Kovács Zoltán: A nemzeti konzultáció mindenkinek lehetővé teszi, hogy elmondja a véleményét

A hétfői lapszámban megjelent interjúban Kovács Zoltán szégyennek nevezte, amit a magyar baloldal az európai uniós források ügyében tesz. A politikus a brüsszeli energiaszankciókról és a baloldal kampányfinanszírozási botrányáról is szót ejtett.

Kijelentette: a nemzeti konzultációk rendszerét Nyugat-Európában nem értik, "hiszen ott leszoktak arról, hogy a választási ciklusok közben meghallgassák a polgárokat, és kevésbé fontos a véleményük". Ezzel szemben a polgári kormány számára nyilvánvaló: ha nemzeti érdeken alapuló politikát akar folytatni, akkor nem elég négyévente, a választásokkor visszacsatolás az emberektől, hanem folyamatosan ki kell kérni a véleményüket, különösen, amikor olyan sorsfordító kérdésekről van szó, amelyek alapvetően befolyásolják az ország jövőjét - hangoztatta.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy korábban a migráció és a családpolitika témájában is tartottak nemzeti konzultációt. Most a háború, valamint a háborús szankciók okozta gazdasági problémák elegendő okot adnak arra, hogy ne pusztán a közvetlen hatásokról kérdezzék meg a magyarokat, hanem arról is, hogy mit gondolnak ezeknek a közép- és hosszú távú hatásairól - mondta.

A konzultáció lényege, hogy mindenkinek lehetővé teszi a véleménye kinyilvánítását. A polgárok azt is mondhatják, hogy egyetértenek azzal, ami az Európai Unióban zajlik az energiaszankciókkal kapcsolatban, de azt is jelezhetik, hogy a kormány álláspontjával értenek egyet - emelte ki Kovács Zoltán.

Közölte: már csaknem hétszázezren töltötték ki a konzultációt. Erre online is van lehetőség - jegyezte meg a politikus.

Az országjárás rendezvényein sokan vesznek részt. A magyar emberek értik, hogy a szankciók sem Magyarországnak, sem az Európai Uniónak nem előnyösek - jelentette ki.

"Az elmúlt tizenkét év fontos tapasztalata: a konzultációk sokat segítettek abban, hogy a nemzeti elkötelezettségű politika egyúttal pragmatikus is legyen. Mindig azt szoktuk mondani, hogy a valóság a mi oldalunkon áll" - jelezte.

Úgy fogalmazott, hogy az Európai Parlament rendkívül radikális, ideológiailag vezérelt, az Európai Bizottság pedig politikai bizottsággá változott az önbevallása alapján.

"Szégyen, amit a múlt héten is művelt a magyar baloldal az Európai Parlamentben. Gyurcsányék hathatós közreműködésével elfogadtak egy határozatot, hogy Magyarország semmiképp ne kapja meg a hazánknak járó forrásokat, annak ellenére sem, hogy minden vállalást teljesítettünk. Most érik be az elmúlt tíz év ármánykodása az európai intézményekben, amiket a baloldal túszul ejtett" - jelentette ki az államtitkár.

Kovács Zoltán úgy vélekedett, hogy az európai uniós intézményeknek vissza kell térniük a józan ész politikájához.