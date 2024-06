Kovács Zoltán: Egy nagy nyertese mindenképpen lesz ennek a választásnak + videó

Arra van esély, hogy a szuverenista közép jobboldali pártokból egy olyan megkerülhetetlen erő jöjjön létre az Európai Parlamentben, amely nélkül nem lehet úgy irányítani az Európai Parlamentet, illetve ebből kifolyólag az európai intézmények működését sem, mint ahogy az előző 5 évben végezték. Valóban egy bonyolult erőrendszerről beszélünk, amiben a leegyszerűsítések nem egyszerűek részben, nem is feltétlenül mindig ildomosak, de talán idehaza ezt mi jól csináljuk. Tehát, amikor az európai parlamenti választások tétjéről, vagy éppen az önkormányzatiról beszéltünk most, a végén csak le lehet szálazni, le lehet pontosítani, hogy a választók fejében egyértelmű döntés lehessen, ne bizonytalanság legyen, hanem tisztán lássák, hogy ha békét akarnak, a békepárti erők és az Európai Unió jövőjét tekintve pedig a józanság, a pragmatikus, az egymáshoz való viszonyban a tisztelet alapján álló viszonyt szeretnének elérni, akkor hogyan kell szavazni, ellenben azokkal, akik az elmúlt öt évben arra használták az Európai Parlamentet egyébként, hogy megpróbálják eltiporni a nemzetállamokat, hazug jelentéseket gyártsanak és olyan politikai feszültséget gerjesszenek európai intézmények között és tagállamok között, amiből biztosan nem profitált az Európai Unió

