Kovács Árpád: Kiemelt elismerést kell kapniuk a sokgyermekes családoknak

A havazás miatt összeomlott a fővárosi tömegközlekedés. Az utasoknak hosszabb menetidővel kell számolniuk, és van, ahol terelő útvonalon közlekednek a buszok. Nincs elég ember a hó eltakarítására , a latyak legalább estig az úton marad - reagált facebook posztjában a Budapestet megbénító havazásra Karácsony Gergely. A főpolgármester azt írta: kevés a hómunkás, a szükséges 300-400 munkás helyett csupán alig kétszázan takarítják az utakat. Ha a Fővárosi Közgyűlés úgy döntene, hogy bizonyos zónákból kitiltja a dízelüzemű személyautókat, az a Budapesten közlekedő autós társadalomnak mintegy 30 százalékát érintené - ismerteti a Világgazdaság. Életveszélyes egy kispesti óvoda udvara - írja a Magyar Nemzet. A Wekerle-telepen elhelyezkedő Vonás utcai intézmény szülői közössége a nyilvánossághoz fordult, mivel az udvaron lévő élet- és balesetveszélyes fa kivágását hónapokig halogatta a Kránitz Krisztián vezette vagyonkezelő. Az egyik fát nemrég kivágták, ám több más veszélyes fa is maradt - kiskorú veszélyeztetése miatt az egyik szülő feljelentést tett. Elfogadhatatlan a Momentum magyar pártok elleni kampánya, ezt gondolja a magyar felnőtt-társadalom több mint fele - derült ki a Nézőpont Intézet által a Magyar Nemzet számára készített közvélemény kutatásából. Továbbra is cáfolja Gyurcsány Ferenc ügyvédje Czeglédy Csaba, hogy köze lenne a Borkai-ügy kirobbantásához. A Hír Tv Informátor című műsora derítette ki, hogy a szexvideó és a képek feltehetőleg jóval közzétételük előtt a DK-hoz kerültek - egy tanú a vallomásában Czeglédy Csabát is megnevezte. A 2015-ös válsághelyzethez hasonló a mostani illegális migrációs helyzet a magyar határon - jelentette ki a Fidesz bevándorlás ellenes kabinetjének ülése után Németh Szilárd, a testület elnöke. Idén november végéig több mint 12,5 ezren próbáltak illegálisan átlépni a magyar határokon – közölte a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Magyarországnak, a népnek szüksége van egy erős, ütőképes honvédségre, amely biztosítani tudja az ország biztonságát - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Hatvannégy praxisközösség nyert el támogatást a Három generációval az egészségért pályázat második fordulójában - közölte az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta, a rendelkezésre álló 4,7 milliárd forintból így praxisközösségenként átlagosan 74 millió forint támogatás jut a népegészségügyi feladatok hatékonyabb ellátására, illetve prevencióra. Már több mint ötven gyerek kapta meg az SMA kezelésére szolgáló készítményt - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Hivatalában fogadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Gazprom elnökét. A magyar gazdaság idén éves szinten várhatóan 4,8 százalékkal bővül, jövőre a Pénzügyminisztérium 4 százalék körüli GDP-növekedést vár, a világgazdaság bővülése lassul, recesszió nem lesz, de a növekedés üteme mérséklődik - mondta Varga Mihály miniszter. Az elmúlt nyolc év iparpolitikai döntései révén a magyar gazdaság alapvetően high-tech pályára állt, jelentős eredményeket ért el - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Már indult fogyasztóvédelmi eljárás a hétvégi black friday kapcsán - erről a fogyasztóvédelemért felelős államtitkár beszélt a Magyar Nemzetnek. Cseresnyés Péter elmondta: idén a black friday minden eddiginél forgalmasabb volt, a legtöbb panasz pedig a megtévesztő reklámok, az árképzés és a szállítás miatt volt. Imareggeliket rendez kéthavonta a Civil Összefogás Fórom - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, hogy így inspirálja Európa népeit a keresztény értékek védelmére - jelentette be Csizmadia László, a CÖF alapítója. Óvatosan reménykedünk abban, hogy az új Európai Bizottság felállásával változás történik a kontinensen - mondta Szájer József, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. A V4-ek az uniós bővítési folyamat felgyorsítását várják az új Európai Bizottságtól - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Prágában. Nem törvényellenes az „állítsuk meg az inváziót: a migráció öl” felirat egy választási plakáton - döntött egy németországi bíróság. Huszonkét afrikai és ázsiai menedékkérőt és román állampolgárságú segítőjüket tartóztatták fel a román hatóságok 700 méternyire a magyar határtól - közölte a román határrendészet. Egy Kijev megyei képviselő autójára nyitottak tüzet ismeretlen fegyveresek az ukrán főváros központjában - a képviselő hároméves fia életét vesztette. Orosz hírügynökségek jelentései szerint két bevásárlóközpontot és 11 kerületi bíróságot fenyegettek meg Moszkvában bombatámadással. Házi készítésű bomba robbanása sebesített meg három, a török határ közelében járőröző orosz katonai rendészt Szíria északi részén. Több összecsapás is történt a rendőrök és a kormányellenes tüntetők között a hongkongi megmozdulásokon, miután közel két hét viszonylagos nyugalmat követően újra tízezrek vonultak utcára. Peking felfüggeszti az amerikai hadihajók és repülők engedélyét Hongkong megközelítésére, és több amerikai civil szervezet ellen vezet be szankciókat a hongkongi tüntetőket támogató amerikai törvény miatt. Az egyre veszélyesebbnek ítélt külföldi beavatkozási kísérletek kivédésére új kémelhárító egységet hoz létre Ausztrália - jelentette be a canberrai kormány. Kilenc ember lelte halálát egy pánikszerű tolongásban a brazíliai Sao Paulóban, amikor gyanúsítottakat üldöző rendőrök a város egyik nyomornegyedében belefutottak egy utcai partiba és összecsaptak annak résztvevőivel. Ötven fölé emelkedett a kanyarójárvány halálos áldozatainak száma Szamoán, a november közepén bevezetett szükséghelyzet intézkedései ellenére - közölte a csendes-óceáni szigetország kormánya. Korrupciós vádakkal életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a kínai nemzeti energiahatóság korábbi vezetőjét, az ujgur származású Nur Bekrit - közölte a kínai legfelsőbb bíróság. Tizenhárom pakisztáni állampolgár, köztük nyolc gyerek halt meg egy, a Jordán folyó völgyében lévő farmon keletkezett tűzben. Lezuhant egy mentőhelikopter Marseille közelében, többen meghaltak. Vörös riasztást léptettek életbe a francia hatóságok az ország dél-keleti régióiban a hatalmas esőzések és áradások miatt. Tizenheten meghaltak, amikor a rendkívül heves esőzések miatt leomlott egy fal a dél-indiai Tamilnádu államban - közölték helyi tisztségviselők. 2021-ben látnak hozzá a megolvadt fűtőelemek eltávolításához a Fukusima I. atomerőműből - derült ki a japán kormány közleményéből. Megnőtt a menetidejük a BKK járatainak a havazás miatt - közölte a szervezet a Facebook-oldalán. Késésekre kell számítani a Liszt Ferenc-repülőtér forgalmában a télire fordult időjárás miatt - közölte a Budapest Airport. Átszakította a szalagkorlátot és lezuhant egy teherautó a budapesti XI. kerületi Nagyszőlős utcai felüljáróról a Budaörsi útra - a teherautó vezetője megsérült. Tagadta bűnösségét Czeglédy Csaba az általa irányított Human Operator Zrt. ügyének előkészítő ülésén a Szegedi Törvényszéken. Több mint 1,3 kilogrammnyi, 26 millió forint értékű kokaint találtak a rendőrök egy csepeli műhelyben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt emeltek vádat két kalocsai férfi ellen, az apa és fia őstermelőként kukorica között termesztett kannabiszt - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Kettős magyar sikerrel zárult a 18 éven aluliak rapidsakk Európa-bajnoksága Tallinnban - Kozák Ádám nyerte meg a tornát, a második helyen Papp Levente végzett. Elszakadt az Achilles-ina Kent Robin Tönnesennek, a Telekom Veszprém norvég kézilabdázójának, ezért legalább fél évig nem játszhat.