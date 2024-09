Kovács Zoltán: Az európai versenyképesség millió sebből vérzik

Az államtitkár szavai szerint az Európai Unió egyre-másra hozza az olyan intézkedéseket, amelyek nem a valóságból indulnak ki, hanem vágyakból és hitből. Ilyen például a zöldítési program és a migrációs program is - magyarázta, hozzátéve: ezek az intézkedések nem csak károsak, de nem is lehet őket végrehajtani.

