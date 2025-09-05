Kötcse csendjét feldúló ellenzékiek: A Tisza Párt balhéval zavarja meg a nyugalmat + videó

Vezércikk – Magyar Péterék áfacsökkentése is kamunak tűnik, annak pont az ellenkezőjére készülnek + videó

Az IMF kéri, Magyar Péterék pedig végrehajtanák a Tisza-adót - mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője a közösségi oldalán pénteken megjelent videóban.

Surányi György a Rákosmenti Tisza-szigeteknél tartott előadásában azt hangoztatta: meleg dolog hozzányúlni a rezsicsökkentéshez, de kellő időben meg kell lépni.

