Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 05. Péntek Viktor, Lorinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Kötcse csendjét feldúló ellenzékiek: A Tisza Párt balhéval zavarja meg a nyugalmat + videó

2025. szeptember 05., péntek 19:38 | Hír TV

Orbán Viktor keményen kiosztotta a Tisza Pártot: a kötcseiek sem értik, miért éppen az ő falujukba visz provokációt Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ez csak a kezdet – a Tisza gyűlöletet és erőszakot hozna az egész országra. Mi áll a háttérben? Kattints, és tudd meg.

  • Kötcse csendjét feldúló ellenzékiek: A Tisza Párt balhéval zavarja meg a nyugalmat + videó

További híreink

Kiderült! Ennyi ember lett szalmonellás az ivóvízben található baktérium miatt

Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt

Michele Morrone helyett ez az erdélyi üzletember rabolta el Horváth Csenge szívét? Megszólalt a modell

Újabb magyar válogatott játékos kap mentőövet Törökországból, ennek Marco Rossi is örül

"Már a szüléskor se lesz sehol" – Megyeri Csilla párját darabokra tépik: azt mondják, botrányosan reagált a baba érkezésére

Ki volt a legnagyobb ellenfele? Mike Tyson fellebbentette a fátylat a titokról

„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el

Szoboszlai külön téma volt az írek sajtótájékoztatóján

Álomnyaralásból rémálom – a poklok poklát járta meg két fiatal magyar nő Szicíliában

További híreink

Álomnyaralásból rémálom – a poklok poklát járta meg két fiatal magyar nő Szicíliában

Karácsony Gergely ezúttal 10 napra állítaná le a közösségi közlekedést Budapesten + videó

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter nagyot koppant
2
Amszterdam retteg: robbantások, bandák, erőszak nők ellen
3
Napindító: Bemutatták az ukrán csodafegyvert + videó
4
Kiskorú illegális bevándorló erőszakolt meg egy 14 éves spanyol lányt + videó
5
Döbbenet: ritka tárgy került elő egy csecsemő hasából
6
Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt
7
Nagyot alakított Udvardy Panna Guadalajarában
8
„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el
9
Vezércikk – Magyar Péterék áfacsökkentése is kamunak tűnik, annak pont az ellenkezőjére készülnek + videó
10
Magyar Péter szégyene: Tiktokos rajongója gyilkossággal fenyeget és hamis parfümökkel üzérkedik – a NAV már nyomoz

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Magyar Péter szégyene: Tiktokos rajongója gyilkossággal fenyeget és hamis parfümökkel üzérkedik – a NAV már nyomoz

Magyar Péter szégyene: Tiktokos rajongója gyilkossággal fenyeget és hamis parfümökkel üzérkedik – a NAV már nyomoz

 Botrány botrány hátán: Magyar Péter Tisza Pártjának tiktokos sztárja, Torda Dávid ismét lebukott! A 408 ezres követőtáborral rendelkező influenszer gyilkossággal fenyegetőzött, zsidózott, most pedig a NAV vizsgálja hamis parfümös üzletei miatt. Brüsszel bábja, Magyar Péter és barátja, a káoszt terjesztő Torda a magyar érdekek ellen dolgoznak. Olvass tovább, és oszd meg, hogy mindenki lássa a Tisza Párt valódi arcát!
Erős haza, erős honvédség: az Adaptive Hussars 2025 megmutatja Magyarország védelmi képességeit

Erős haza, erős honvédség: az Adaptive Hussars 2025 megmutatja Magyarország védelmi képességeit

 A Magyar Honvédség történelmi léptékű hadgyakorlata, az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltás óta a legnagyobb és legkomplexebb művelet, amely bizonyítja hazánk modern haderejének erejét és felkészültségét. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a Hajmáskéren bemutatott harcszerű vasúti lerakodás és a NATO-val közös gyakorlat a magyar nemzeti érdekek védelmének szimbóluma
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!