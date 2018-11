Kovács Zoltán: az EP választás miatt nevezték ki

A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára elmondta kinevezésére azért volt szükség mert a közelgő európai parlamenti választás miatt a Magyarországra és a miniszterelnökre egyre nagyobb nemzetközi figyelem fordul. Az államtitkár hangsúlyozta: várhatóan jelentős össztűz zúdul majd hazánkra a következő hónapokban, és erre továbbra is megfelelően kell majd reagálni, ahogyan a kormányzat azt eddig is tette. Kovács Zoltán hozzátette: Az EP-választás tétje most nagyobb, mint a korábbi évtizedekben bármikor, így éles kampányra számít.