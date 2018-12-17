A Hír TV belföldi hírei

2018. DECEMBER 17., HÉTFÕ
BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁST INDÍTOTT AZ ÓBUDAI JEGYZÕ AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL.
A FIDESZ SZERINT ELFOGADHATATLAN, HOGY POLITIKUSOK ERÕSZAKKAL AKARNAK BEAVATKOZNI EGY SZERKESZTÕSÉG MÛKÖDÉSÉBE.
ELTÁVOLÍTOTTÁK AZ MTVA SZÉKHÁZÁBÓL HADHÁZY ÁKOST ÉS SZÉL BERNADETTET A BIZTONSÁGI ÕRÖK.
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ NEM ZAVARHATJA MEG A KÖZINTÉZMÉNY RENDELTETÉSSZERÛ MÛKÖDÉSÉT MONDTA IFJ. LOMNICI ZOLTÁN ALKOTMÁNYJOGÁSZ.
LOMNICI HOZZÁTETTE: FELMERÜL A GYANÚ, HOGY TÖRVÉNYSÉRTÉST KÖVETNEK EL A KÖZMÉDIÁBAN TARTÓZKODÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK.
PAPP DÁNIEL MTVA-VEZÉRIGAZGATÓ: AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK VISSZAÉLTEK HATALMUKKAL.
AZ MTVA FELJELENTÉST TETT HADHÁZY ÁKOS ÉS SZÉL BERNADETT ELLEN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MINDENKINEK LEHETÕSÉGE VAN A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSHOZ, DE AZ ERÕSZAKOT EL KELL ÍTÉLNI ATV.
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A PARLAMENTBEN FOGADTA BINALI YILDIRIM TÖRÖK HÁZELNÖKÖT.
A GARANTÁLT BÉRMINIMUM 200 EZER, A MINIMÁLBÉR 150 EZER FORINT LEHET JÖVÕRE MAGYAR IDÕK.
FEBRUÁR 1-JÉTÕL KERÜLNEK FORGALOMBA AZ ÚJ 500 FORINTOSOK, A RÉGI BANKJEGYEKKEL 2019. OKTÓBER 31-IG LEHET FIZETNI MNB.
NOVÁK KATALIN: 17 EZER CSALÁD JOGOSULT A GYEREKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJÁRA, A JUTTATÁS HAVI BRUTTÓ 100 EZER FT LESZ.
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A NAV ÉS AZ IPOSZ A KISVÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI ISMERETEINEK BÕVÍTÉSÉRE.
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS MINISZTER ÉS GULYÁS TIBOR HÖOK-ELNÖK.
MÁR 23 EZER ÉVES ÉS MEGYEI E-MATRICÁT ÉRTÉKESÍTETTEK ELÕVÉTELBEN A TAVALY DECEMBERI 19 EZERREL SZEMBEN.
ORBÁN VIKTOR JOSEP BORRELL SPANYOL KÜLÜGYMINISZTERT FOGADTA A PARLAMENTBEN.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: EGYRE TÖBB ORSZÁG UTASÍTJA EL AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT, ÉS A SZÁMUK NÖVEKEDHET.
2300-NÁL IS TÖBB KISTELEPÜLÉS KAPOTT SZOCIÁLIS TÜZELÕANYAGOT A BELÜGYMINISZTÉRIUMTÓL.
MA-HAL: ELEGENDÕ HAL LESZ IDÉN AZ ÜNNEPEKRE, AZ ÁRAK 5-7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK A TAVALYIHOZ KÉPEST.
DEC. 20-IG MINDEN ÉRINTETT MEGKAPJA A CSALÁDI PÓTLÉKOT, A GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTÕ ELLÁTÁST ÉS A GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁST.
2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ.
GULYÁS JÁNOS, A WAVEMAKER HUNGARY KFT. ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJA LETT A MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG ELNÖKE 2019 ÉS 2021 KÖZÖTT.
A JANUÁR 7-ÉN KEZDÕDÕ HÉTEN TÁRGYALJA A BRIT ALSÓHÁZ A BREXIT FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ VITÁT KÖZÖLTE THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ.
AZ EU 120 MILLIÓ EURÓVAL TÁMOGATJA A SZÍRIAI MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁT JORDÁNIÁBAN, IRAKBAN ÉS TÖRÖKORSZÁGBAN.
RÓMA BRÜSSZEL VÁLASZÁT VÁRJA A MÓDOSÍTOTT OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETTEL KAPCSOLATBAN, AMELYNEK MÉG MINDIG NINCS VÉGLEGES VÁLTOZATA.
CSEH KÜLÜGYMINISZTER: CSEHORSZÁG AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSÉNEK SZERDAI ÜLÉSÉN A VILÁGSZERVEZET GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA ELLEN FOG SZAVAZNI.
SVÉD NAPILAP: EGYETLEN SVÉD TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT SEM KÍVÁN A LEMONDANI A KÍNAI HUAWEI MOBILHÁLÓZATI BERENDEZÉSEINEK A HASZNÁLATÁRÓL.
FORRADALMAKAT AKAR SZÍTANI A NYUGAT A VOLT SZOVJET TAGKÖZTÁRSASÁGOKBAN JELENTETTE KI SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER.
"BRUTÁLIS TÁMADÁSNAK" NEVEZTE AZ UKRÁN MINISZTERELNÖK OROSZORSZÁG KERCSI-SZOROSBAN TÖRTÉNT NOVEMBER 25-I AKCIÓJÁT.
AZ AFRIKÁBAN ÁLLOMÁSOZÓ AMERIKAI ERÕK LÉGICSAPÁSBAN MEGÖLTÉK AZ AL-SHABAAB ISZLAMISTA SZERVEZET 62 FEGYVERESÉT.
KANADA FEL AKAR MONDANI EGY SZAÚD-ARÁBIÁVAL KÖTÖTT 15 MILLIÁRD DOLLÁROS FEGYVERVÁSÁRLÁSI SZERZÕDÉST A HASOGDZSI-ÜGY MIATT.
BOMBA ROBBANT HAJNALBAN A SZKAJ GÖRÖG TELEVÍZIÓ ÉPÜLETÉNÉL, NEM SÉRÜLT MEG SENKI, DE AZ ANYAGI KÁR JELENTÕS.
A MÚLT HETI LÖVÖLDÖZÉS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK A STRASBOURGI KLÉBER TÉREN.
PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG: A KÓRHÁZBAN MEGHALT A STRASBOURGI LÖVÖLDÖZÉS EGYIK SEBESÜLTJE VASÁRNAP, A KEDDI MERÉNYLETNEK Õ AZ ÖTÖDIK ÁLDOZATA.
MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ ENSZ-KONFERENCIÁN A HÁROM ÉVE MEGKÖTÖTT PÁRIZSI KLÍMAEGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL ÉS MENETRENDJÉRÕL.
MICK MULVANEY, A FEHÉR HÁZ KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓJA LESZ DONALD TRUMP ÚJ KABINETFÕNÖKE.
LEGKEVESEBB HAT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE ÉS 133-AN MEGSÉRÜLTEK EGY KÓRHÁZTÛZBEN INDIÁBAN HÉTFÕN.
VILÁGSZERTE 113 ÚJSÁGÍRÓT GYILKOLTAK MEG IDÉN, EZ A SZÁM 14%-KAL TÖBB, MINT TAVALY - JELENTETTE A PRESSE EMBLEME CAMPAGNE NEVÛ CIVIL SZERVEZET.
IDEIGLENESEN MEGNYITJÁK KEDDEN AZ M6-OS KIHAJTÓT AZ M0-S ÉS M6-OS CSOMÓPONTJÁBAN.
SZÁZRA BÕVÍTI A MOL AZON TÖLTÕÁLLOMÁSAIT, AHOL LESZ INGYENES CHIPLEOLVASÓ AZ ELKÓBOROLT ÁLLATOK AZONOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL.
3 FORINTTAL CSÖKKEN A GÁZOLAJ ÁRA SZERDÁN, A 95-ÖS BENZINÉ NEM VÁLTOZIK.
KÉT TÛZIFA- ÉS EGY FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS MÛKÖDÉSÉT FÜGGESZTETTE FEL A NÉBIH, MERT A TELEPHELYEKEN NEM VOLT NYOMON KÖVETHETÕ A FAANYAG EREDETE.