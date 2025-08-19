Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 19. Kedd Huba napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Láncreakció 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kovács Zoltán: Magyar Péter egy műanyag csávó, nincs benne semmi igazi

2025. augusztus 19., kedd 11:30 | MTI
baloldal Kovács Zoltán Miniszterelnöki Kabinetiroda Harcosok órája

Az álhírterjesztés mérete, minősége és a szereplői változtak, de a baloldal 15 éve ugyanazt csinálja, mint most: mindent tagad, amit a kormány csinál - mondta Kovács Zoltán kedden a Harcosok órája című online műsorban.

  • Kovács Zoltán: Magyar Péter egy műanyag csávó, nincs benne semmi igazi

Kovács Zoltán az Otthon Start programmal kapcsolatos baloldali álhírekről szólva elmondta, százezrek kezdtek el érdeklődni a konstrukció iránt; "a valóság szeptember 1-jén be fog kopogtatni, ami eleven cáfolata lesz a neten terjedő hülyeségeknek" - fogalmazott. Közölte, egy egykori SZDSZ-es, most Tisza párti politikus által használt ingatlaninfláció fogalom nem létezik, az ingatlanok azért drágulnak, mert nő az értékük. Hozzátette, a 3 százalékos hitelt olcsóbb lesz fizetni, mint a bérleti díjat, amivel a fiatalok vagyonra tehetnek szert; ráadásul bérleményben lakni "egyfajta kiszolgáltatottságot jelent" - jelentette ki.

A "borzasztóan drága" augusztus 20-i ünnepségről szóló ellenzéki sajtóhírekről szólva azt mondta, a baloldal mindig gyűlölte a nemzeti ünnepeket, ennek élén most a főpolgármester áll. Emlékeztetett arra, hogy augusztus 20. 1891 óta munkaszüneti nap. Európa legnagyobb ingyenes fesztiválsorozatán - amely augusztus 16. óta zajlik 18 helyszínen - naponta százezrek vesznek részt, a tűzijátékot pedig 500-700 ezren szokták megnézni. Ráadásul egyre több külföldi turista kifejezetten erre az időszakra időzíti magyarországi látogatását.

Az állami ünnepségről szóló álhírek egy "szisztematikus, lejárató hecckampány" részei, ez a fajta kommunikáció a Tisza Párt megjelenésével intézményessé vált; de a valóság az, hogy a magyarok szeretik és élvezik az augusztus 20-i ünnepségeket - fejtette ki Kovács Zoltán.

Az államtitkár a műsorban értékelte a Trump-Zelenszkij-találkozót is. Aláhúzta: nem lesz gyors a békefolyamat, amerikai szakértők szerint is leghamarabb év végére körvonalazódhatnak a megállapodás részletei, azt pedig véleménye szerint "még maguk az érintettek sem tudják pontosan", mi lesz a kelet-ukrajnai megyék sorsa.

Kovács Zoltán hangsúlyozta, "Orbán Viktornak megint igaza lett", a finn miniszterelnök élő adásban arról beszélt, hogy az elmúlt két hétben több minden történt a béke érdekében, mint az előző három évben.

Megjegyezte, a nyugat-európai vezetők most nehéz helyzetben vannak: arcvesztés nélkül kellene az eddigi háborúpárti megnyilatkozásokból átmenniük a békepártiakba. A magyar miniszterelnök az elsők között, "talán egyedüliként" végig a béke mellett tette le a voksát - fűzte hozzá.

A műsor második felében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is kitért a Trump-Zelenszkij-találkozóra. Úgy fogalmazott, hogy Trump óriási tempót diktál és óriási tempóval megy a béke felé, Trump "a béke elnöke". Elmondta, hogy vannak fontos kérdések, ilyen a területi és a jövőre nézve a biztonsági garancia kérdése. Olyan biztonsági rendszert kell létrehozni, ami mindenkinek megfelelő. Ennek fontos eleme, hogy Ukrajna nem lehet sem a NATO, sem az EU tagja, emellett az európaiak pénzét nem Ukrajnába kell küldeni, hanem az európai gazdaság újraindítására kell fordítani.

Menczer Tamás arra a hírre reagálva, amit az ukrán ombudsman adott ki Sebestyén József halálával kapcsolatban, mi szerint nem azért halt meg, mert kényszersorozás közben vagy után agyonverték volna, úgy fogalmazott, hogy világos, mi történt, mert van egy időbeli láncolata az eseményeknek. Minden jogi lehetőséget ki kell használni, a család ezt is teszi, de nem könnyű egy ilyen ügyben az érintetteknek jogi képviseletet találniuk Ukrajnában. "Ez jól mutatja az ukrán jogállamiság kiváló állapotát" - mondta, hozzátéve, hogy "mi ott állunk a család mellett".

A kommunikációs igazgató meggyőződése, hogy Magyarországnak az a jó, ha a Fidesz-KDNP és az Orbán Viktor által irányított kormány vezeti. Azoknak a választóknak, akik még nem döntöttek, azt ajánlja, hogy fontolják meg, az elért eredmények és azok a célok, amiket kitűztek és lépésről lépésre ér el az ország, milyen értéket jelentenek. A magyar ellenzéknél és a "brüsszeli gazdáknál" Orbán Viktor sokkal jobban látja, hogy mi történik a világban. Nem mindegy, hogy az Orbán Viktor által irányított politikai közösségre szeretnék az országot bízni vagy egy Brüsszel által irányított bábkormányra - mondta.

Magyar Péterre kitérve Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy meglátása szerint "óriási lejtmenetben van", egyre többen látják azt, hogy nincs párt, nincs szervezet, nincs struktúra, nincsenek jelöltek, mondanivaló, "az egész egy digitális blöff".

"Magyar Péter egy műanyag csávó, nincs benne semmi igazi, semmi valós, semmi eredeti" - mondta.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó

További híreink

Rettegnek a tulajok, ezzel a dokumentummal adják csak ki az albérleteket

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

"Újra átélem a percet..." - A magyar Tiktok-sztár új vesét és májat kapott: így van most

Kunhalmi Ágnesről arcpirító titok derült ki, felrobbantotta az internetet

Holtan esett össze a nézők szeme láttára, tragédiába fulladt a hétvégi focimeccs

Újra lecsaptak az ukrán sorozókommandó emberei – ezúttal emberükre akadtak + videó

Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó

Nagy dobással készül a Ferrari a hazai F1-es futamra – videó

Új milliárdosa van az országnak

További híreink

Új milliárdosa van az országnak

Napindító – Az USA biztonsági garanciákat adna Ukrajnának + videó

Kovács Zoltán szerint a magyar miniszterelnök békemissziója példaértékű volt + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó
2
Megszólalt Moszkva a Barátság kőolajvezeték elleni támadás kapcsán
3
Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó
4
A német főváros most éri el erkölcsi mélységét
5
Donald Trump: A háború véget fog érni
6
Korrupt doktornő ellen emelt vádat a főügyészség
7
Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó
8
Donald Trump: az Egyesült Államok megpróbálhat tárgyalni tűzszüneti megállapodás nélkül is
9
Játszótéren dobtak fejbe kamaszok egy nőt
10
Gigantikus úthálózat-fejlesztést jelentett be a kormány

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!