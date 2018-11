2018. NOVEMBER 30., PÉNTEK A FÕPOLGÁRMESTER KEZDEMÉNYEZTE A BKK VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉT A CÉG ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZER PROJEKTJE MIATT. FÕPOLGÁRMESTERI HIVATAL: FOLYTATÓDIK AZ E-JEGYPROJEKT AZ EBRD HITELSZERZÕDÉSES FELTÉTELEI ALAPJÁN. FELAVATTÁK A MAGYAR HONFOGLALÁS VEZÉRALAKJÁNAK, ÁRPÁD FEJEDELEMNEK A SZOBRÁT AZ ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM ELÕTTI TÉREN. KÁSLER MIKLÓS: JÖVÕ JÚLIUSBAN KEZDÕDIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALKALMAZOTTAK, VÉDÕNÕK BÁRFEJLESZTÉSE M1. NOVÁK: A KORMÁNY TÁMOGATJA A KARRIER ÉS A GYERMEKVÁLLALÁS ÖSSZEEGYEZTETÉSÉT. ELÕTÉRBE KERÜL A VAGYONBIZTONSÁG A LISZT FERENC REPÜLÕTÉREN MAGYAR IDÕK. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTÉK AZ ÚJ NÉPRAJZI MÚZEUM ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYÉT NÉPSZAVA. BAGDY GÁBOR: A BKK IGAZGATÓSÁGA FELMONDTA AZ ELEKTRONIKUS JEGYRENDSZERRE KÖTÖTT SZERZÕDÉST. SZEPTEMBERBEN 248 MILLIÓ EURÓ VOLT AZ EXPORTTÖBBLET JELENTETTE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. KSH: OKTÓBERBEN IS LASSULT A TERMELÕI ÁRAK EMELKEDÉSE. KSH: TOVÁBB JAVULT A HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI HELYZETE TAVALY. ELHIBÁZOTT DOKUMENTUM AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA MONDTA ORBÁN VIKTOR PRÁGÁBAN. ORBÁN VIKTOR: ÚJ DIMENZIÓBA LÉPTEK A MAGYAR-CSEH KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK. NIKOLA GRUEVSZKI KIADÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL MAGYARORSZÁGOT AZ EP, MERT ELJÁRÁSUKKAL BEAVATKOZTAK MACEDÓNIA BELÜGYEIBE. SARGENTINI: NAPIRENDRE KELL VENNI A HETES CIKK SZERINTI ELJÁRÁST MAGYARORSZÁG ELLEN. KALIFORNIÁBAN A TÛZVÉSZ UTÁN ÁRADÁSOK ÉS FÖLDCSUSZAMLÁSOK MIATT RENDELTEK EL KIMENEKÍTÉST. DONALD TRUMP VOLT ÜGYVÉDJE, MICHAEL COHEN, BEISMERTE, HOGY BÛNÖS A KONGRESSZUS FÉLREVEZETÉSÉBEN. DONALD TRUMP A DEMOKRATÁKRA NÉZVE KOMPROMITTÁLÓ DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁT ÍGÉRI. DONALD TRUMP AZ OROSZ-UKRÁN KONFLIKTUSRA HIVATKOZVA LEMONDTA A G20-CSÚCSON TERVEZETT TALÁLKOZÓJÁT VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKKEL. KREML: NEM ÉRKEZETT HIVATALOS ÉRTESÍTÉS A PUTYIN-TRUMP TALÁLKOZÓ LEMONDÁSÁRÓL. HEVES KERESKEDELMI VITÁK VÁRHATÓAK A BUENOS AIRES-I G-20-AS CSÚCSTALÁLKOZÓN. PUTYIN JÓVÁHAGYTA AZ ÚJ OROSZ ENERGIABIZTONSÁGI DOKTRÍNÁT. AZ ÚJ DOKTRÍNA A KÜLFÖLDI OROSZ ENERGIAVÁLLALATOK TÁMOGATÁSÁT ÉS AZ ENERGETIKAI OBJEKTUMOK VÉDELMÉNEK MEGERÕSÍTÉSÉT TARTALMAZZA. AZ EURÓPAI UNIÓ 500 MILLIÓ EURÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉT HAGYTA JÓVÁ UKRAJNA SZÁMÁRA. ENSZ: SZÁMOS CIVIL IS MEGHALT EGY AMERIKAI LÉGI CSAPÁSBAN AFGANISZTÁNBAN. A KANYARÓS MEGBETEGEDÉSEK NÖVEKVÕ SZÁMÁRA FIGYELMEZTETETT A WHO GENFBEN. A MAROKKÓI PARTI ÕRSÉG TÖBB MINT SZÁZ MIGRÁNST MENTETT KI A FÖLDKÖZI-TENGERBÕL. LEZUHANT EGY MOTOROS KISREPÜLÕGÉP SÁRVÁR ÉS RÁBAPATY KÖZÖTT, A PILÓTA KIZUHANT A GÉPBÕL ÉS ÉLETÉT VESZTETTE. HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI GYÁL KÜLTERÜLETÉN, A 4602-ES ÚTON. KIGYULLADT EGY LAKÁS BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN EGY HÕS UTCAI TÁRSASHÁZBAN, 70-80 EMBERT KELLETT EVAKUÁLNI. KATASZTRÓFAVÉDELEM: TÛZESETBEN MEGHALT EGY IDÕS EMBER EGY GÖDÖLLÕI IDÕSOTTHONBAN, A TÜZET ELOLTOTTÁK. A KÓRHÁZBAN TARTÓZTATHATJÁK LE A NEVELT FIAIT HÉTFÕN BRUTÁLIS KEGYETLENSÉGGEL MEGGYILKOLÓ ÓZDI FÉRFIT.