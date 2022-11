Kovács Zoltán: Az európai baloldal valójában nem akar velünk megállapodni

Megosztás itt:

Kovács Zoltán szerint nem csak konkrét ügyekben vannak viták az Európai Parlament és Magyarország között, de politikai zsarolás is folyik az EU részéről. Az államtitkár kitért arra is, hogy miközben hazánk nem kapja meg a neki járó forrásokat, arról sem lehet tudni, hogy hová tűnik ez a pénz. Kovács Zoltán beszélt arról is, hogy Magyarország továbbra is ellenzi az Európai Uniós közös hitelfelvételt.