Kovács Zoltán: a Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak

Kovács Zoltán tájékoztatása szerint a rendőrség szerda 22 óráig országosan 365 rendezvény békés lebonyolítását biztosította.

"A budapesti központi eseményeket kiemelten nagy érdeklődés övezte, a nap közbeni programokon és a tűzijátékon is több százezren vettek részt" - írta az államtitkár.

Hozzátette: köszönik a lebonyolításért felelős szervezőknek, a rendvédelmi szerveknek, az állami közreműködőknek és szervezeteknek, minden fellépőnek, kiállítónak, valamint a több százezer látogatónak, hogy hozzájárultak az idei Szent István-napi programsorozat biztonságos és sikeres lebonyolításához.

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs ezzel befejezte munkáját - zárta bejegyzését Kovács Zoltán.

Fotó: A drónnal készült felvételen tűzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án. MTI/Máthé Zoltán