes mértékben a Fonyódligeti Erzsébet-tábor, és így is lett. Augusztus 1-jétől tehát itt is nyaralhatnak és ottalvós táborokban vehetnek részt a fiatalok, a gyerekek, a táborozók”. Mától indul a be nem oltott 60 év felettiek oltási kampánya. Már a harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni. Hazánk mellett Oroszország és Izrael olt harmadik vakcinával. A koronavírus-fertőzöttek száma 197,8 millió, az áldozatoké 4,2 millió világszerte. Romániában, két hónappal az eredetileg kitűzött céldátum után, szombaton meghaladta az ötmilliót a koronavírus ellen beoltottak száma. Montenegróban tiltakozást jelentettek be a vendéglátók a számukra anyagi veszteséget okozó korlátozások miatt. Újabb tüntetések voltak Franciaországban a közeljövőben bevezetendő Covid-igazolás ellen, országszerte összesen több mint 200 ezren vonultak fel az AP hírügynökség becslése szerint. Párizsban ismét erőszakossá fajult a demonstráció, a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel. Rekordot döntött az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma a japán fővárosban, valamint Thaiföldön és Malajziában. Összecsapásban meghalt négy szakadár fegyveres a kelet-ukrajnai konfliktusban az érvényes tűzszünet ellenére - jelentette az ukrán média. Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a kubai rendőrséggel és annak két magas rangú vezetőjével szemben, válaszul a havannai kormány tiltakozókkal szembeni fellépésére. Legalább 270 palesztin sebesült meg a ciszjordániai tüntetéseken, összecsapva izraeli katonákkal - közölte a palesztin vörös félhold szervezete. Jordánia biztonsági megfontolásokból ismét lezárta legnagyobb határátkelőjét Szíriával. Erős, a Richter-skála szerinti 6,1-es földrengés rázta meg a perui-ecuadori határvidéket. Rakétatámadás érte az afganisztáni Kandahár repülőterét. Hosszan tartó, extrém hőhullám sújtja Görögországot, több helyen jóval 40 Celsius-fok fölötti hőmérsékletet mértek. Több száz tűzesethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak Dél-Olaszországban és Törökországban. Törökországban a tűzoltók immár negyedik napja küzdenek az erdő- és bozóttüzekkel. A török hatóságok őrizetbe vettek egy embert, akit erdőtüzet okozó gyújtogatással gyanúsítanak. A törökországi erdőtüzek halálos áldozatainak száma közben hatra emelkedett. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a magyar kormány nevében együttérzését fejezte ki a Törökországban emberéleteket követelő, három napja pusztító tűzvész áldozatai családjának és Törökország kormányának. Elsőbálozók lettek a balatonfüredi Anna-bál szépei. A balatonfüredi Horváth Esztert választották a 196. Anna-bál szépének szombat éjjel Balatonfüreden. Az első udvarhölgy a diósdi Nánási Dorottya, a második udvarhölgy pedig a szegedi Hadfi Zita lett. Elgázolt egy embert a Balaton InterCity egy balatonberényi átjárónál. Zivatarveszély miatt az egész országra első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Emellett még a hőség miatt is adtak ki első-, másod-, és harmadfokú figyelmeztetéseket. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe - közölte a Nébih. Milák Kristóf Európa-csúccsal ezüstérmet nyert 100 méter pillangón. A magyar válogatott 11:8-ra legyőzte az amerikai csapatot a tokiói olimpia férfi vízilabdatornájának harmadik fordulójában, ezzel biztosan negyeddöntős. A magyar női kézilabda-válogatott megőrizte esélyét a negyeddöntőbe jutásra a tokiói olimpián, miután három vereség után a csoportkör negyedik fordulójában 29:25-re legyőzte a világbajnoki ezüstérmes Spanyolországot. Labdarúgó NB I: Ferencváros-Kisvárda Master Good 1:2 A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a 36. Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzését a Hungaroringen. Biztosan lesz 2037-ig Forma-1-es futam a Hungaroringen - mondta az innovációs és technológiai miniszter.