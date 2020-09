Kovács László: Az MSZP nem támogathatja a judapestező Bíró László indulását

937 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 24 014 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 6 beteg, így az elhunytak száma 736 főre emelkedett, 5141-en már meggyógyultak. Ki fogunk ebből a nyomorúságból szabadulni, és addig ki fogjuk bírni - nyilatkozta Orbán Viktor a TV2-nek. A miniszterelnök hangsúlyozta: működni fog az egészségügy, működni fog a gazdaság, és nem fogunk hátralépni, hanem megőrizzük az esélyét annak, hogy Magyarország a válságból megerősödve kerüljön ki. Ha meglesz a vakcina, meg fogják szervezni, hogy legyen Magyarország számára, és időben elérhető legyen mindenkinek az oltóanyag, aki akarja – mondta Orbán Viktor. Nem igaz, hogy a maszk nem véd a fertőzés ellen, a rendszeres maszkhasználattal a betegek meg tudják akadályozni a koronavírus-fertőzés átadását, az egészségesek pedig meg tudják védeni magukat a fertőzéstől - mondta Szlávik János főorvos. Már több mint 75 ezren töltötték le a VírusRadar alkalmazást - közölte Solymár Károly Balázs, a digitalizációért felelős helyettes államtitkár. A magyarok a baloldalra nem számíthatnak a járvány elleni védekezésben - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádióban. Bűnszervezet működik Kispesten - állítja az a tanú, aki a társaság sofőrjeként a belső kör tagja volt. V. Ákos az Informátor stábjának elmondta, hogyan lopják ki a pénzt a kerület költségvetéséből, és azt is, hogy az egészet a háttérből Gajda Péter szocialista polgármester irányítja. A baloldali következmény nélküliség nemcsak a szerencsi időközi választáson, de Kispesten is tapasztalható - mondta a Hír Tv Bayer show című műsorában a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté úgy fogalmazott: reméli, hogy nem maradnak el a Lackner-ügy büntetőjogi következményei, ha már az ellenzéki pártoknál semmi hatása nem volt. Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon vezetésével a baloldal újra tönkretenné az országot - mondta a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc szerint az elmúlt hónapokban egyértelművé vált, hogy Gyurcsány mozgatja a szálakat a baloldali pártok feldarabolásában, valamint az ellenzék országos és önkormányzati politikájában is. Tagadja Oszkó Péter, hogy részt venne a Momentum 2022-es választási programalkotásában - erről maga a volt pénzügyminiszter írt facebook oldalán. Czeglédy Csaba már 2022-re készül, ezért próbálja akadályozni az ellene folyó eljárást - mondta híradónknak Budai Gyula. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint Czeglédy Csabáék szabálytalan eszközökkel akasztották meg az eljárást, amelyben a jövő héten tartották volna az első tárgyalást Kecskeméten. Czeglédy és társai ellen a hatmilliárdos költségvetési csalás ügyében indult büntetőeljárás, ám az egyik ügyvéd összeférhetetlen módon képvisel három vádlottat. Mohácson jelentős előnnyel győzött a Fidesz-KDNP jelöltje az időközi polgármester választáson, így nem jött be a baloldali összefogás, a kormánypártok a közgyűlésben kétharmados többséget szereztek. Pávkovics Gábor a Hír Tv-nek azt mondta: a város jövője a tét, mivel az elmúlt egy évben sok időt elfecsérelt az ellenzéki városvezetés. Ezért szeretné visszaállítani azt az állapotot, amely a tragikus hirtelenséggel elhunyt Szekó József idején volt. A Fidesz elsöprő győzelmet aratott Karcagon az időközi önkormányzati választáson, Szepesi Tibor, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje a szavazatok 90,86 százalékát szerezte meg. Miközben az ország fontos átalakuláson megy keresztül, a tartós dolgok gondolata nem csak Budapesten születik meg, ennek egyik iskolapéldája a szabad pálinkafőzés megteremtésének lehetősége - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök. Az OECD államai közül Magyarországon nőttek az egyik legnagyobb mértékben az oktatási kiadások - közölte Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke. Orbán Viktor miniszterelnök boldog születésnapot kívánt az ENSZ-nek alapítása 75. évfordulójának alkalmából. Romániában a kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt és a magát szintén jobbközép erőként meghatározó, rendszerkritikus Mentsétek meg Romániát előre törését jelzik az önkormányzati választások után ismertetett exit poll becslések. A svájci népszavazáson a voksolók elutasították az Európai Unió állampolgárainak letelepedését és munkavállalását korlátozó javaslatot. A világon 32,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 993 ezer, a gyógyultaké pedig 22,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A rossz járványügyi mutatók miatt éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Montenegró három városában, Niksicben, Beranében és Andrijevicán. Az előző hét adataihoz képest 144 százalékos emelkedéssel 168,3-ra szökött fel a 100 ezer lakosra jutó aktív koronavírussal fertőzöttek száma Belgiumban. Nyolcszázezer fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, a halottaké pedig túllépte a 25 ezret Kolumbiában, ahol alig egy hónapja oldották fel az öthónapos országos karantént. Újabb regionális korlátozások lépnek életbe Nagy-Britannia egyes országrészeiben a koronavírus-járvány megfékezése végett. Az intézkedésekkel szemben ugyanakkor erősödik a politikai és a társadalmi ellenállás is. Donald Trump amerikai elnök a konzervatív Amy Coney Barrett szövetségi fellebbviteli bírót jelölte alkotmánybírónak. Tiltakozókat vett őrizetbe a rendőrség Minszkben, amikor immár hetedik egymást követő vasárnap tízezrek vonultak az utcára Aljakszandr Lukasenko elnök lemondását követelve. A fehérorosz külügyminiszter azzal vádolta az ENSZ-közgyűlés ülésszakán országa nyugati szomszédjait, hogy káoszba akarják sodorni az országát. Kihirdették a rendkívüli állapotot, és teljes katonai mozgósítást rendeltek el Örményországban, miután összecsapás volt az örmény és azerbajdzsáni haderő között a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah régióban. Több mint ezer főre vonatkozó fogolycsere-megállapodást kötöttek az ENSZ közvetítésével a jemeni polgárháborúban egymással szembenálló felek - közölte a világszervezet. Elfogatóparancsot adott ki 25 ember ellen a mexikói legfőbb ügyészség a 2014-ben eltűnt 43 diák ügyében, napra pontosan hat évvel az országot megrázó bűntény elkövetése után. Felborult, és kigyulladt egy kisbusz Pakisztánban, az utasok közül tizenhárom ember életét vesztette. Őrizetbe vették azt a férfit, akit a csengelei halálos gázolással gyanúsítanak. Munkagép vágott át egy gázvezetéket Ráckevén, a településen várhatóan reggelig szünetel a gázszolgáltatás. Hétfőn elkezdődik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es futópályájának felújítása, amelyet az eddigiektől eltérően egyetlen ütemben végeztet el a Budapest Airport. November elsejéig még megvásárolható a Dunakanyar-napijegy, amely korlátlan utazásra jogosít fel a Dunakanyar-körjáraton, a MÁV-START, a MÁV-HÉV, a Volánbusz és a MAHART helyi járatain a szeptember 30. és november 1. közötti hétvégéken és október 23-án. A magyar csapat összesen 6 arany, 6 ezüst és 3 bronzérmet szerezett a szegedi kajak-kenu világkupa-versenyen. Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló: Brest Bretagne (francia) - Győri Audi ETO KC 25:25 Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Siófok KC 30:25; Motherson Mosonmagyaróvári KC - EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 30:26 Férfi kézilabda NB I: Telekom Veszprém - Orosházi FKSE-Linamar 37:20 Labdarúgó NB I: Budapest Honvéd - Újpest FC 1:2 Wladár Sándor marad 2025-ig a Magyar Úszó Szövetség elnöke. Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es Orosz Nagydíjat Szocsiban. A MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának újabb játékosa fertőződött meg koronavírussal.