A Hír TV belföldi hírei

2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

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Újabb beruházási rekordot döntött a magyar gazdaság idén

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Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer beszámolóját hallgatta meg a parlament külügyi bizottsága.

Legolvasottabb cikkek

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MTI, Hír TV

Orbán Viktor: Hamarosan vége a dalnak

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Háborús övezetnek néz ki a miskolci belváros egy része

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MTI

Évek óta nem volt rá példa, a kormány most meglépte

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Hír TV

Gulyás Gergely: Nyílt kereszténygyűlölet, ami tegnap történt

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A provokátoroknak semmi sem szent, fel akarták gyújtani az ország karácsonyfáját

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Hír TV

Az MTVA székházához vonultak a tüntetők

Több tízezer fiatalnak térítették vissza a sikeres nyelvvizsgadíját

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A kormány bízik abban, hogy a fiataloknak szóló támogatási forma népszerűsége töretlen marad.

Gulyás: Az ellenzéki pártoknak óriási a felelősségük az erőszakért

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Sem a képviselők, sem az ellenzéki politikai aktivisták nem állhatnak a törvények fölött, emelte ki.

Áder János újabb öt évig a Sándor-palota lakója maradhat

Az államfő asztalán a túlóratörvény

Áder Jánosnak legkésőbb december 22-ig van ideje, hogy aláírja, hacsak nem akarja visszaküldeni.

Birtokvédelmi eljárást indított a jegyző az MTVA székháznál

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Óbuda jegyzőjétől azt kérte az intézmény vezérigazgatója, hogy állítsa vissza az eredeti birtokállapotot.

Karácsonyi díszben látható utoljára az Ipoly-hid

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Jövőre új híd épül.

Meg akarják félemlíteni az újságírókat

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A Hír TV és az Echo TV stábjával is támadólag léptek fel az elmúlt éjjel.

Az egészségre is figyelni kell az ünnepek alatt

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Egészségtelen ételek kerülnek az asztalra.

Már öt halottja van a strasbourgi merényletnek

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Több súlyos sérültet még mindig kórházban ápolnak.

Hadházy eljátszotta a hattyú halálát

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A független képviselő az MTVA székházában bemutatta a Neymarba oltott Pókembert.

Nőhet a minimálbér

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Az összegekről a héten állapodhatnak meg.

Az MTVA feljelentette a félelmet keltő ellenzéki képviselőket

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A részletekről közleményt adtak ki.

Novák Katalin: Havi bruttó 100 ezer forint lesz az otthongondozási díj

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17 ezer család jogosult az otthongondozási díjra.

Szél Bernadett: Fegyveres őrök terrorizáltak

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Egy petíciót akartak élő adásban beolvasni.

Mindennapos dolog, egyszerűnek tűnik, de a marketingfogások megnehezítik

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A Panaszkönyv a 11 leggyakoribb marketingfogást mutatta be, amik a még nagyobb költekezésre ösztönzik az embereket.