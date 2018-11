Kovács Zoltán átvette államtitkári kinevezését

2018. NOVEMBER 27., KEDD ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ HÉTFÕN FOGADÁST ADOTT A SZAKMÁK EURÓPA-BAJNOKSÁGÁN KIMAGASLÓ EREDMÉNYT ELÉRÕ MAGYAR VERSENYZÕK TISZTELETÉRE. KIKAPCSOLÁSI MORATÓRIUMOT VÁLLAL A NEMZETI KÖZMÛVEK DECEMBER 17. ÉS 2019. JANUÁR 6. KÖZÖTT AZ ÁRAM- ÉS FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSRA. HONVÉDELMI ALKALMAZOTTKÉNT, JELENTÕS ILLETMÉNYEMELÉSSEL DOLGOZHATNAK TOVÁBB JÖVÕRE A MAGYAR HONVÉDSÉG CIVIL MUNKAVÁLLALÓI MI. NEM ÉRIK BE A MUNKÁLTATÓK AJÁNLATÁVAL A SZAKSZERVEZETEK: A JAVASOLT 5%-OS BÉREMELÉS HELYETT, ANNAK TÖBB MINT A DUPLÁJÁT SZERETNÉK. TÖBB MINT HATEZREN JELENTKEZTEK MUNKÁRA A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSHOZ A SZERVEZET TOBORZÓKAMPÁNYA RÉVÉN VILÁGGAZDASÁG. A KÉPVISELÕK KEDDEN SZAVAZHATNAK A HON- ÉS RENDVÉDELEMBEN DOLGOZÓK TÚLÓRAPÉNZÉRÕL, ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A HÁZ SZERDÁN A HÁROM ÉV MÚLVA ESEDÉKES ORSZÁGOS NÉPSZÁMLÁLÁS RÉSZLETEIT KEZDI MEGVITATNI. KEVESEBB PÉNZBEHAJTÁS INDULT IDÉN, MINT TAVALY MAGYAR IDÕK. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER: A KORMÁNY ELÉ KERÜL SZERDÁN A VERSENYKÉPESSÉGRÕL SZÓLÓ JAVASLATCSOMAG. PUBLICUS INTÉZET: TÖBB SZÁZEZER SZAVAZÓT VESZÍTETT A JOBBIK A PARLAMENTI VÁLASZTÁS ÓTA. AZ LMP BUDAPESTI KONGRESSZUSA DECEMBER 8-ÁN DÖNT PUZSÉR RÓBERT FÜGGETLEN FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLT TÁMOGATÁSÁRÓL. TÖBB MINT 20 SZÁZALÉKKAL IS NÕHET A LUCFENYÕK ÁRA IDÉN A SZAKSZÖVETSÉG SZERINT. A KERCSI-SZOROSNÁL FOGLYUL EJTETT 3 UKRÁN HAJÓ ÉS LEGÉNYSÉGE AZONNALI SZABADON BOCSÁTÁSÁT KÉRTE OROSZORSZÁGTÓL JENS STOLTENBERG NATO-FÕTITKÁR. OROSZORSZÁG DURVÁN MEGSÉRTETTE A SZUVERÉN UKRAJNA TERÜLETI ÉPSÉGÉT MONDTA AZ USA ENSZ-NAGYKÖVETE AZ ENSZ BT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN. MOSZKVA: KIJEV KÉSZÍTETTE ELÕ ÉS SZERVEZTE MEG A PROVOKÁCIÓT A KERCSI-SZOROSBAN. MIKE POMPEO: WASHINGTON ELÍTÉLI OROSZORSZÁG AGRESSZÍV AKCIÓJÁT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG SZOROSABB KAPCSOLATOT TART MAJD FENT A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉGGEL. A MAGYAR-ROMÁN DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK MEGSZAKÍTÁSÁT KÖVETELTE BASESCU VOLT ROMÁN ÁLLAMFÕ POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS KIJELENTÉSE MIATT. POTÁPI CSÍKSZEREDÁBAN ELHANGZOTT BESZÉDÉBEN A TÖBBI KÖZÖTT AZT MONDTA, „A MAGYAR KORMÁNY NEM MOND LE ERRÕL A FÖLDRÕL”. KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK MAREK CHRZANOWSKIT, A LENGYEL BANKFELÜGYELET KÉT HÉTTEL EZELÕTT LEMONDOTT ELNÖKÉT. VIORICA DANCILA ROMÁN KORMÁNYFÕ: TÚL FONTOS A DECEMBER 1-JEI "NAGY EGYESÜLÉS CENTENÁRIUMA" AHHOZ, HOGY ERRE A NAPRA TÜNTETÉST SZERVEZZENEK. RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETETT KANSAS ÁLLAM KORMÁNYZÓJA A HÓVIHAROK MIATT. MEXIKÓ KITOLONCOLTA A MEXIKÓI-AMERIKAI KÖZÖS HATÁRT MEGROHAMOZÓ 98 BEVÁNDORLÓT. MEXIKÓ A KÖNNYGÁZ BEVETÉSÉNEK ALAPOS KIVIZSGÁLÁSÁT KÉRI WASHINGTONTÓL. A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS SZERVEZET 102 ETIÓP MIGRÁNST SZÁLLÍTOTT VISSZA ÖNKÉNTES ALAPON HAZÁJÁBA HÉTFÕN A JEMENBÕL. EGY AUTÓ HAJTOTT GYALOGOSOK KÖZÉ KÍNA DÉLNYUGATI RÉSZÉN, HÉT EMBER MEGHALT, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK. EMBERÖLÉS MIATT NYOMOZ A RENDÕRSÉG A MÚLT HÉTEN ELFOGOTT NYÍREGYHÁZI KÉSELÕ ELLEN, MIUTÁN AZ AUTÓJA CSOMAGTERÉBEN EGY HOLTTESTET IS TALÁLTAK. ELGÁZOLT EGY EMBERT A VONAT BUDAPESTEN HÉTFÕ ESTE, A DÉLI PÁLYAUDVAR ÉS KELENFÖLD KÖZÖTT EGY GYALOGOS ÁTJÁRÓNÁL. EGY 26 ÉVES INDIAI NÕT MENTETTEK KI A DUNÁBÓL BUDAPESTEN A VÍZI RENDÕRÖK HÉTFÕN, A NÕ A LÁNCHÍD BUDAI HÍDFÕJÉNÉL ESETT A VÍZBE. HALÁLRA KÉSELTEK KÉT GYEREKET ÓZDON HÉTFÕN, A GYANÚ SZERINT NEVELÕAPJUK VÉGZETT VELÜK. 8 FT-TAL CSÖKKEN A BENZIN ÉS 10 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA SZERDÁN. LÁTNI ÉS LÁTSZANI CÍMMEL KÉT HÓNAPOS AKCIÓT HIRDETETT AZ ORSZÁGOS BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG.