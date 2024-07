Kóstoltatáson népszerűsítették a dinnyét Pécsen + videó

Horváth Zoltán, főispán Baranya vármegye: "Hűtőházhoz, üvegházhoz, fólia borítású házakhoz tudunk támogatást biztosítani. Akár 50, 60, vagy 70 százalékát a beruházásnak. Ha ez kombinálódik öntözéssel, akkor még nagyobb lesz egy a támogatási intenzitás. Valamint az ültetvények létrehozásához is tudunk támogatást adni. Úgyhogy a magyar kormány eddig is és ezután is a zöldség-gyümölcs termelők mögött fog állni."

A kormány eddig is nyújtott területre vonatkozó normatáv támogatást az ágazatban dolgozóknak. Ősztől már a beruházásaikhoz is hozzá fog járulni.

