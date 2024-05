Kovács Zoltán: A Fico elleni merénylet rávilágít arra, hogy a békepártiságért áldozatokat kell vállalni + videó

Magyarország, Magyarország miniszterelnöke a Fidesz- KDNP jelenti most Magyarországon és sajnos Közép-Európában is, Európában is a béke zálogát. Annak a zálogát, hogy a békéről, az azonnali tűzszünetről és a béketárgyalásokról való beszélgetés az a lehető leghamarabb valósággá váljon. Magyarország nem az elmúlt hetekben és nem a választások miatt találta ki ezt, a háború előttől és a háború kirobbanásának első napjától azt mondjuk, hogy ne legyen vérontás, a felmerült kérdéseket, problémákat, feszültségeket tárgyalásos úton kell megoldani. - fogalmazott a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

