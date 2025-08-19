Kovács Zoltán: Magyar Péter egy műanyag csávó, nincs benne semmi igazi

Megosztás itt:

Kovács Zoltán az Otthon Start programmal kapcsolatos baloldali álhírekről szólva elmondta, százezrek kezdtek el érdeklődni a konstrukció iránt; "a valóság szeptember 1-jén be fog kopogtatni, ami eleven cáfolata lesz a neten terjedő hülyeségeknek" - fogalmazott. Közölte, egy egykori SZDSZ-es, most Tisza párti politikus által használt ingatlaninfláció fogalom nem létezik, az ingatlanok azért drágulnak, mert nő az értékük. Hozzátette, a 3 százalékos hitelt olcsóbb lesz fizetni, mint a bérleti díjat, amivel a fiatalok vagyonra tehetnek szert; ráadásul bérleményben lakni "egyfajta kiszolgáltatottságot jelent" - jelentette ki.

A "borzasztóan drága" augusztus 20-i ünnepségről szóló ellenzéki sajtóhírekről szólva azt mondta, a baloldal mindig gyűlölte a nemzeti ünnepeket, ennek élén most a főpolgármester áll. Emlékeztetett arra, hogy augusztus 20. 1891 óta munkaszüneti nap. Európa legnagyobb ingyenes fesztiválsorozatán - amely augusztus 16. óta zajlik 18 helyszínen - naponta százezrek vesznek részt, a tűzijátékot pedig 500-700 ezren szokták megnézni. Ráadásul egyre több külföldi turista kifejezetten erre az időszakra időzíti magyarországi látogatását.

Az állami ünnepségről szóló álhírek egy "szisztematikus, lejárató hecckampány" részei, ez a fajta kommunikáció a Tisza Párt megjelenésével intézményessé vált; de a valóság az, hogy a magyarok szeretik és élvezik az augusztus 20-i ünnepségeket - fejtette ki Kovács Zoltán.

Az államtitkár a műsorban értékelte a Trump-Zelenszkij-találkozót is. Aláhúzta: nem lesz gyors a békefolyamat, amerikai szakértők szerint is leghamarabb év végére körvonalazódhatnak a megállapodás részletei, azt pedig véleménye szerint "még maguk az érintettek sem tudják pontosan", mi lesz a kelet-ukrajnai megyék sorsa.

Kovács Zoltán hangsúlyozta, "Orbán Viktornak megint igaza lett", a finn miniszterelnök élő adásban arról beszélt, hogy az elmúlt két hétben több minden történt a béke érdekében, mint az előző három évben.

Megjegyezte, a nyugat-európai vezetők most nehéz helyzetben vannak: arcvesztés nélkül kellene az eddigi háborúpárti megnyilatkozásokból átmenniük a békepártiakba. A magyar miniszterelnök az elsők között, "talán egyedüliként" végig a béke mellett tette le a voksát - fűzte hozzá.

A műsor második felében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is kitért a Trump-Zelenszkij-találkozóra. Úgy fogalmazott, hogy Trump óriási tempót diktál és óriási tempóval megy a béke felé, Trump "a béke elnöke". Elmondta, hogy vannak fontos kérdések, ilyen a területi és a jövőre nézve a biztonsági garancia kérdése. Olyan biztonsági rendszert kell létrehozni, ami mindenkinek megfelelő. Ennek fontos eleme, hogy Ukrajna nem lehet sem a NATO, sem az EU tagja, emellett az európaiak pénzét nem Ukrajnába kell küldeni, hanem az európai gazdaság újraindítására kell fordítani.

Menczer Tamás arra a hírre reagálva, amit az ukrán ombudsman adott ki Sebestyén József halálával kapcsolatban, mi szerint nem azért halt meg, mert kényszersorozás közben vagy után agyonverték volna, úgy fogalmazott, hogy világos, mi történt, mert van egy időbeli láncolata az eseményeknek. Minden jogi lehetőséget ki kell használni, a család ezt is teszi, de nem könnyű egy ilyen ügyben az érintetteknek jogi képviseletet találniuk Ukrajnában. "Ez jól mutatja az ukrán jogállamiság kiváló állapotát" - mondta, hozzátéve, hogy "mi ott állunk a család mellett".

A kommunikációs igazgató meggyőződése, hogy Magyarországnak az a jó, ha a Fidesz-KDNP és az Orbán Viktor által irányított kormány vezeti. Azoknak a választóknak, akik még nem döntöttek, azt ajánlja, hogy fontolják meg, az elért eredmények és azok a célok, amiket kitűztek és lépésről lépésre ér el az ország, milyen értéket jelentenek. A magyar ellenzéknél és a "brüsszeli gazdáknál" Orbán Viktor sokkal jobban látja, hogy mi történik a világban. Nem mindegy, hogy az Orbán Viktor által irányított politikai közösségre szeretnék az országot bízni vagy egy Brüsszel által irányított bábkormányra - mondta.

Magyar Péterre kitérve Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy meglátása szerint "óriási lejtmenetben van", egyre többen látják azt, hogy nincs párt, nincs szervezet, nincs struktúra, nincsenek jelöltek, mondanivaló, "az egész egy digitális blöff".

"Magyar Péter egy műanyag csávó, nincs benne semmi igazi, semmi valós, semmi eredeti" - mondta.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó