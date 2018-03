Kósa több milliárd eurós ügyletéről árulkodik egy közjegyzői okirat

4,3 MRD EURÓ, ÁTSZÁMÍTVA TÖBB MINT 1300 MRD FT FELETT RENDELKEZHETETT KÓSA LAJOS - MAGYAR NEMZET. 400 MILLIÓS LUXUVILLÁBA KÖLTÖZÖTT MATOLCSY GYÖRGY CSALÁDJA - 24.HU. AZ INGATLANT MATOLCSY FIÁNAK CÉGE VETTE MEG, UNOKATESTVÉRÉNEK BANKJA HITELEZTE, MATOLCSY PEDIG HASZNÁLJA. NEM RÁZTA MEG AZ OLAF-BOTRÁNY AZ ELIOST, A 2017-ES KÖZVILÁGÍTÁSI BESZERZÉSEIKET IS GYANÚS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NYERTÉK EL - INDEX. A KAMPÁNYIDÕSZAK MIATT MÉGSEM TÜNTET MÁRCIUS VÉGÉN A MENTÕDOLGOZÓK SZÖVETSÉGE - NÉPSZAVA. A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET MEGTARTJA MÁRCIUS 24-ÉRE KITÛZÖTT TÜNTETÉSÉT. KORMÁNYBARÁT TURISZTIKAI VÁLLALKOZÓ FIZETTE SEMJÉN ZSOLT SVÉDORSZÁGI VADÁSZATAIT - MAGYAR NEMZET. SEMJÉNT IDÕKÖZBEN MEGHÍVTÁK EGY AMERIKAI VADÁSZATRA IS, AMIT ELFOGADOTT ÉS JELEZTE: VISZI MAGÁVAL BAYER ZSOLTOT IS. VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ SEMJÉN ZSOLTTAL SZEMBEN A JOBBIK, ÉS FELJELENTÉST IS TESZ. LASSAN ELÉRI AZ 50 EZRET AZ ORBÁN-KORMÁNY ÁLTAL 2010 ÓTA BEENGEDETT TÖRÖK, AFRIKAI ÉS ÁZSIAI BEVÁNDORLÓK SZÁMA. JOGHÉZAG MIATT NEM MINÕSÜLHET TILTOTT PÁRTFINANSZÍROZÁSNAK A FIDESZES BUSZOZTATÁS A BÉKEMENETRE. 8 BÍRÓSÁGI VÉGZÉS ELLENÉRE SEM KÖZLI A JOBBIK ÁLTAL MEGNYERT TÖBB MINT 100 SAJTÓPER HELYREIGAZÍTÁSAIT A KORMÁNYPÁRTI MAGYAR IDÕK. 9 EZER FORINT JUT EGY GYEREKRE HAVONTA AZ EGYIK VIDÉKI, ELZÁRT GYERMEKOTTHONBAN - RIASZTÁS. ORBÁN VIKTOR NEM, AZ ELLENZÉKI MINISZTERELNÖK-JELÖLTEK VISZONT VÁLLALTÁK A VITÁT A FÜGGETLEN DIÁKPARLAMENT SZERVEZÉSÉBEN. A FIDESZ TÁMOGATÓI ÍVEIN GYÛJTI A VÁLASZTÓPOLGÁROK ALÁÍRÁSAIT - HVG. ÚJABB JELÖLTNÉL ÉRVÉNYTELENÍTETT AJÁNLÁSOKAT AZ NVB, A DÖNTÉS AZ OROSHÁZI SZÉKHELYÛ VÁLASZTÓKERÜLETET ÉRINTETTE. MINDEN ELLENZÉKI JELÖLTTEL, MÁR A JOBBIKKAL IS EGYEZTET A VISSZALÉPÉSRÕL AZ EGYÜTT ELNÖKE, JUHÁSZ PÉTER - EGYENESEN. INGYEN OLVASHATJÁK A HELYIEK A VÁLASZTÁSI IDÕSZAKBAN A MÉSZÁROS LÕRINC TULAJDONÁBAN LÉVÕ HEVES MEGYEI HÍRLAPOT - INDEX. ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKRÓL TÁRGYALNA A FICO-KORMÁNYT ALKOTÓ HÁRMAS KOALÍCIÓ EGY TAGJA, A MOST-HÍD. AZ ÚJSÁGÍRÓ-GYILKOSSÁG MIATT KORÁBBAN BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT ROBERT KALINÁK SZLOVÁK BELÜGYMINISZTER. KALINÁK LEMONDÁSÁT AZZAL INDOKOLTA, HOGY ÍGY A NYOMOZÓHATÓSÁGOKNAK NAGYOBB TERÜK LESZ DOLGOZNI. TIZENHÉT MINISZTERHELYETTES LEMONDÁSÁT FOGADTA EL MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL KORMÁNYFÕ A KORMÁNYZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. HIVATALOSAN IS BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT MATTEO RENZI AZ OLASZ DEMOKRATA PÁRT FÕTITKÁRI TISZTSÉGÉRÕL. A TÖRÖK PARLAMENT ELFOGADTA A VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGEK MEGKÖTÉSÉT LEHETÕVÉ TEVÕ TÖRVÉNYT. SZKRIPAL-ÜGY - TILLERSON: VALÓSZÍNÛ, HOGY OROSZORSZÁG FELELÕS A VOLT KÉM MEGMÉRGEZÉSÉÉRT. A BRIT KORMÁNYFÕ SZERINT OROSZORSZÁGBAN KIFEJLESZTETT IDEGMÉREGGEL PRÓBÁLTÁK MEGÖLNI A BRIT HÍRSZERZÉS VOLT OROSZ ÜGYNÖKÉT. AZ OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ CIRKUSZI SHOW-NAK MINÕSÍTETTE THERESA MAY BEJELENTÉSÉT. A NATO IS KOMOLY AGGODALMÁT FEJEZTE KI AZ IDEGMÉREG HASZNÁLATA MIATT. ALÁÍRTÁK A KOALÍCIÓS SZERZÕDÉST A NÉMET KORMÁNYPÁRTOK FÉL ÉVVEL A PARLAMENTI VÁLASZTÁS UTÁN. EU KÜLÜGYI FÕKÉPVISELÕ: AZ UNIÓ NEM FOGJA ELISMERNI AZ ÖNKÉNYESEN ELCSATOLT KRÍMBEN TARTANDÓ OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁST. NEMZETBIZTONSÁGI OKOKRA HIVATKOZVA MEGAKADÁLYOZTA A FEHÉR HÁZ EGY SZINGAPÚRI CÉG AMERIKAI VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSÁT. KIÉGETT EGY LAKÓKOCSI EGY ÉPÍTKEZÉSEN BUDAPESTEN, AZ ERZSÉBET HÍD PESTI HÍDFÕJÉNÉL, ELOLTOTTÁK A LÁNGOKAT. FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY NYERGES VONTATÓ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ DARVAS TÉRSÉGÉBEN, A 47-ES FÕÚTON, A VONTATÓ VEZETÕJE MEGSÉRÜLT. KARAMBOLOZOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY TEHERAUTÓ BAJNA ÉS SZOMOR KÖZÖTT, KETTEN MEGHALTAK, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. FELBORULT EGY AUTÓSZÁLLÍTÓ AZ M1-ESEN, BIATORBÁGY TÉRSÉGÉBEN, TORLÓDÁSRA KELL SZÁMÍTANI. VÁGÁNYFELÚJÍTÁS MIATT RÖVIDÍTETT ÚTVONALON KÖZLEKEDIK BUDAPESTEN A 4-ES-6-OS ÉS A 17-ES VILLAMOS A HÉTVÉGÉN.