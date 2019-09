Kovács Zoltán: Bevándorláspárti bosszúállók támadják Magyarországot

Rendben elindult a tanév a felsőoktatásban - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. A magyarok küldetése, hogy megmutassák a világnak, milyen a keresztény szabadság eszményére épített élet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országházban, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének XII. kongresszusán. Orbán Viktor: Ne féljünk kimondani, hiszen már mindenki látja: Magyarország a hegyen épült város, és köztudott, hogy azt nem lehet elrejteni. Önmagunkat, a nemzeti karaktert kell megerősíteni, ez sokkal jobb irány, mint a nyugati minták másolása - jelentette ki Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa szerint 2010 óta a nemzetpolitika korábbi méltánytalan helyéről „magasabb polcra került” Magyarországon. A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert az így közvetlenül végrehajthatóvá válik - mondta Böröcz Helga közjegyző. A magyar kormány célja, hogy Magyarország Európa öt legversenyképesebb és legélhetőbb országa közé kerüljön 2030-ra - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium újonnan kinevezett parlamenti államtitkára az Origónak. Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt tavaly óta próbálja elmismásolni a zuglói parkolási botrányt, arra pedig alkalmatlan, hogy rendet tegyen – mondta Zsigmond Barna Pál, a Fidesz budapesti szóvivője. A zuglói önkormányzat azt reagálta, a helyi parkolási rendszer nyereséges és átlátható. A megállapodás értelmében együttműködnek majd a közlekedés, a zöldterületek, a turizmus, a lakhatás és az egészségügy kérdésében. Fidesz: A józsefvárosi ellenzéki jelölt emberei éjjel megrongálták a helyi Fidesz-iroda környezetét. Kedd éjfélig kell kiszabniuk a választási bizottságoknak a bírságot, ha az önkormányzati választáson induló jelölt nem vitte vissza a választási irodához az összes kikért ajánlásgyűjtő ívet. Az október 13-ai önkormányzati, illetve a nemzetiségi választásokon a Pesterzsébeten élők olyan vezetőket válasszanak, akik a közösséget szolgálják és szeretik - mondta Soltész Miklós államtitkár. Csütörtökig döntenek a választási bizottságok az októberi önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjainak adattartalmáról. Bevándorláspárti bosszúállók mindent megtesznek Magyarország ellen az új Európai Parlamentben, és erről szól a hétfői brüsszeli meghallgatás is - mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. A Momentum ifjúsági szervezete, a Momentum TizenX aktivistái több helyen tiltakozó üzeneteket fújtak fel festékszóróval a szekszárdi Garay Gimnázium körüli aszfaltra, hogy így tiltakozzanak az igazgatónő Heilmann Józsefné ellen. A visegrádi országok, köztük Magyarország erősödése érezhető az Európai Bizottság összetételének alakulásában - mondta Boros Imre közgazdász. Az idei év első felében a házasságkötések száma közel 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, Magyarországon a házasságkötés a reneszánszát éli - mondta Novák Katalin államtitkár a Nagycsaládosok Országos Egyesületének őszi találkozóján. Ma indul a fűtési időszak Budapesten. A gyermek a jövő közösségeinek alapja, a magyar jövőt azok a gyerekek és az ő gyermekeik fogják alakítani, akiket ma vállalnak a szüleik – mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Fontosak a szakkollégisták, fontos, hogy legyen egy olyan új roma középosztály, amely példát tud mutatni integrációban – mondta Balog Zoltán társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos Szolnokon. A kormány szeretné elérni, hogy erősödjön Magyarország szerepe az innováció területén, ezért jövőre 25 százalékkal emelik a kutatási és a fejlesztési tevékenység állami támogatását - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A közeljövőben Ukrajnában várható rendkívül jelentős politikai és közigazgatási változásokra történő felkészülésről tanácskozott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség választmánya Beregszászon. Norbert Hofert választotta új elnökévé az Osztrák Szabadságpárt két héttel a szeptember 29-én tartandó, előrehozott parlamenti választások előtt. Lampedusán kapott partraszállási engedélyt az Ocean Viking civil hajón tartózkodó 82 migráns - jelentette be az olasz kormány. Ki lehetne írni egy új népszavazást a Brexitről - nyilatkozta a korábbi brit miniszterelnök a The Timesnak. David Cameron szerint, ha Boris Johnson alku nélkül lépteti ki Nagy-Britanniát az Unióból, akkor annak súlyos következményei lesznek. A szkopjei parlament felmentette tisztségéből a hivatali visszaéléssel vádolt különleges ügyészt, Katica Janevát. Rendkívüli ülést tart vasárnap az Iszlám Együttműködés Szervezete, hogy a tagállamok megvitassák az izraeli kormányfő elképzelését Ciszjordánia egy részének annektálásáról - jelentette be a török külügyminisztérium. Visszatért a vöröskereszt Afganisztánba, a tálibok visszavonták a tiltást. Szaúd-Arábia képes és szándékában is áll szembeszállni a területét ért „terrorista agresszióval” - biztosította Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös az amerikai elnököt telefonon. A szíriai állami média szerint nem hagyják távozni a civileket a lázadók a még ellenőrzésük alatt levő területekről a kormányerők által biztosított humanitárius folyosón keresztül. A Fehér Ház bejelentette, hogy egy amerikai terrorizmusellenes műveletben meghalt Oszama bin Laden fia, Hamza bin Laden. Nyomozást indított a venezuelai főügyészség az ellenzék vezetője, Juan Guaidó ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban áll egy drogcsempész kolumbiai fegyveres szervezettel. Már öt halálos áldozata van az áradásoknak Spanyolország délkeleti részén. A hadsereget is bevetették és vörös szintű riasztást adtak ki a térségre. Lezárták az újbudai Szent Margit Gimnázium környékét, ahol világháborús bombát hatástalanítanak. Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Székesfehérvár vonalon. Összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon - közölte a rendőrség. Labdarúgó NB I: Diósgyőr-ZTE 1:0; Puskás Akadémia-Kaposvári Rákóczi 2:0; Kisvárda-Mezőkövesd 1:2; Budapest Honvéd-MOL Fehérvár 0:1; Újpest-Debrecen 3:2; Paks-Ferencváros 0:4 Lőrincz Viktor olimpiai kvótát szerzett a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában a nur-szultani kvalifikációs birkózó-világbajnokságon, miután bejutott az elődöntőbe. Lőrincz Viktor (87 kg) és Kiss Balázs (97 kg) győzelemmel kezdett vasárnap, a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon. Krasznai Máté (67 kg) ugyanakkor kikapott a selejtezőben és kiesett. Férfi K-1 200 méteren Tótka Sándor aranyérmet nyert, Birkás Balázs harmadik lett. A női kenupáros elsőként ért célba 500 méteren a Tokióban rendezett kajak-kenu olimpiai tesztversenyen. A Szeged házigazdaként 31:28-ra legyőzte a Barcelonát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. Az 52 kilós Szaka István és a 63 kilós Fodor Milán is egyhangú pontozással vereséget szenvedett a 16 közé jutásért rendezett mérkőzésen a jekatyerinburgi ökölvívó-világbajnokságon. Tizenharmadik magyarként bekerült a vívás legnagyobbjai közé, a sportági Hírességek Csarnokába Fenyvesi Csaba.