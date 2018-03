Kósa szerint vadászni nem csak drágán lehet

NÉGY ÚJABB ORSZÁGOS PÁRTLISTÁT VETT NYILVÁNTARTÁSBA, ÉS NYOLCAT VISSZAUTASÍTOTT AZ NVB SZOMBATON. NEM LESZ 53 JELÖLT HAJDÚSZOBOSZLÓN, MERT 28 INDULÓ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT ELUTASÍTOTTA AZ NVB. CSAKNEM NÉGYSZER ANNYIAN REGISZTRÁLTAK A KÜLKÉPVISELETEKEN SZAVAZÁSRA, MINT 4 ÉVE. EDDIG TÖBB MINT 57 EZREN SZEREPELNEK A NEMZETISÉGI NÉVJEGYZÉKBEN. KÓSA LAJOS: AZ EGYÜTT, A PÁRBESZÉD ÉS A MOMENTUM IS KAMUPÁRT. FIDESZ: A JÖVÕ HÉTEN KEZDÕDIK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE. TELEKOCSIKKAL IS PRÓBÁL SEGÍTENI A KÜLFÖLDÖN ÉLÕ MAGYAROKNAK A JOBBIK ÉS A MOMENTUM. A JOBBIK UTÁN A ZUGLÓI VÁLASZTÁSI IRODA IS BEPERLI LÉVAI KATALINT VÁLASZTÁSI CSALÁS GYANÚJA MIATT - HVG. JOBBIK: FIDESZ ABBAN ÉRDEKELT, HOGY AZ EMBEREK OTTHON MARADJANAK ÁPRILIS 8-ÁN, MERT MAGAS RÉSZVÉTEL ESETÉN LEVÁLTHATÓ A KORMÁNY. A VÁLASZTÓPOLGÁROK EGÉSZEN JÚLIUS ELEJÉIG KÉRHETNEK TÁJÉKOZTATÁST A VÁLASZTÁSI IRODÁKTÓL, MELY JELÖLT ÍVÉN SZEREPEL AZ AJÁNLÁSUK. KÉMSZOFTVERT TELEPÍTETTEK MÁRKI-ZAY PÉTER LAPTOPJÁRA. ORBÁN VIKTOR HELYESLI LÁZÁR JÁNOS BÉCSI VIDEÓJÁT. TÖBB MILLIÓS, LUXUSHELIKOPTERES VADÁSZATOKRA JÁR ÉVEK ÓTA SVÉDORSZÁGBA TITOKBAN SEMJÉN ZSOLT MAGYAR NEMZET. KDNP: SEMJÉN ZSOLTNAK A MINISZTERELNÖK HELYETTESI FIZETÉSÉBÕL TELIK A KÜLFÖLDI VADÁSZATRA. TRANSPARENCY INTERNATIONAL: A JELENLEGI VAGYONBEVALLÁSI RENDSZER SEMMIT SEM ÉR. SIMICSKÓ ISTVÁN: A MAGYAR HONVÉDSÉG MINDEN ESZKÖZBESZERZÉSE AZ ORSZÁG BIZTONSÁGÁT ERÕSÍTI. KÖZBESZERZÉS NÉLKÜL VENNE A KORMÁNY HASZNÁLT MENTÕHELIKOPTEREKET. MÁR KÉT SZÁLLODÁJA IS VAN AZ OSZTRÁK SÍPARADICSOMBAN MÉSZÁROS LÕRINCNEK CÉLPONT. KÉT ÉS FÉL MILLIÁRD FORINTNYI KÖZPÉNZBÕL ÉPÍTKEZHET A FIDESZES LEZSÁK SÁNDOR LAKITELEKI NÉPFÕISKOLÁJA HVG. ROGÁN ANTAL SZOMSZÉDJA, CSETÉNYI CSABA ÉRDEKELTSÉGEI NYERTEK 276 MILLIÓ FORINTOT EGY ÁLLAMI CÉG KOMMUNIKÁCIÓJÁRA. NYUGAT-EURÓPÁBA TARTOTTAK A RÖSZKÉN LEKAPCSOLT DZSIHADISTÁK. PERT INDÍT A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG A KORRUPCIÓKUTATÓ KÖZPONT ELLEN HVG. A 25 SZÁZALÉKOS AMERIKAI ACÉL VÉDÕVÁM BEVEZETÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI ÁTTÉTELESEN ÉRINTHETIK MAGYARORSZÁGOT IS. ROMÁNIA NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA MIATT KÉRTÉK SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJÁT MAROSVÁSÁRHELYEN, A SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA MEGEMLÉKEZÕI, TÜNTETÕI. AZ UNIÓS KERESKEDELMI BIZTOS REMÉLI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK AZ EURÓPAI UNIÓT IS KIVONJA A VÉDÕVÁMOK ALÓL. PUTYIN: A LEGKEVÉSBÉ SEM ÉRDEKEL, HOGY OROSZ ÁLLAMPOLGÁROK MEGPRÓBÁLTAK BELEAVATKOZNI A 2016-OS AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁSBA. KITILTOTTÁK ROMÁNIÁBÓL DABIS ATTILÁT, A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS KÜLÜGYI MEGBÍZOTTJÁT. 87-RE NÕTT AZ INFLUENZA HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA ROMÁNIÁBAN. TÍZEZREN TÜNTETTEK POZSONYBAN A KORMÁNY LEMONDÁSÁÉRT. AZ EP-KÉPVISELÕK AZ EUROPOLT IS BEVONNÁK A KUCIAK-GYILKOSSÁG FELDERÍTÉSÉBE. BARACK OBAMA SAJÁT TÉVÉSOROZATRÓL TÁRGYAL A NETFLIX MÛSORSZOLGÁLTATÓVAL. A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK ÁTTÖRÉST ÉRTEK EL A KELET-GÚTAI OFFENZÍVÁBAN, SIKERÜLT ELSZIGETELNIÜK A TÉRSÉG KÉT LEGNAGYOBB VÁROSÁT A LÁZADÓK ELLEN. MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁRA ÉPÜLÕ FORGALOMIRÁNYÍTÁS ÉPÜL KÍNÁBAN. AZ ÓCEÁN ÉLÕVILÁGÁNAK MEGÓVÁSÁT SZOLGÁLÓ TÖRVÉNYT FOGADTAK EL CHILÉBEN. TÖBB MINT TIZENHAT KILÓ MARIHUÁNÁT TALÁLTAK EGY MONTENEGRÓI FÉRFI AUTÓJÁBAN ELREJTVE A RÖSZKEI AUTÓPÁLYA-HATÁRÁTKELÕHELYEN. ELFOGTÁK A RENDÕRÖK EGY DABASON TÖRTÉNT GYILKOSSÁG FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕJÉT. EGY BUDAPESTRÕL ÉRKEZÕ SZEMÉLYVONAT ELSODORT SZATYMAZ KÜLTERÜLETÉN EGY NÕT, AKI A HELYSZÍNEN MEGHALT. SÚLYOSAN BÁNTALMAZTAK EGY ELÍTÉLTET SAJÁT RABTÁRSAI EGY BUDAPESTI BÖRTÖN FÜRDÕJÉBEN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI BUDAPESTEN, A HÛVÖSVÖLGYI ÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. TEHERAUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY NÕT BUDAPEST XIII. KERÜLETÉBEN, A LEHET ÚTON. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY KERÉKPÁROST BUDAPEST III. KERÜLETÉBEN, A SZENTENDREI ÚTON.